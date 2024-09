POSTA – CARO DAGO, GUERRA IN MEDIO ORIENTE? GLI HEZBOLLAH SEMBRANO UN PO’ “SCOPPIATI” – LA VICENDA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI HEZBOLLAH CHE ESPLODONO A COMANDO INTERESSA I PRODUTTORI DI HOLLYWOOD, CHE HANNO IN MENTE UN FILMONE ACTION-WAR-SPY. PRONTO ANCHE IL TITOLO: “DEAD MAN WALKIE” – CALENDA NON SE LA PRENDA SE GELMINI, CARFAGNA E VERSACE LO HANNO ABBANDONATO: LA POLITICA È “AZIONE”!

Caro Dago, cerca persone esplosivi, Hezbollah promette una "vendetta sanguinosa" contro Israele. Si mettano in fila: c'è prima l'Iran!

Caro Dago, la vicenda dei dispositivi elettronici di Hezbollah che esplodono a comando ferendo o uccidendo chi li porta sta interessando i produttori cinematografici di Hollywood, che hanno in mente un filmone action-war-spy. Pronto anche il titolo: "Dead Man Walkie".

Caro Dago, come ha fatto Chiara Petrolini, la studentessa di 22 anni indagata per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, a rimanere incinta e partorire per due volte nel bagno di casa senza che nessuno si accorgesse di nulla? Era circondata da persone che pensano che i bambini li porti la cicogna?

Dago,

al di là delle schermaglie tra politici, la nuova alluvione in Emilia non puo' essere solo colpa della sfortuna. Evidentemente il territorio e' tanto sfruttato e per troppo tempo non ha avuto la giusta prevenzione e manutenzione. I danni che ne derivano portano sul lastrico molte persone e creano situazioni di maggiori costi sia per le riparazioni, che per i risarcimenti. Alla luce dei fatti, uno stato serio prenderebbe in mano la situazione, esautorando i governanti locali che invece di tanto parlare in tv o sui giornali, non hanno fatto il loro dovere.

Caro Dago,

mi fa piacere che sia dia risalto al caso Bergamini, una ferita aperta, una pagina oscura e bruttissima del Sud Italia. Un omicidio coperto per la bellezza di 35 anni da inquirenti e periti che hanno persino ammesso in giudizio di aver redatto perizie senza neppure aver visto il cadavere!

Forse nel 1989 erano altri tempi in quel di Cosenza, ma certamente una simile omertà e complicità nel silenziare il delitto fatto passare come suicidio ha dell'incredibile...e alcuni protagonisti hanno pure fatto una bella carriera. Che Italia schifosa. Una pagina più che orrenda e mi auguro che i protagonisti tutti non solo la ragazza e l'autista del camion, paghino una volta finito il processo ma chissà ...la sentenza non è ancora stata emessa...

Caro Dago, il liceo scientifico "Galilei" di Trieste inaugura l'anno scolastico con i servizi igienici “neutri”, senza indicazione di genere. Saranno più contenti i ragazzi di poter esibire alle compagne il pisellino o le ragazze di poter mostrare ai compagni la patatina? Una cosa è certa: far carriera nella dirigenza scolastica non aiuta a diventare assennati e intelligenti.

Leggo con dispiacere il titolo sul "disastro" di Sgarbi su La7. La trasmissione era meravigliosa, se Sgarbi fa il suo lavoro è magistrale. Parlate invece di una trasmissione di alto livello che drammaticamente non trova un pubblico, che invece cerca il Grande Fratello o Tempation Island, questa è la tragica notizia.

Caro Dago, guerra in Medio Oriente? Gli Hezbollah sembrano un po' "scoppiati"...

Caro Dago, sono credente e praticante e sono stato in quel luogo. Se penso a Medjugorje mi viene in mente una sola cosa: è un format!

Caro Dago

ma questo stillicidio continuo di post dalla Boccia, non si può considerare come stalkeraggio?

Caro Dago, qualcuno spieghi a Grillo che Conte di professione fa l'avvocato. Non lo può assaltare tutti i giorni come fosse un medico del pronto soccorso!

Caro Dago, Calenda non se la prenda se Gelmini, Carfagna e Versace lo hanno abbandonato: la politica è Azione!

Ciao,

ho letto l'ultimo pezzo di Mughini sulla scomparsa del sua cane, anzi cagna. Che scriva di cani, arte, donne, politica, libri ( li ho tutti i suoi meno Compagni addio) è sempre un esplosione di emozioni, ti scuote il cervello.

Caro Dago, Angelo Bonelli "sa" dove andare a prendere le risorse per la lotta ai cambiamenti climatici: dagli extra profitti di aziende energetiche, farmaceutiche e banche. Per far fare extra profitti alle multinazionali green?

Caro Dago,

leggo sulla posta del tuo giornale la lettera di un lettore che si firma "Alex dal profondo Nord-Est" che ha riscoperto Dagospia (cito testualmente): "perchè mi ritengo perfettamente allineato alla linea politica dei tuoi servizi e giudizi". Al contrario io, tuo fedele lettore da anni, mio sto allontanando perchè trovo una linea monocorde. Se devo leggere una selezioni di articoli da La Repubblica, La Stampa e compagnia bella appiattiti su critiche continue e spesso pretestuose al governo, mi rivolgo agli originali. Dove è finito Dagospia che guardava a 360° e non in una sola direzione? Sei proprio sicuro che quel lettore ti abbia fatto un complimento?

Caro Dago se per Fitto l'esame è in inglese "obbligatorio" allora mandiamo a casa l'esercito di traduttori e risparmiamo un po' anche a Bruxelles!

