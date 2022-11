POSTA! – CARO DAGO, INCIPIT DELLA LETTERA APERTA DI MICHELA MURGIA AL SEGRETARIO DEL PD: "CARO ENRICO LETTA, NON CI SIAMO MAI INCONTRAT* COME PERSONE...”. COME PERSONE? COME SI SAREBBERO “DOVUT*” INCONTRARE SE NON COME PERSONE? – PAPA FRANCESCO: “NON SCORDIAMO GLI ULTIMI”. OK. MA NON POSSIAMO MICA PASSARE LA GIORNATA PENSANDO A ENRICO LETTA! – AL G20 DI BALI, JOE BIDEN HA PROMESSO PIÙ “GAS” A GIORGIA MELONI. UN MOMENTO! NON SARÀ MICA QUELLO DI PRODUZIONE PROPRIA?

OMICIDIO DEL SERIAL KILLER DI PRATI

Caro Dago, è proprio quello che ci mancava. Dopo il Covid, la guerra, le bollette e l'inflazione, il killer delle prostitute a Roma. Allegria!

P.T.

Caro Dago,

incipit della lettera aperta di Michela Murgia al segretario del PD: "Caro Enrico Letta, non ci siamo mai incontrat? come persone...". Come persone? Come si sarebbero "dovut?" incontrare se non come persone? Una volta si diceva "di persona", ma forse, coerentemente con la e rovesciata, "come persone" è una locuzione avverbiale più consona ad un linguaggio inclusivo e politicamente corretto. Se così fosse, mi scuso per la mia ignoranza e la mia arretratezza.

Gualtiero Bianco

MICHELA MURGIA

Illuminato Dago,

A proposito di Pd penosamente fagocitato dai grullini, mi torna alla mente l'inaspettata, anzi sorprendente, profezia di un vecchio bolscevico, segretario dei sindacati sovietici, che, nel 1989, mi disse:

"La Sinistra, al contrario dei partiti borghesi, ha bisogno di leader carismatici, altrimenti sbanda e si disperde. Ebbene, guardando all'Italia, credo che comunisti e socialisti dovrebbero riunirsi sotto la guida di un vero capo come Craxi".

Peccato che Bettino non ci sia più. Soltanto lui potrebbe, ancora oggi, salvare il Pd dall'implosione e/o dalla cannibalizzazione.

Giancarlo Lehner

aboubakar soumahoro con la moglie

Caro Dago, se la vicenda che riguarda Saumahoro fosse accaduta non dico ad un parlamentare ma un simpatizzante della destra si sarebbe scatenato l'inferno! Appelli a Mattarella, richieste di dimissioni, scioperi, occupazione di scuole ecc. ma si tratta di uno di sinistra quindi un rispettoso silenzio. Anche da parte dei noti giustizialisti come Saviano, Murgia, Lucarelli e compagnia avariata...

PS la moglie indagata dell' onorevole appare nelle foto sempre elegantemente vestita e con accessori firmati, altro che stivali di gomma!

FB

ENRICO LETTA CARLO CALENDA

Caro Dago, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Il primo a miagolare è stato Salvini contro la Francia una settimana fa. L'altro giorno è stato Calenda, lo Special One che distribuisce pagelle a tutti e mai a stesso, che non aveva ancora finito di stracciarsi le vesti contro er Capitone, a miagolare contro il missile "russo" in Polonia. E buon ultimo è arrivato Monsieur Letta. Domanda: possibile che questi chiacchieroni non sappiano tenere un cece in bocca e contare almeno fino a 10 prima di sparare oracoli a destra e manca?

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA AL SALONE DELLA BIRRA

Antonio Pochesci

Caro Dago, M5s Roma: esposto alla Corte dei Conti contro il termovalorizzatore. Dalla corte di Conte?

SL

Caro Dago, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida: "Finché noi al governo niente cibo sintetico". E allora, complice l'inflazione, tocca buttarsi tutti sulla farina di insetti fatta in casa!

Sasha

Caro Dago, Usa, Nancy Pelosi perde il ruolo di speaker della Camera e annuncia: "Non mi ricandiderò a leader dem". Pelosi, 82 anni, ha onorato un accordo siglato con un'ala dei democratici, nel 2018, dove si impegnava solo per due mandati. Ecco a chi si è ispirato Beppe Grillo per non trasformare la politica in una professione!

Tom Schusterstich

nancy pelosi

Caro Dago, Aboubakar Soumahoro: "Non consentirò a nessuno di infangare la mia integrità morale". Un messaggio alla moglie e alla suocera?

Ranio

Caro Dago Artistico,

Oso dire che definire la foto di un incidente ripetuta 19 volte da Warhol e' paragonabile alle antiche pale d'altare delle chiese cattoliche (per capirci: sarebbe come la Madonna Sistina di Raffaello o la Madonna di Brera di Piero della Francesca ecc),e' una baggianata cosmica e puro tentativo di truffa se detto con l'intenzione di vendere a qualche grullo l'opera suddetta.

Il Re e' sempre più' nudo!

Giovanna Maldasia

giorgia meloni joe biden g20 3

Caro Dago, al G20 di Bali, Joe Biden ha promesso più "gas" a Giorgia Meloni. Un momento! Non sarà mica quello di produzione propria?

Berto

Egregio Dago

Giggino Di Maio indicato come possibile rappresentate UE nel Golfo Persico, sicuramente per la conoscenza dell'Arabo e del Farsi, oltre ai più importanti idiomi europei, dovrebbe informare il volgo sull'attuale situazione di Chico Forti che a suo dire doveva essere estradato in Italia ormai quasi un anno fa. Noi poveri sudditi ancora attendiamo.

Cordialità

Sanvic

meme luigi di maio prossimo concorrente del gf vip

Caro Dago, Papa Francesco: "Non scordiamo gli ultimi". Ok. Ma non possiamo mica passare la giornata pensando a Enrico Letta!

John Doe Junior

Caro Dago, Ocean Viking, la Francia nega l'ingresso a 123 migranti su 234. Ma come, non ci hanno sempre detto che bisogna accoglierli tutti e che per il diritto internazionale non possono essere respinti? Allora anche noi, su oltre 90 mila arrivi del 2022, potevamo respingerne più della metà. Siamo i più coglioni d'Europa?

Lino

Caro Dago, i “professionisti” clienti delle “professioniste” del sesso a Roma, quartiere Prati.

La escort Viviana parla di avvocati, notai, commercialisti.

Assenti : agronomi, architetti, farmacisti, ingegneri, medici.

I rispettivi ordini professionali di avvocati-notai-commercialisti, dovrebbero fare una

scrupolosa indagine interna…..oppure commissariati d’urgenza….

Saluti, Labond

furio colombo

Caro Dago, "La figlia della Meloni va in top class in aereo, ad altri bambini tocca il fondo del mare". Però almeno finiscono accanto al cervello di Furio Colombo!

Marino Pascolo

Caro Dago,

dissento questa volta con te: i giovani gretini che imbrattano la macchina di Warhol sono

La conferma della celeberrima frase (premonizione) dell’artista. Tutti famosi per un quarto d’ora. Infatti queste azioni vandaliche oltre a portare alla fama il movimento e qualche giovinett* (asterisco ormai d’obbligo!) che resterà? In che modo queste azioni bloccano l’inquinamento? Dimostrazione palese di fama cercata fine a se stessa…per fermarli basta ignorarli.

Saluti dalla fabbrica,

Lisa

luca barbareschi foto di bacco (3)

Direttore,

Le comunico che ho dato mandato al team dei miei avvocati per l'articolo su Barbareschi e il Gattopardo di Netflix che riprende larghi stralci della mia lettera spedita il 17 novembre 2022 alla redazione di Dagospia.

In alternativa chiedo un contratto di consulenza fissa a 100 EUR a lettera.

Il ricavato della eventuale condanna sarà devoluto in favore dei bambini poveri di Montecarlo.

Paolo Ferraresi

Caro Dago,

la Francia in poche ore inventa una "zona internazionale" vicino a Tolone, rimpatria alcune decine di migranti e più di cento li fa trasferire in altri paesi. Non parliamo poi dell'accoglienza umantaria (?!) al confine italiano e a Calais.

Costa ammetterlo, ma la Francia è molto più brava di noi nella gestione dei migranti. Vincerà anche il nobel per la pace?

luca barbareschi foto di bacco (1) luca barbareschi

rm