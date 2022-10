POSTA! – CARO DAGO, LEGGO CHE ANCHE LA BOTTERI SI È TAGLIATA UNA CIOCCA DI CAPELLI. GIÀ CHE C’ERA POTEVA FAR DI PIÙ – LETTA: “NON TORNO IN FRANCIA, RESTO IN PARLAMENTO PER FARE OPPOSIZIONE”. VIEN DA PENSARE CHE UN PERDENTE COSÌ NON LO VOGLIANO PIÙ NEMMENO OLTRALPE – ROBERTO, MI SPIEGHI CHI ERA ANDATO A VEDERE MARCO RIZZO A BALLANDO CON LE STELLE? NON CI DORMO DA SABATO

PUTIN BIDEN

Caro Dago,

Ucraina, Casa Bianca: "Nessun segnale che Putin abbia deciso di usare l'arma nucleare". Noi uguale. Aspettiamo l'annuncio su Televideo.

Caro Dago,

Zelensky “stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra” il comico dopo 8 mesi si accorge che è in guerra e non sul palcoscenico…

Caro Dago,

GIULIANO FERRARA

i "consigli" di Giuliano Ferrara a Vladimir Putin: «L’uso del nucleare ha un senso, se si possa parlare di “senso” in questo caso, solo a condizione che sia risolutivo, che la sua forza di intimidazione metta in ginocchio il nemico. Come avvenne con Hiroshima e Nagasaki». Ma certo. Ha l'aria di un gran bel "suggerimento": o si lancia un'atomica che cancella mezza Ucraina o si rimedia una figura tapina...

Secondo il principe Miškin, la bellezza salverà il mondo, magari anche dalla guerra nucleare, ma se Giorgia Meloni non ritiene che Licia Ronzulli possa salvare il mondo, significa che ha letto troppo Dostoevskij e che nel consiglio dei ministri preferirebbe Marta Fascina.

licia ronzulli 12

Caro Dago, "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra". Oggi Zelensky piagnucola, ma ieri, dopo l'esplosione del ponte in Crimea, non aveva detto che era soltanto l'inizio?

Caro Dago,

Papa Francesco: "L'umanità è in grande pericolo, lottate per la pace". Subito, se Usa o Ue ci danno un cannone!

debora serracchiani

Caro Dago,

la notizia della Svezia nella morsa della guerra fra gang e delle sparatorie a Sodertaje fa pensare. Se la notizia fosse stata completata dicendo che si tratta di gang criminali di immigrati dal Medio Oriente, avrebbe fatto pensare troppo, e quindi meglio non dirlo.

Caro Dago,

ieri Debora Serracchiani ha commemorato le duemila vittime causate, secondo lei, dal crollo della diga del Vajont. Si deve essere confusa con un'altra diga crollata miseramente: quella anti Meloni innalzata dal PD in campagna elettorale...

Caro Dago,

ZELENSKY 56

litigiosissimo il centrodestra alle prese con la formazione del nuovo governo. Un po' come la Russia di Vladimir Putin, dove tutti sono in disaccordo con tutti e pure con le scelte del "Dittatore". Rincuora vedere che in Ucraina vanno tutti d'amore e d'accordo. Che invidia! Mai un dissenso. Tutti in sintonia ed in armonia col grande capo Volodymyr Zelensky. L'essenza della democrazia: uno comanda e gli altri eseguono.

Caro Dago,

Usa, agente di San Antonio licenziato per aver sparato a un 17enne che mangiava in un parcheggio di McDonald's. Un sistema un po' troppo sopra le righe per combattere l'obesità!

SALVINI BERLUSCONI MELONI LUPI

Caro Dago,

Ucraina, l'ambasciata Usa invita gli americani a lasciare il Paese. La specialità di Biden: la fuga, come in Afghanistan.

Caro Dago,

mi ero chiesta fino ad oggi perché FI e Lega avessero fatto cadere il governo Draghi. Ora vedo di fatto Meloni super vincitrice delle elezioni incapace di formare un governo. Vedrai che finiremo nuovamente con PD e 5 Stelle. Non è che alla fine è stato fatto cadere il governo Draghi per fermare la corsa di FdI? Così FdI ha preso tanti voti, ma non tanti da andare da solo. Ora deve fare il governo e non riesce perché su alcuni temi Meloni è stata troppo impulsiva (vedere escludere a priori l’alleato Salvini).

MURALE SALVINI MELONI BERLUSCONI CENTRO DI ROMA

Un po’ come dare una Ferrari ad un neo patentato… Dove pensi che vada?

Saluti dalla Ferrari al neopatentato,

Caro Dago,

missili russi su Kiev in risposta all'abbattimento del ponte in Crimea. Berlino convoca per martedì il G7 con Zelensky. Scholz teme di dover pagare il gas a prezzo pieno anziché un terzo di quello che lo paghiamo noi?

Dagosapiens, leggo che anche la Botteri si è tagliata una ciocca di capelli. Già che c’era poteva far di più.

Caro Dago,

giovanna botteri si taglia i capelli in diretta 4

Pd, Letta: "Non torno in Francia, resto in Parlamento per fare opposizione". Vien da pensare che un perdente tonto così, non lo vogliano più nemmeno oltralpe.

Caro Dago,

la Meloni: "Non ci ispiriamo a nessuno, noi modello per gli altri". Finalmente Letta ha qualcuno da copiare!

Roberto, mi spieghi chi era andato a vedere Marco Rizzo a Ballando con le stelle? Non ci dormo da sabato.

MARCO RIZZO BALLANDO CON LE STELLE marco rizzo

MARCO RIZZO