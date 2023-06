POSTA! – CARO DAGO, ALLORA SE A ROMA UNO VUOLE UNA CASA, UN POSTO DI LAVORO COMUNALE O NON PAGARE L' IMU E ALTRE TASSE, BASTA CHE SI RECHI IN CAMPIDOGLIO E CHIEDA DI PARLARE CON GUALTIERI E LE SUE RICHIESTE VENGONO SUBITO ACCOLTE! È IL METODO CAROCCI CHE A QUANTO SEMBRA FUNZIONA ALLA GRANDE - È VERO CHE SCHLEIN HA APPENA COMINCIATO E CHIEDE TEMPO MA INTANTO ANCHE IL PD È RIMASTO VITTIMA DEL PRIMO ARMOCROMISTA CHE PASSAVA

ELLY SCHLEIN MEME

Caro Dago, i sostenitori di Elly Schlein nel difenderla dicono che alle comunali non è stata lei a scegliere i candidati. E meno male. Altrimenti il Pd non avrebbe vinto nemmeno a Vicenza!

Fabrizio Mayer

Caro Dago, la società italiana è stata lasciata andare (o spinta ?) in un grande anfratto di follia. Ogni giorno si uccide con naturalezza una donna, perfino incinta, e contemporaneamente si tutelano gli orsi assassini con plurimi ricorsi al TAR (accolti!!!).

Cincinnato 1945

zingaretti carocci

Caro Dago, allora se a Roma uno vuole una casa, un posto di lavoro comunale o non pagare l' IMU e altre tasse, basta che si rechi in Campidoglio e chieda di parlare con Gualtieri e le sue richieste vengono subito accolte! È il metodo Carocci che a quanto sembra funziona alla grande...

FB

Caro Dago,

Le Veneri preistoriche erano nude. Dalle figurine cretesi ed egiziane fino alle trionfanti femmine nude della Grecia che attraversarono l'impero romano, per arrivare ai nudi rinascimentali di donne aggraziate, oppure opulente e perfino cellulitiche dei secoli successivi, ritratte perfino da altre donne (vedi Artemisia),si passo' alle delicate, un po' algide, donne e dee canoviane.

chiara ferragni e le critiche della 11enne promessa dell'equitazione

Piu' tardi vennero le bagnanti tonde di Renoir, che poi Picasso rese spigolose e Tamara di Lempika un po' geometriche. Negli anni '60 le spiagge, specialmente sarde, si affollarono di hippiesse e divette fotografate sugli scogli... tutte nude, con o senza manine pudiche "copro non scopro".

Dite all'Influencer imbambolata che prima di attribuirsi "lo sdoganamento" del corpo femminile avrebbe dovuto dare una guardatina a un libro di storia dell'arte ( = quella cosa a forma di mattone che pero' è formata da tanti strati di carta ricoperti di scrittura o di figure, che non hai mai sponsorizzato).

Giovanna Maldasia

chiara ferragni e le critiche della 11enne promessa dell'equitazione

Caro Dago, il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby: "Gli Usa non sostengono attacchi ucraini in Russia". E quindi, al contrario di quanto affermato dagli ucraini, i droni su Mosca sono opera di Kiev? Ancora una volta Zelensky smentito dagli americani...

Tommy Prim

Alla Juventus non c’è più la classe di un tempo. L’Avvocato sarebbe rabbrividito all’idea di un tweet, rozzo a dir poco, come i complimenti al Siviglia.

Francesca

juventus tweet di complimenti al siviglia

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Guerra si fermerà quando vinceremo. Oppure la Russia può fermare il conflitto, tornando nel suo territorio e lasciando il nostro". Sembra una Elly Schlein in salsa ucraina: quando la stampa ti pompa il cervello comincia a fare brutti scherzi e la fantasia sostituisce la realtà...

P.T.

raffaella carra' 3

Dago,

Che la rai non ricordi Raffaella Carra' fa parte dei tempi moderni, tutto passa, tutto si brucia velocemente, i ricordi sono cose da vecchi, inutili, mentre impera l'effimero, il vacuo. Tempi di influencer; che non sanno scrivere, che pontificano senza sapere di cosa parlano. Non stupiamocene, tempi moderni, appunto.

MP

Dago, ti accusano di pubblicare pseudo-analisi "full of empty" sulla situazione Ucraina. Perché non approfondisci la situazione del partito repubblicano a trazione Trumpiana che da anni ammorba la base elettorale servendosi dell'idea di 'Deep State' per accusare i Democratici, l'odiato "establishment corrotto", di agire alle spalle del popolo statunitense? Non a caso si nutrono delle idee cospirazioniste dei suprematisti bianchi Bannon, il ragno nella tela di Trump e dello slogan “America first”.

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

Il figuro che in linea con il "verbo" di 'Breitbart' predica una rivoluzione conservatrice destinata a tessere gli Stati Uniti in un bozzolo politico di nazionalismo e sciovinismo, isolazionismo, protezionismo e xenofobia, format culminato nell'assalto dell’armata di svalvolati di QAnon Shaman a Capitol Hill.

Si capisce perché lascerebbero morire di stenti gli ucraini, accusino Biden del conflitto in quell'area e responsabile di una catastrofe economica mondiale.

vignetta di osho su biden e zelensky

Ma trafitti da chi sa quale illuminazione, pur di screditare l'attuale amministrazione, disposti financo a votare contro l'accordo sul tetto del debito al Congresso. Non importa se un (im)probabile Default degli USA avrebbe delle ricadute sull'economia, e un forte impatto negativo sul mercato finanziario, nonché dello stesso dollaro. Pertanto o hanno battuto tutti i record mondiali di stupidità o secondo l'antico adagio "bevono solo nei giorni che finiscono con la i". Delle due, l'una.

Impeto Grif

marcell jacobs

Caro Dago, non gareggia dallo scorso 16 agosto... come sta Marcell Jacobs? Forse i 21 agenti segreti, in gita in barca sul Lago Maggiore, erano in missione per sgamarlo?

F.G.

Caro Dago, dichiarazioni della multigender armocromica Schlein "abbiamo bisogno di tempo" "porteremo avanti le nostre battaglie" "ci vuole unità a sinistra"...tutte frasi già sentite da Letta, Zingaretti e i segretari precedenti dopo le batoste elettorali, abbiamo poi visto come è finita per loro...

FB

Caro Dago, Pnrr, Schlein: "Inaccettabile spostare i fondi sugli armamenti". E su questo, purtroppo, tocca darle ragione. Caso mai si spostino su inflazione e sanità. Di Zelensky non può fregarcene di meno, se ne occupi Putin.

Nino

ELLY SCHLEIN diretta social

Caro Dago,

Vero che Schlein ha appena cominciato e chiede tempo ma intanto anche il PD è rimasto vittima del primo armocromista che passava.

Signoramia

Caro Dago,

Una preside pubblica un post ironico sugli studenti e scatena un pandemonio,e' costretta a scusarsi.

Tutti gli studenti che non studiano oggi si scoprono affetti da qualche patologia e percio' si sentono a posto ,come se non avessero piu' il dovere di studiare.

Un'epidemia di asinismo e' la diretta conseguenza di questa scuola dove gli studenti sono diventati mammolette fragili pronte ad appassire invece che a reagire provando a superare le difficolta'.

Giovanna Maldasia

MICHAEL O LEARY RYANAIR OLEARY

Caro Dago, arriva il settimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Il nuovo decreto per l'invio di armi è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'elenco degli aiuti è come sempre secretato in quanto "documento classificato". Se la "democrazia" consiste nell'inviare in gran segreto armi, e non si sa che cosa, ad un Paese che con noi non c'entra nulla - non facendo parte né della Nato né dell'Unione Europea - chissà cos'è la dittatura...

Marino Pascolo

Caro Dago O'Leary di Ryanair dice il vero quando parla di agilità speciali concesse a Lufthansa e Air France dalla UE dimentica però quelle date alle low cost (bagagli, rimborsi, personale delocalizzato, pernotti,...) che hanno contribuito a danneggiare le compagnie storiche piene di "obblighi"...

MICHAEL O LEARY RYANAIR OLEARY

Amandolfo

Caro Dago, Zelensky: "Ci fermeremo quando vinceremo o quando la Russia smetterà di occupare i nostri territori". Sembra un adolescente esaltato che ripete le frasi sentite al cinema!

GIORGIA MELONI PILOTA DI JET - FOTOMONTAGGIO zelensky gedda VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

Bug