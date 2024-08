POSTA! – CARO DAGO, PARIGI 2024, IL BELGIO RITIRA LA SQUADRA DALLA STAFFETTA MISTA DI TRIATHLON DOPO CHE CLAIRE MICHEL SI È AMMALATA IN SEGUITO ALLA GARA NELLA SENNA. MACRONICHIA COLI? – FRANK CIMINI: “GIOVANNI TOTI È CONTENTO CHE IL PROCESSO INIZIERÀ IL 5 NOVEMBRE. TEMEVA INIZIASSE IL GIORNO 2”

CERIMONIA INAUGURALE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI

Caro Dago, chissà come ci saranno rimasti male i giornaloni radical-chic che avevano attaccato il "governo fascista" per le critiche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ora che anche il loro beniamino, Papa Francesco, ha criticato duramente la stessa cosa.

L'accoltellamento di Trieste tra profughi minori non accompagnati, (per motivi sessuali!) dimostra quanto sia sbagliato dare rifugio a chi non lo merita. Grazie ai buonisti che tutto giustificano. Ed a chi guadagna con le onlus e coop che speculano sulle miserie altrui. Parlano di civilta' e accoglienza considerandoci poveri beoti da abbindolare. Non se ne puo' piu'.

meme senna inquinata - olimpiadi parigi 2024

Caro Dago, Parigi 2024, il Belgio ritira la squadra dalla staffetta mista di triathlon dopo che Claire Michel si è ammalata in seguito al tuffo nella Senna in occasione della gara individuale. Macronichia coli?

Caro Dago, mentre il mondo è in ansia per la risposta dell'Iran a Israele, il presidente Biden sta disperatamente tentando di mettersi in contatto con lo scià di Persia...

Caro Dago, doppio femminile di tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nella finale per il primo posto contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. No, no, no. Zelensky se lo scordi: non gliele prestiamo per sconfiggere i russi al fronte...

meme senna inquinata - olimpiadi parigi 2024

penso che a Morgan, che si lamenta perché gli è stato tolto ogni lavoro: disco, libro, programmi RAI e concerti, andrebbe ricordato il vecchio proverbio, che evidentemente non conosce, e che dice ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso‘.

Sembra che con i suoi comportamenti si sia qualificato come uno stalker che ora viene abbandonato da tutti e per risolvere i suoi problemi non è certamente sufficiente ‘chiedere scusa a Francesca’.

nel "bugiardino" della Intelligenza artificiale meglio sarebbe specificare. Quando ti trovi ad utilizzare l'Intelligenza Artificiale ricordati che non è la Tua.

morgan

Caro Dago, completamente fallito nella Senna l'aureo mantra nazionale francese del "se démerder".

qualcuno ha avanzato l'ipotesi che la bomba sul treno Italicus del 3 agosto 1974 fu messa da elementi di estrema destra per rappresaglia, visto che i treni in italia viaggiano a sinistra.

Caro Dago, grandissimo Travaglio! Riesce a demolire l'egotarocco di Renzi in quattro righe. Come solo i giornalisti di razza pura sanno fare. Complimenti..

MARCO TRAVAGLIO E MATTEO RENZI

Giovanni Toti è contento che il processo inizierà il 5 novembre. Temeva iniziasse il giorno 2.

Caro Dago, Macron si è preparato la ghigliottina da solo. Se non avesse organizzato gare olimpiche di nuoto nella Senna, nessuno gli avrebbe chiesto "Come mai non fai nuotare gli atleti nel fiume?". Ora che lo ha fatto, invece, tutti a chiedergli "Come mai ti è venuta la bizzarra idea di far nuotare i partecipanti alla XXXIII Olimpiade nella fogna?". È stupido di suo o grazie ai consigli della prof Brigitte?

Claire Michel esce dalla senna - olimpiadi parigi

Caro Dago, se alcuni magistrati che si occupano di Berlusconi (anche morto), dedicassero lo stesso impegno alla lotta al capolarato, allo sfruttamento, alla mafia, alla evasione fiscale...l'Italia sarebbe un paese migliore. Ma l'ideologia è sempre in servizio permanente...

Caro Dago, ma l'escherichia coli sarà maschio o femmina? Non importa. Gli atleti che si tuffano nella Senna devono essere prima di tutto "inclusivi". E infatti: qualcuno si è già ammalato...

…e così Djokovic alla sua già incredibile e straordinaria carriera aggiunge anche la “ciliegina” dell’oro Olimpico. A questo proposito volevo chiedere: a casa Burioni tutto bene!?!?

meme senna inquinata - olimpiadi parigi 2024

Caro Dago, col controllo dei media le autorità possono far passare tutte le fake news che vogliono. Sulla Senna "balneabile" sono stati smascherati subito, ma quanto ci vorrà per smascherarli sulla bufala della "transizione green" che dovrebbe servire a far diminuire la temperatura media mondiale? Servirà solo a far arricchire gli stessi che hanno "depurato" la Senna!

Caro Dago, Senna. Qualcuno sostiene di aver visto premier ed esponenti del governo che Macron si accinge a nominare, "galleggiare" (con la "l") fianco a fianco agli atleti del triathlon...

keir starmer alla cerimonia d apertura delle olimpiadi di parigi 2024

Caro Dago, il premier della Gran Bretagna Keir Starmer intende mettere a disposizione delle forze di polizia un "esercito di agenti specializzati" per affrontare i disordini scatenati dai gruppi dell'ultradestra nel Regno Unito. Curioso. Non vuole fermare la violenza dei migranti ma chi contro di essa protesta. Ha bevuto troppe pinte di birra?

