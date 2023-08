POSTA! – CARO DAGO, IN PROVINCIA DI BOLOGNA, BRANCO DI LUPI FA STRAGE DI PECORE. SECONDO ANDREA GIAMBRUNO DOVEVANO ESSERE TUTTE UBRIACHE – FRANK CIMINI: “GIORNALISMO 2023. UNA DOMANDA MI ASSALE, CAPPUCCETTO ROSSO BEVEVA?” – CINEMA, INCASSATI 90 MILIONI DI EURO: È LA MIGLIORE ESTATE DI SEMPRE. E ALLORA SUBITO TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI?

Lettera 1

Caro Dago,

io non so chi segua l'immagine di Meloni, ma bravi forti. Le gaffes del marito/compagno Giambruno sono la riprova della genialità della comunicazione meloniana. Lei da quando è Premier si è data una regolata: è molto più pacata. Dal vestiario alle frasi.

Le gaffes e uscite care ad un tipo di destra "boia chi molla" le lascia al marito... che mica lei può controllare! Siete sicure che non sia lei a mormorare al marito alcune di queste uscite?

Noi abbiamo deriso Bernini che andò a giurare citando la hit di Ambra “t’appartengo” come ministro della Istruzione, ma non avevamo capito che era davvero il riferimento culturale di questo governo…

Saluti all'Ambra in noi,

Lisa

Lettera 2

Caro Dago,

per porre fine alla stucchevole e veramente grottesca ondata di indignazione sui commenti allo stupro di Palermo, bisogna ricorrere agli strumenti della logica. Le varie Ferragni, Alessandra Mussolini ecc. rispondano a questa domanda: se una ragazza in discoteca ha assunto droghe ed è ubriaca, le probabilità che diventi vittima di uno stupro: a) aumentano, b) diminuiscono, c) rimangono le stesse.

L. A. Voisin

Lettera 3

Caro Dago, Roma, da oggi via a operazione derattizzazione al Colosseo. Così finalmente faremo vedere a tutti i sorci verdi!

Piero Nuzzo

Lettera 4

Caro Dago, minacce alla Meloni, Conte: "Le critiche non devono mai sconfinare in odio". Al massimo in un vaffanculo?

Lucio Breve

Lettera 5

Caro Dago,

colpevolizzare le donne violentate e perfino quando sono state picchiate e' una ripugnante abitudine radicata in Italia che spunta fuori in ogni caso, anche nei piu' indifendibili e violenti stupri collettivi. Una donna, giovane o attempata, ha diritto di vestirsi come vuole e di andare dove le piace, anche a passeggiare alle tre di notte se soffre d'insonnia, senza rischiare di essere aggredita. Ma rivendicare, come sembra trapelare a volte da certe dichiarazioni, il diritto di una ragazzina di ubriacarsi e strafarsi di schifezze non mi sembra una tendenza salutare ne' intelligente.

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Non sono un fan di Zelenski ma dopo le valange di cazzate che si sentono sul suo conto bisogna dire che sulla Crimea ha solo detto che "Kiev sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso, se Putin si ritirasse "sulle posizioni del 23 febbraio", cioè il giorno prima dell'inizio dell'invasione". Insomma, per i filo Putin sarebbe una colpa finanche voler raggiungere una soluzione politica che sta nella motivazione di risparmiare vite umane. E mi sa tanto che, dopo le ultime parole di Bergoglio sulla "Grande Russia", l'incenso turibolato da Kirill sull'altare del sovranismo, il cui odore si è sparso su tutto il territorio popolato dai burattini del regime putiniano, si è aperta una grave crisi incensoria nella Chiesa attuale per l'esaurimento del sopraccennato olezzo.

Dark Fenix

Lettera 7

Esimio Dago,

in provincia di Bologna, branco di lupi fa strage di pecore. Secondo Andrea Giambruno dovevano essere tutte ubriache...

Bobo

Lettera 8

Caro Dago

ma a Caivano qualcuno si sentirà in colpa?

Saluti, Usbergo

Lettera 9

Spettabile Dago,

una domanda forse un po' strana:

Secondo voi perché la gente non canta più?

Quando ne ho voglia canticchio per la strada, ma noto che vengo presa per una svitata (...).

E' un fenomeno che la dice lunga sulla societa' in cui viviamo, non credete?

Cordialita'

Katiusha

Lettera 10

Caro Dago, secondo l'intelligence britannica la Russia fatica a intercettare i droni. Allora a Kiev devono faticare ancora di più a farli decollare, visto che la grande controffensiva di primavera non sta ottenendo alcuno de

i risultati annunciati e sperati.

Giacò

Lettera 11

Caro Dago, cinema, incassati 90 milioni di euro: è la migliore estate di sempre. E allora subito tassa sugli extraprofitti?

Ettore Banchi

Lettera 12

Dago post vacanze,

tutto è come ci siamo lasciati con il Fatto di Travaglio in alopecia (lui) che scopre che a Caivano hanno organizzato una claque per Giorgia. Ma va? Che segreta notizia, ideata in redazione o a casa di qualche collaboratore esterno?

Ultima su donne, alcool e GinBruno: in Russia se si dona una bottiglia di vodka ad una donna e costei invita il donatore a berla a casa, vuol dire che.... la festa è assicurata. La prova che le parole di GinBruno non sono quelle di un putiniano. Nasdarovia.

Peprig

Lettera 13

Caro Dago, lavoro, le donne in Italia hanno gli stipendi più bassi degli uomini. E anche la statura.! Vogliamo riequilibrare entrambi?

SL

Lettera 14

Giornalismo 2023. Una domanda mi assale, Cappuccetto Rosso beveva?

Frank Cimini