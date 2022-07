POSTA! – ERA UN GOVERNO COSÌ LARGO CHE ALLA FINE SONO CADUTI DI SOTTO. SIGNORAMIA – CARO DAGO, MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE. NELL'ACIDO? – DA QUI SI CAPISCE CHE "MARIOPIO" NON È UN POLITICO CHE DEVE MANTENERE IL POSTO PER PORTAR LA PAGNOTTA A CASA, È PIÙ ALLA MARCHESE DEL GRILLO, “IO SO IO E VOI NON SIETE…”.

comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 1

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

“Non so cosa altro servi”, Meloni, 20.VII.2022.

Degna emula: “Ragioniere, che fai, batti?”.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Era un governo così largo che alla fine sono caduti di sotto.

Signoramia

Ai La

Lettera 3

SICILIA INCENDI CANADAIR

Caro Dago, circa 40 anni fa svolgevo servizio soccorso e antincendio, con un elicottero, per la Provincia di Bolzano.

Un anno, nei pressi dell'aeroporto erano scoppiati, in una settimana, numerosi incendi. Poi all'improvviso tutto finì, terminati gli incendi.

Chiesi al comandante dei vigili volontari del fuoco del comune che cosa ne pensasse. Con tipico accento tedesco ed imbarazzato mi rispose: “Eh sai, i miei uomini si sono arrabbiati,

hanno riempito di botte uno ed ora non ci saranno più incendi”.

N.B. Beato il Medioevo, quando, dalle mie parti, i piromani venivano gettati fra le fiamme.

VLADIMIR PUTIN

Saluti.

Chips.

Lettera 4

Caro Dago

caduto Boris Johnson, caduto Mario Draghi, la prossima puntata della telenovela prevede che l'Unione Europea vada a Mosca a implorare l'Armistizio dicendo: scusaci Vladimir hai ragione tu: le nostre democrazie sono un cesso e senza il tuo gas siamo morti!

Lorenzo B.

Lettera 5

Dago,

Ci siamo, l'hanno tanto voluta la fine del governo che Draghi, persona seria, non quaquaraqua come i nostri onorevoli, si e' giustamente fatto da parte. Adesso inizieranno i divertimenti economico/sociali per la crisi lasciata senza guida. Adesso ricominceranno i lamenti di buona parte degli italiani che nonostante i bonus a pioggia, oramai siamo diventati uno stato assistenzialista, piangeranno miseria invece di darsi da fare e pensare a lavorare, meno chiacchiere e più fatti.

MP

LE DIMISSIONI DI DRAGHI BY OSHO

Lettera 6

Caro Dago,

Da qui si capisce che Mariopio non è un politico che deve mantenere il posto per portar la pagnotta a casa, è più alla Marchese del Grillo, “io so io e voi non siete un caxxo”.

GMdB

Lettera 7

Caro Dago, leggo un’articolo su un giornale a proposito di Draghi, (anche i banchieri hanno un cuore). Nella mia vita quando ho avuto bisogno di un banchiere tutti avevano peli sullo stomaco, gli interessi erano sempre a loro favore. Possiamo chiedere a Draghi come con una semplice lettera ha fatto cadere Berlusconi. Letta ai suoi, fate gli occhi della tigre come Bersani che smacchiava Berlusconi…

Bobilduro

Lettera 8

MARIO DRAGHI ESCE DAL SENATO

Caro Dago, l'unica cosa che poteva fare Conte per guadagnare uno zerovirgola di credito tra i grillini era far cadere il governo. Dopo riunioni durate settimane, vertici, controvertici, dubbi e controdubbi si è fatto fregare da...Salvini. se questo è un capo....

FB

Lettera 9

Esimio,

Non c'è altra soluzione. Ad affiggere i cartelli al Secondo Policlinico di Napoli sono per forza di cose stati gli infermieri e i medici di quel reparto, esasperati dalle tante persone che domandano di continuo quando verrà il proprio turno. Anche il fatto che l'orario delle visite sia indicativo è ben evidenziato sulle prenotazioni, e succede perché viene fatta una media che non può quindi essere precisa.

Immagino medici ed infermieri lavorare mentre di continuo gli vengono poste domande inutili. Al posto loro affiggerei un solo grande striscione: "Non rompete i coglioni!"

Slsl

Lettera 10

maria stella gelmini renato brunetta

Caro Dago, dopo Maria Stella Gelmini anche Renato Brunetta lascia Forza Italia: "Il partito rinnega la propria storia". Che combinazione! A lasciare sono quelli che con la caduta di Draghi perdono la poltrona da ministro...

L.Abrami

Lettera 11

Caro Dago, lo speciale di ieri del Tg1 in prima serata sulla crisi di governo ha racimolato un misero 9,5% di share. Smontata in una sera la tesi farlocca che gli italiani stessero facendo il tifo perché Draghi rimanesse.

Neal Caffrey

Lettera 12

Caro Dago,

goffredo bettini a stasera italia

è sfuggito ai più che nei giorni concitati precedenti la crisi di governo si è svolto un coordinamento del Pd a cui ha partecipato anche Goffredo Bettini, in collegamento da Koh Samui, isola paradisiaca in Tailandia.

Bettini ha difeso ancora una volta le ragioni di Conte dicendo – secondo il Foglio - che: “sarebbe un errore sottovalutare le istanze portate da Giuseppe: il governo non può cadere sull'agenda sociale".

Probabilmente gli italiani che hanno problemi economici e sociali non hanno saputo che Bettini a Koh Samui è impegnatissimo a combattere per le loro difficoltà, se no andrebbero ad aspettarlo all’aeroporto quando deciderà di tornare dopo settimane di dura vita tailandese. Non c’è bisogno di ulteriori analisi per capire perché il PD è diventato il partito delle ZTL e quelli con le “istanze sociali” invece faranno fare il pieno di voti alla Meloni.

Saluti

Luca Garibaldi

Lettera 13

Ma si sa che, gran parte della Sinistra, vive in un ovattato mondo di Buone Letture! Carlo Leonardi

concita de gregorio

Lettera 14

Caro Dago, gli italiani potrebbero essere chiamati alle urne il 18, il 25 settembre o il 2 ottobre. Visto che sbagliamo sempre di votare, sarebbe bello se potessimo farlo in tutte e tre: così poi Stati Uniti, Ue, Bce, Fmi, Agenzie di rating e giornali stranieri potrebbero scegliere il risultato più "giusto'!

Pino Valle

Lettera 15

Dago,

da che pulpito viene la predica! La De Gregorio che dà dell'altezzoso a Draghi! Le rode tanto che ci sia qualcuno più importante di lei che le toglie il primato!

MP

Lettera 16

MEDVEDEV

Caro Dago, Medvedev: "L'Ucraina potrebbe scomparire dalla mappa del mondo". Velocissimo a trovare la risposta alla casella col punto di domanda vicino alle immagini di Johnson e Draghi...

Bobby Canz

Lettera 17

Caro Dago, Mattarella ha sciolto le Camere. Nell'acido?

sergio mattarella scioglie le camere 1 sergio mattarella scioglie le camere 2 sergio mattarella scioglie le camere 4

Theo

sergio mattarella scioglie le camere 3