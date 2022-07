POSTA! – ESIMIO DAGO, A FORZA DI CITARE L'AGENDA DRAGHI, SUCCEDERÀ COME CON IL CACAO MERAVIGLIAO DI ARBORIANA MEMORIA: QUALCHE IMPRENDITORE, FURBO E SENZA SCRUPOLI, COMINCERÀ A PRODURLA E METTERLA IN COMMERCIO. IN VISTA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO, NELLE CARTOLERIE SONO GIÀ COMINCIATE LE PRENOTAZIONI – ZELENSKY SI È MESSO IN POSA COME SEAN CONNERY CON UNA BOND GIRL SULLE LOCANDINE DEI FILM DI "007". GLI UCRAINI STANNO CREPANDO E LUI GIOCA A FARE IL DIVO?

Caro Dago,

la madre che ha fatto morire la figlia di 18 mesi abbandonandola in casa per sei giorni chiede di partecipare al funerale della piccola. Se lo scopo è dimostrare di essere totalmente incapace di intendere e di volere è indubbiamente una buona mossa. Speriamo che nessuno ci caschi.

Gualtiero Bianco

Esimio Dago,

a forza di citare l'Agenda Draghi, succederà come con il Cacao Meravigliao di arboriana memoria: qualche imprenditore, furbo e senza scrupoli, comincerà a produrla e metterla in commercio. In vista dell'inizio dell'anno scolastico, nelle cartolerie sono già cominciate le prenotazioni...

Bobo

Caro Dago,

fai attenzione ad avallare notizie non esatte. Quando Draghi è arrivato al governo lo spread Btp Bund 10y - cioè la differenza di rendimento tra i 2 titoli di stato - era 90bp. Quando ha dato le prime dimissioni oltre 200bp.

Marcello

Caro Dago,

Usa, altri 2 poliziotti condannati per la morte di George Floyd. Siccome gli agenti stavano applicando le consegne stabilite dal sindaco - immobilizzare i fermati in quel modo, col ginocchio sul collo, era una prassi abituale - una piccola "condannuccia" anche per il primo cittadino, che ha certamente le sue responsabilità, sarebbe un tonico morale per dimostrare che non sono solo i pesci piccoli a pagare.

M.H.

Caro Dago,

ma si può raggiungere un livello più alto di stupidità? Mentre infuria la guerra in Ucraina - così almeno ci raccontano tutti i giorni i (nostri) media - Zelensky si fa fotografare, assieme alla First lady, da Vogue. E meno male che è circondato da uno staff di esperti in comunicazione (e manipolazione della verità): stavolta hanno fatto un clamoroso autogol, di quelli che possono imprimere una svolta senza ritorno alla partita...

Ice Nine

Caro Dago,

Se Putin si fosse messo in posa per Vanity Fair, magari con una morosa sdraiata su un carro armato, la stampa " democratica" avrebbe fatto scoppiare la guerra galattica degli anatemi contro il Mostro.

Vediamo se sono indulgenti sull'esplosione di buon gusto dei coniugi Zelensky.

Giovanna Maldasia

Caro Dago

Ricordate quando criticavano Emilio Fede quando nei suoi TG4 metteva le foto di Prodi e altri di sinistra con espressioni perlomeno bizzarre ? Vedo che vent’anni dopo ha fatto scuola e giornali e siti progressisti in questi giorni attingono alla tecnica a piene mani con foto della Meloni che strabuzza gli occhi o colgono la sua mano a mezz’aria in quello che potrebbe somigliare vagamente a un saluto romano. Daje (addosso) alla Meloni.

Saluti, Usbergo.

Dago,

Figli che uccidono la madre (!) In nome del padre carcerato e violento. Madri che uccidono i figli neonati in nome della liberta'. Terrificante, agghiacciante la mancanza di moralita' in questi esseri allo sbando, prodotti di una fittizia liberta' sociale e schiavi di una ignoranza personale che non si riesce ad estirpare.

MP

Caro Dago,

che spasso! Quando l'ho visto stamattina quasi cadevo dalla sedia. Si è messo in posa come Sean Connery con una bond girl sulle locandine dei film di "007". Sto parlando di Zelensky con la moglie per il servizio appena uscito su Vogue. Ma si può essere più idioti? Gli ucraini stanno crepando e loro due giocano a fare i divi?

E.S.

Dago Segreto,

dopo le dichiarazioni dell' ing. di Saint Moritz e l'articolo della Stampa di oggi, la prima citava fonti del Dipartimento di Stato il secondo fonti dell' intelligence ( a piacere e non specificate) vorrei renderti partecipe di una nota riservata appresa da un noto proprietario di trattoria in zona Parlamento: Salvini mesi fa ha ordinato dell' insalata russa, birra e salsicce da portate a casa.

saluti

peprig

Caro Dago,

elencare tutte le capriole, i voltafaccia, i cambi di direzione, i principi abbattuti dei grillini, si rischierebbe di lasciarne fuori qualche decina. Veniamo al punto; ad ora, mentre scrivo, l'unico principio rimasto sembra quello dello stop al terzo mandato ma già si parla di qualche deroga per qualche notabile, come nei vecchi partiti, se così fosse si cancellerebbero due principi in un colpo (bravi grillini) La regola fondativa e il principio che "uno vale uno", poi certo la Taverna, Crimi e il tranviere Fico valgono più di tanti scappati di casa grillini....onestà, onestà!

FB

Caro Dago

il rom ventunenne era alla guida dell'ultimo modello di Audi R8 da 200,000 euro. una indagine patrimoniale sull'intestatario e gli altri amichetti del morto in Ferrari sarebbe magari dovuta. tanto per capire di che si occupa questa gente. “Ferrari e Lamborghini hanno rombato in onore del ragazzo morto. Le stesse supercar si sono poi esibite sgommando e facendo i cerchi nell’asfalto...” .E la polizia dov'era?

Con buona pace di noi poveri cojoni.

Cordialmente

Massimo

Dago Magister vitae,

ormai conta solo la forma e chi se ne frega della sostanza. Mi riferisco alla bocciatura dell'introduzione del linguaggio inclusivo al Senato. Accuse di misoginia a FdI per aver voluto il voto segreto. Accuse divertenti, considerando che dai sondaggi il primo (ahimè) partito italiano è guidato da una donna (pure presidente dei conservatori e riformisti europei) che si sta dimostrando (ahimè) tra i politici più preparati e capaci. Forse le accusatrici farebbero bene a rivolgere i loro sforzi nei confronti dei partiti di appartenenza. Il secondo partito italiano (PD) non ha mai avuto un segretario donna e le liste per le candidature al Parlamento, in tutti i partiti, vengono compilate da comitati a prevalenza maschile.

Ma questo evidentemente va bene.

Un suddito

Caro Dago,

il Pil americano nel secondo trimestre si è contratto dello 0,9%. Nei primi tre mesi dell'anno si era contratto dell'1,6%. Per gli Usa si tratta quindi di due trimestri consecutivi di contrazione della crescita e quindi di recessione. E infatti solo due giorni fa Biden assicurava: "Gli Usa non entreranno in recessione". Bravo Sleepy Joe!

Spartaco

Caro Dago,

batteri oltre i limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna. Superamento dei parametri per la presenza dell'escherichia coli in 30 chilometri di costa. Sozzoni, i bisogni si fanno a casa!

Berto

Caro Dago,

elezioni, Conte: "Dialogo col Pd se si schiera a favore dei più deboli". Cioè a favore suo e dei 5 Stelle?

Lucio Breve

Caro Dago,

elezioni, Giorgia Meloni: "L'Italia guidata da FdI sarà al fianco di Kiev". Embè, tanto per allora Putin l'avrà già conquistata...

Giacomo Francescatti

