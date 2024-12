POSTA! – È PROPRIO VERO, COME DICE L’OCSE, CHE GLI ITALIANI NON COMPRENDONO PIÙ QUEL CHE LEGGONO, O PERLOMENO LO COMPRENDONO POCO, GIORNALISTI COMPRESI. INFATTI BUONA SCELTA LA TUA DI PUBBLICARE INTEGRALMENTE IL CITATISSIMO ARTICOLO DI “POLITICO” SU GIORGIA MELONI “PERSONA PIÙ POTENTE D'EUROPA”, DA CUI SI DEDUCE CHE MOLTI GIORNALISTI O HANNO LETTO SOLO IL TITOLO, O NON L'HANNO CAPITO... PERCHÉ A LEGGERLO TUTTO E BENE NON ERA PROPRIO UN OSANNA DI GLORIFICAZIONE DELLA MELONI…

Lettera 1

christine lagarde 3

Caro Dago, la Bce taglia il costo del denaro, Lagarde: "Disinflazione ben avviata. Crescita perde slancio". Ovvio: senza benzina e diesel l'auto(motive) si ferma.

Bug

Lettera 2

Caro Dago, Istat, disoccupazione al 6,1% ai minimi dal 2007. Che fa il paio con la Meloni dichiarata politica più potente d'Europa da "Politico.Eu". Vogliono rovinare il Natale alla Schlein?

Arty

Lettera 3

LEONARDO CAFFO

Preclaro Dago,

il "filosofo" per mancanza di prove Caffo si lamenta di essere finito sui giornali come "stupratore nazifascista"... ma mi domando... essere definito stupratore comunista sarebbe stato meno grave e casomai permesso? E questa sarebbe la intellighenzia de' sinistra!!! come siamo messi male...

Asgaqlun

Lettera 4

Caro Dago,

È proprio vero, come dice l’Osce, che “gli italiani non comprendono più quel che leggono”, o perlomeno lo comprendono poco, giornalisti compresi. Infatti buona scelta la tua di pubblicare integralmente il citatissimo articolo di Politico, da cui si deduce che molti giornalisti o hanno letto solo il titolo, o non l'hanno capito... perché a leggerlo tutto e bene non era proprio un osanna di glorificazione di Giorgia Meloni.

Francesca

Lettera 5

Caro Dago,

michela murgia

io ero ancora convinta che almeno un intellettuale o artista (!) cercasse di appoggiare altri potenziali talenti, non fisici. O almeno non solo fisici. Scopriamo (e mi dispiace per Murgia che evidentemente andava a casa di amici ora disposti a raccontare particolari privati) che la scrittrice appoggiava il filosofo perché era bello (!!!) e voleva il suo corpo (sarò elegante). Insomma #MeToo avviene solo quando il produttore è brutto?

Io non avevo idea di chi fosse questa mente eccelsa di filosofo, ma spero che sparisca dalla scena pubblica. Anche velocemente. Spero anche che gli eredi di Murgia la difendano, perché far passare una (mediocre per me) scrittrice per una lupa affamata di c… anche no.

Saluti ai talenti fisici,

Lisa

vignetta di bashar al assad che scappa dalla siria con i soldi

Lettera 6

Direttore

ma Caffo, "ultima architrave del libero pensiero" (hai detto niente...) che è docente di Estetica di moda all'università di Milano IULM, puo' presentarsi in aula con un plaid fucsia intorno al collo?

Paolo Ferraresi

Lettera 7

Caro Dago, Bergamo, maltratta il compagno davanti ai figli: per lei divieto di avvicinamento. Un patriarca nato in un corpo di donna?

Yu. Key

Lettera 8

STATUA DI HAFIZ AL ASSAD (PADRE DI BASHAR) PRESA A CALCI DAI RIBELLI SIRIANI A DAMASCO

Caro Dago, Siria, i ribelli fanno irruzione nel Palazzo presidenziale a Damasco e sulla scrivania di Assad trovano pillole ansiolitiche benzodiazepiniche. Lo dicevamo noi che dietro questa merda c'era Big Pharma!

Frankie

Lettera 9

Caro Dago, Donald Trump ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a partecipare alla cerimonia del suo giuramento il 20 gennaio. La sinistra è servita: non potranno dire che ha invitato un "dittatore" come Putin isolato da tutto l'Occidente...

Camillo Geronimus

Lettera 10

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Cnn: Joe Biden commuterà la pena a 1.500 persone e firmerà la grazia per altre 39. Ha altri 39 figli e non l'ha detto a nessuno?

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, Cassazione, ok al referendum per l'abrogazione dell'Autonomia differenziata. Quale Autonomia differenziata? La Schlein non aveva detto che la legge non c'era più perché la Consulta l'aveva smontata pezzo per pezzo?

Mark Kogan

Lettera 12

giorgia meloni persona piu potente d europa per politico

Caro Dago, mai così tanti migranti verso gli Stati Uniti. Secondo un'analisi del New York Times, sotto la presidenza di Joe Biden si è verificato il più grande aumento della storia: 2,4 milioni l'anno. Chissà che invidia da Schlein e Pd!

Gildo Cervani

Lettera 13

Caro Dago, dopo la condanna «mi hanno mollato», «trattato come un mostro». Quando il filosofo non capisce un Caffo...

Mich

Lettera 14

Caro Dago, Roma, Napoli, pranzo di qua, cena di là... Per i reali di Spagna la visita in Italia è tutta cuccagna!

Fritz

KYLIAN MBAPPE FUORI DA UNA DISCOTECA A STOCCOLMA

Lettera 15

Dagovski,

Su Leonardo Caffo.

Un filosofo violento è credibile quanto un mimo parlante.

Aigor

Lettera 16

Caro Dago, la Svezia chiude l'indagine su Mbappé per stupro e violenza sessuale, "Prove insufficienti". Serviva il Var?

EPA

Lettera 17

Caro Dago, premier siriano: "Stipendi pubblici aumenteranno del 300%". Facessimo così anche noi, dai burocrati di Bruxelles ci arriverebbe un missile con testata nucleare!

Cocit

Lettera 18

beppe sala

Caro Dago,

“Costruiamo il centro per vincere” dice il titolo di un'intervista a Beppe Sala pubblicata da Repubblica. E certo, quando c’è da costruire, il Sindaco di (Salva) Milano non si tira certo indietro.

Saluti meneghini

Pierluigi Milanese

Lettera 19

Caro Dago,

ANM teme che indire il 17 giugno la "giornata per le vittime di errori giudiziari" possa "indurre sfiducia pubblica nel sistema giudiziario": ma in Italia c'è una persona, dico una sola persona, su 60 milioni, che ha ancora fiducia nella magistratura ?

Lorenzo B.

Lettera 20

Caro Dago,

MAGISTRATI

questa magari non la pubblichi, ma almeno a voi lo voglio dire. Non credo alla storia della bambina di undici anni della Sierra Leone caduta in mare da una barca rovesciatasi e salvata dopo avere lottato per non annegare per tre giorni. Leggo: Il sole-24 Ore: “Assideramento: così il mare uccide i migranti... Nei mari nordici se il mare è più freddo di 10 gradi si sopravvive pochi minuti, nel Mediterraneo d’estate si può resistere qualche ora.”

MAGISTRATI

Il Corriere nell’agosto 2018 dedicava un articolo a una donna che nel Mediterraneo era riuscita a sopravvivere in acqua 10 ore. 10 ore, non tre giorni. E tutti dobbiamo credere che una bambina sia sopravvissuta più di 48 ore senza bere e senza mangiare, d’inverno in una tempesta con 23 nodi e onde alte 3,5 metri? E in condizioni così buone da non dover andare in ospedale ma nell’ambulatorio di Lampedusa, dove ha saputo dire anche quanti erano i migranti annegati? Io credo che la tragica vicenda sia solo una messa in scena degli attivisti della ong Compass Collective.

L. A. Voisin

fenomeni aerei non identificati

Lettera 21

Curiosità... come mai, pur essendo Dagospia continuamente sul pezzo, non ho visto un solo articolo sulle centinaia di avvistamenti di sciami di droni di sconosciuta provenienza in New Jersey?

ezio