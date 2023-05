POSTA! – CARO DAGO, ALLUVIONE, 9 MORTI, CITTÀ SOTT’ACQUA E MILIARDI DI DANNI IN EMILIA-ROMAGNA? STASERA TUTTI A CANTARE, BALLARE E DIVERTIRSI CON BRUCE SPRINGSTEEN IN CONCERTO A FERRARA – CI SCRIVE UN EX TASSISTA: “È VERO CHE GIRANO TANTI LADRI E BANDITI NEL MONDO DEI TASSISTI, MA NON TROVO GIUSTA LA BATTAGLIA SENZA FRONTIERE CONTRO L’INTERA CATEGORIA PORTATA AVANTI DA ‘LE IENE’, INFANGANDO ANCHE I LAVORATORI ONESTI. E TI SPIEGO PERCHÉ…”

Lettera 1

Caro Dago, alluvione in Emilia Romagna, in tv il meteo-blogger Luca Mercalli sostiene che con eventi di questa portata facendo prevenzione - "togliendo un ramo in più dai fiumi" - non è che si sarebbero evitati gli allagamenti. Forse si sarebbe allagata una cantina in meno.

E quindi, parimenti, si può affermare che con cambiamenti climatici di questa portata, sostituendo tutte le auto attuali con quelle elettriche e applicando la Direttiva case green di Bruxelles a tutti gli edifici delle città italiane, non è che si eviterebbero le alluvioni e gli eventi meteo estremi. Forse ce ne sarebbero 95 invece che 100...

SdA

Lettera 2

Caro Dago, Usa, Bibbia ebraica venduta all'asta per 38 milioni dollari: record per un libro. Record di stupidità?

Mario Canale

Lettera 3

Caro Dago, ti sembra possibile che nel disastro che ha colpito l'Emilia Romagna oltre che alla pioggia eccessiva e al cambiamento climatico non ci sia una pur piccola responsabilità di chi da 70 anni amministra quella Regione e che sembra essersi preoccupata del territorio solo a parole? Non credi che se quel disastro fosse avvenuto in altra regione opinionisti, tecnici, giornali avrebbero severamente condannato le gravi responsabilità degli amministratori locali, insensibili ai problemi del territorio? A saperlo!

Bruno Tellia

Lettera 4

Caro Dago, pro Russia, pro Ucraina, pro Usa, pro Nato, pro Europa (compresa l'Inghilterra traditrice)... vabbè, ma una cazzata è una cazzata! Cioè, riportando la notizia dell'attacco missilistico dell'altrieri, i nostri credibilissimi media (aoh, sto a scherzà!) ci informano di come la contraerea ucraina su Kyev abbia abbattuto sei missili russi Kinzhal.

Ecco, a parte il fatto che definire la contraerea puramente "ucraina" fosse quanto meno impreciso, visto che era composta dal sistema missilistico che utilizza i "Patriot", che sono USA, la questione è un'altra. I missili russi Kinzhal sono ipersonici, non supersonici, è chiaro? Sono l'ultimo ritrovato delle fabbriche di morte per colpire velocemente qualsiasi angolo del pianeta. Ipersonici, capite? Teoricamente quasi inintercettabili. E mai usati finora. E la contraerea ne avrebbe abbattuti sei, dicansi sei, in un colpo solo? Essù, dai.

Leo Sclavo

Lettera 5

Povero Calderoli, nello stato in cui è deve pure subire affronti da parte dell’Ufficio Studi del Servizio del Bilancio del Senato!

Lui, che con il Suo lanciafiamme ha eliminato tutte le Leggi inutili che esistevano prima del Suo approdo, Lui, che già nel 2003 contribuì a riscrivere la Costituzione, in una umile baita.

Proprio vero, non c’è riconoscenza, a questo mondo.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Stimato Dago,

premetto che non guardo la TV da anni, ma ho letto del sollievo del Sig. Langone riguardo l'uscita di Luciana Littizzetto dalla RAI, ed ho riflettuto sull'audacia dei suoi giudizi sprezzanti: sarebbe opportuno esultare se annullassero i contributi pubblici all'editoria ed il nostro buon giornalista fosse costretto a guardarsi attorno? ...

Un caro saluto,

LF

Lettera 7

Lumen Dago,

il familismo nel football non paga. Carlo Ancelotti, figlio Davide vice-allenatore sin da bambino, viene stracciato da Pep Guardiola, uno che non richiede contratti milionari per i parenti.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago, secondo il New York Times, Washington è talmente riluttante ad approvare qualsiasi trasferimento degli F16 a Kiev che "ai piloti ucraini attualmente non è nemmeno permesso di addestrarsi sugli F-16 di proprietà degli Stati europei". E quindi Zelensky dovrà rassegnarsi a fare la pace... con se stesso. Perché "Quando un uomo senza gli F-16 incontra un uomo con le atomiche l'uomo senza gli F-16 è un uomo morto".

F.T.

Lettera 9

Caro Dago, il primo ministro italiano Meloni, arrivata a Hiroshima nella notte, sarà l'unica presenza femminile tra i G7 del Summit di Hiroshima. E chi lo dice? Magari Macron, nel privato, si sente più "femmina" della sua Brigitte.

Gripp

Lettera 10

Caro Dago,

dopo la vicenda di un pensionato multato per avere riempito col bitume una buca, il sindaco di quel paese, intervistato in TV, ha difeso le sue ragioni e detto che il pensionato ha speso poco, mentre per lavori simili i suoi uffici spendono molto di più: “Dobbiamo dire che i nostri impiegati sono tutti imbecilli?”

Un maligno potrebbe pensare: magari c’è qualche impiegato che invece è molto furbo.

L. A. Voisin

Lettera 11

Caro Dago, Erdogan ringrazia Putin per la cooperazione sull'accordo del grano. Poteva anche aspettare - dopo che interferendo nel ballottaggio riuscirà a farlo prevalere su Kilicdaroglu - e ringraziarlo per tutto una sola volta!

Eli Crunch

Lettera 12

Dago,

Il sindaco Brugnaro ha ragione in merito al caro affitti. In piena. Sarebbe ora di smetterla di venire incontro, anche solo a parole, ad ogni richiesta non realistica. I giovani vanno aiutati, certo, non compatiti.

MP

Lettera 13

Caro Dago, speculare sulle tragedie e vittime è da sciacalli, ma in questi giorni non si può non pensare ai milioni di euro che in Emilia non sono stati impiegati per realizzare opere su argini e protezione del territorio. Forse danni e morti sarebbero stati molto meno...

FB

Lettera 14

Caro Dago, alluvione, 9 morti, città sott'acqua e miliardi di danni in Emilia Romagna? Stasera tutti a cantare, ballare e divertirsi con Bruce Springsteen in concerto a Ferrara!!

Giuly!

Lettera 15

Caro Dago, Bankitalia: "Flat tax poco realistica in un Paese con con un ampio sistema di welfare". Giusto. Se si riducono le tasse agli italiani poi le cure sanitarie ai migranti africani chi le paga? Il Pd?

Vic Laffer

Lettera 16

Caro Dago sono un tuo lettore da molto tempo e scrivo a te, dato che hai riproposto anche te il servizio del Sig. De Devitiis sui taxi, quest’ultimo non sembra raggiungibile né dalle piattaforme sociale né all’email per un contraddittorio, quindi, sperando nella tua imparzialità spero mi vorrai dar voce facendo presente che i servizi in oggetto hanno qualcosa di molto dubbio o un po' ambiguo.

Doverosamente e per correttezza versa la tua testata premetto che non sono un “tassinaro” ma lo sono stato e sono anche figlio d’arte. In quel mondo è vero che girano tanti ladri e banditi (perché solo così posso essere definiti per essere educati), ma con i suoi servizi, il sig. De Devitiis si chiama in ballo l’intera categoria formata anche da gente onesta e padri di famiglia accusandoli ingiustamente. Fatta questa premessa vorrei alzare un paio di questione giusto per accendere quel dubbio che nel servizio non viene detta tutta la verità:

1) vi sembra normale che un lavoro che permette un incasso mensile di 6/7000€, come raccontato nel servizio, viene ceduto dietro un compenso di “soli” 150.000€? Chi sarebbe disposto a cedere un lavoro così remunerativo ad una cifra così irrisoria da essere ripagata con soli due anni di lavoro? A me sapeva tanto di storiella raccontata da un venditore di licenza per invogliare l’acquirente; tanto una volta fatto il passaggio e scoperta la realtà come fa a tornare indietro?

2) gli incassi da 6/7000€ non li escludo che ci siano, ma per incassi cosa si intende? l’importo al netto delle spese o l’importo lordo? Se lordi da questi incassi sicuramente vanno poi stornate le tasse, i contributi fiscali e pensionistici, l’acquisto per il cambio auto che in media si verifica ogni 3 anni, quota mensile per la cooperativa radio taxi. Quando la macchina si guasta o non esce perché ferma in officina per la doverosa manutenzione? L’assicurazione maggiorata per l’esercizio della professione? Se l’incasso fosse netto allora ogni taxi dovrebbe girare scortato perché equivarrebbe a dire che ogni sera il “tassinaro” dovrebbe rientrare con un guadagno che mensilmente oscillerebbe intorno i 12/15.000€/mese, cioè 500/600€ al giorno.

3) il costo del lavoro aumenta, i carburanti aumentano, la manutenzione idem ecc. ecc. ma l’adeguamento delle tariffe non è soggetto alle oscillazioni e avviene in media ogni 3/5 anni.

4) in caso di malattia il lavoratore rimane a casa e l’Inail raramente paga la malattia. Alla fine della giostra di quei fantomatici 6/7000€/mese rimane si e no uno stipendio, sicuramente un buon stipendio ma non faraonico come descritto.

5) squadra vetture dei vigili urbani, gdf, cc e tutti gli organi di controllo potrebbero tranquillamente controllare, qualora volessero riportare a pieno la legalità, perché non lo fanno?

6) in riferimento all’ultimo servizio che ho visto nell’ultima puntata, inerente il “tassinaro” di Bologna che pubblica gli incassi rimango un po scettico, anche perché io tutti questi soldi a casa non li ho mai visti, ne abbiamo mai avuto “mattonelle rialzate”.

Potrei andare avanti a lungo e ognuno potrebbe pendere verso il lato che più gli conviene, ma onestamente non trovo giusta questa battaglia senza frontiere con l’intera categoria infangando lavoratori onesti e padri di famiglia che si alzano alle 4 di mattina per portare il cliente a destinazione sano e salvo.

Qualora il sig. Devittis abbia il coraggio o voglia affrontare un contraddittorio, in maniera composta ed educata davanti un caffè sono a disposizione e può tranquillamente fornirgli il mio recapito email.

S.C.

Lettera 17

Caro Dago, Moldavia: "Vogliamo aderire all'Ue il prima possibile". I metodi più rapidi sono: un'invasione da parte di Putin o avere una premier giovane dedita al ballo con strusciamento...

John Doe Junior

Lettera 18

Caro Dago, alluvione: eccessivo consumo di SUOLO e scarsissimo consumo di SUOLA nei confronti di scellerati urbanisti e abominevoli politici e amministratori, da decenni incapaci e fancazzisti, che ora per pararsi il culo confidano nell'alibi del "cambiamento climatico".

Cincinnato 1945

