francesco totti e ilary balsi - la guerra dei rolex e lo spot esselunga - vignetta by osho

Lettera 1

La televisione è tutta finzione. Provate ad andare alla Esselunga, e mettere una pesca sul nastro scorrevole della cassa senza averla messa nel sacchetto (0,1 c) e senza averla pesata…

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago,

ma quale "riedizione dell'impero romano", Facebook è nulla di più che una riedizione dell'elenco telefonico che pubblicava la SIP: una volta individuato l'utente si può direttamente telefonargli via FB.

un saluto

Lorenzo B.

Lettera 3

Caro Dago, Arcore, la Fascina "discreta" della borghesia...

Pikappa

elon musk contro mark zuckerberg meme

Lettera 4

Già negli anni a cavallo del 1980/90, a Sassari e più precisamente nella Torres, i gemelli del gol fratelli Piga segnavano già i rigori a due…

B.D.

Lettera 5

Caro Dago,

Elly Schlein fa sapere che non ha visto lo spot dell'Esselunga. Ci credo! Mica c'è Andrea Delogu come protagonista...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 6

MARTA FASCINA, LA BARBIE DI ARCORE - MEME BY GIAN BOY MANETTI

Caro Dago, Corea del Nord, in Costituzione lo status di potenza nucleare. Dai, Biden non faccia il modesto. Il merito è anche suo che sul tema ha fatto lo gnorri. Un'altra perla alla collana di successi internazionali di Sleepy Joe: grazie alle sue intuizioni un mondo più sicuro, pacifico e dialogante...

Ezra Martin

Lettera 7

Caro Dago, Usa, duello tv per le primarie repubblicane, Ron DeSantis: "Basta assegni in bianco all'Ucraina". Ma come in bianco? Se l'Onu fischia rigore è fatta: Zelensky ha ingaggiato addirittura l'ex stella del Milan Andrij Shevchenko!

Ugo Pinzani

Lettera 8

marta fascina

Caro Dago, Putin: "Stiamo lavorando a nuove arme nucleari". Visto? È bastato il primo giorno in cui Zelensky si è fatto spiegare dal neo consigliere Ševcenko la differenza tra il 4-4-2 e il 4-3-3 e il presidente russo se l'è già fatta sotto!

Greg

Lettera 9

Caro Dago, accoltellamento in una classe in Spagna, feriti professori e compagni: arrestato un 14enne. Il ragazzino avrà pensato di avere ancora più "diritti" dei tanti concessi oggi dalla tollerante società europea ai giovinetti di quell'età. Diritti tanti, più doveri zero, uguale una generazione di inconsapevoli sbandati.

Carta

MATTEO SALVINI E LA GERMANIA - MEME DELLO SPOT ESSELUNGA

Lettera 10

Caro Dago,

Se i migranti sono "risorse" perché in questi anni di sbarchi continui l'economia va sempre peggiorando e non si vedono segni di miglioramento?

Chiedo per un economista.

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago,

viaggio molto per lavoro in Frecciarossa e ultimamente è sempre più frequente la seguente scena: turisti, per lo più americani ma non solo, cercano senza riuscirci di infilare enormi e innumerevoli trolley in una carrozza che non ha evidentemente spazi sufficienti per quelli che sono dei veri e propri bauli.

SALVINI E PIANTEDOSI - MEME BY GIAN BOY

Oggi salendo a Firenze in business class per entrare ho dovuto scavalcare una catasta di questi mega trolley all’ingresso e addirittura due biciclette ripiegate lasciate nel corridoio. E poi cumuli di immondizia lasciata sui tavolini ricolmi di lattine di birra, bottiglie, pile di scatole di cartone.

Sull’educazione dei turisti in Italia Trenitalia può fare poco, ma mettere dei limiti ai bagagli - come fanno le compagnie aeree - questo sì. Ormai è diventata una questione non sono inerente la qualità del viaggio e del servizio ma soprattutto una questione di sicurezza a bordo.

Francesco

Lettera 12

andrea giambruno e lo spot esselunga sulla pesca - meme by il grande flagello

Caro Dago, mentre continuano a sbarcare centinaia di migliaia di migranti clandestini, senza nome e di provenienza incerta, i nostri connazionali, sui social e in politica, litigano per una "pesca"...

Matt Degani

Lettera 13

Caro Dago,

Una cosa non mi è chiara nello spot Esselunga: il papà vive nell’auto?

Un caro saluto,

Silvio

Lettera 14

Caro Dago, «I social network italiani sono in cima alla classifica della diffusione di fake news. Infatti, nel corso del primo semestre di quest'anno, Facebook Italia ha condotto una vera e propria battaglia contro la disinformazione, eliminando più di 45 mila contenuti considerati dannosi. Circa il 33% del materiale fake in circolazione su Facebook era dunque concentrato in Italia». Ah, quindi un uomo solo al comando, tra l'altro occupante le prime posizioni nella classifica dei più ricchi al mondo, decide ciò che è e ciò che non è "contenuto dannoso", volgarmente "fake news". Ma dove siamo, a Cuba o in Corea del Nord? O forse è solo che ai nostri giornalisti il cervello è andato in pappa e non sanno più cosa si intenda per "libera informazione"?

Oreste Grante

giorgia meloni emmanuel macron

Lettera 15

Caro Dago, natalità, Mantovano: "Priorità del governo, in arrivo misure strutturali". Un sostegno per i caz*i mosci?

SL

Lettera 16

Caro Dago, Nagorno-Karabakh? Nagorno che robaccia!

Fritz

Lettera 17

Caro Dago, tutti ci aspettavamo che la Meloni ci raccontasse del suo incontro con Macron; su come l'avesse trattato male per i respingimenti a Ventimiglia, su quanto gli avesse ribadito "io sono Giorgia" e sfottuto con "non siamo scinicì" (magari alzando la voce), e invece questa ci scrive della pesca dell'Esselunga. Sarà perché è in tema col suo cognome oppure perché è un trucchetto per distogliere l'attenzione da quanto NON ha detto niente a Macron? Ah, saperlo!

ULTIMO TANGO A PARIGI - MACRON E MELONI BY CARLI

Leo Sclavo

giorgia meloni emmanuel macron emmanuel macron giorgia meloni