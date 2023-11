POSTA! – CARO DAGO, CASO LOLLOBRIGIDA: IL TRENO NON ARRIVA A CAIVANO. CRISTO SI È FERMATO A CIAMPINO – CONTE PROPONE UNA CONTROMANOVRA MOLTO "VENEZUELANA". IN EFFETTI È PROPRIO IL TIPO ADATTO PER I PEGGIORI BAR DI CARACAS – È DURA DIGERIRE IL RISULTATO ELETTORALE IN OLANDA. L'UNICA MANIERA È ATTENDERE; PRIMA O POI VERRÀ ESPULSO UN BEL RUTTE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MEME

Per una volta che un politico va a zappar la terra, tutti a lagnarsi… da ammirare la foto del Cognato d’Italia a piantumare un tristanzuolo alberello.

Certo che non ho capito cosa sia costata tutta questa operazione. E in che modo i bambini di Caivano avrebbero goduto della presenza di cotanto Ministro? E poi quel parco che è…? Non dirmi l’ennesimo mal curato giardinetto che non serve sicuramente ai bambini.

Saluti a chi zappa,

Lisa

bersani

Lettera 2

Caro Dago,

caso Lollobrigida: il treno non arriva a Caivano. Cristo si è fermato a Ciampino.

L’elettore triste

Lettera 3

Caro Dago, apprendiamo, con stupore, che Bersani farà l'attore.

Speriamo comico, perché le sue uscite fanno solo ridere.

Saluti.

Cips.

Lettera 4

Caro D’ago,

Visto che il Frecciarossa, per portare a Napoli il ministro Lollobrigida ha fatto la linea vecchia, via Formia, anziché la linea Alta Velocità, poteva far fermare il treno a Villa Literno, a 10 km da Caivano, non a Ciampino! Serve un ripasso veloce della geografia!

Saluti

Savgio

IL FRECCIAROSSA FERMATO A CIAMPINO - LA REAZIONE A CASA LOLLOBRIGIDA-MELONI - VIGNETTA DI NATANGELO

Lettera 5

Caro Dago, mi limito alla costatazione della lettura di due notizie , Olanda desolata: oggi si vota ma difficilmente si avrà un vincitore. Il giorno dopo, l’Olanda abbraccia l’ultradestra… bene i sondaggi (come al solito)…

Bobilduro

Lettera 6

Caro Dago

al ministro Lollobrigida sceso dal treno: buu, vergogna, dimissioni. Ma ai green deficienti che loro sì bloccano il traffico stradale quando non imbrattano i monumenti cosa ci vuole, fucilazione?

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Dago gran reporter,

archiviata la cultura patriarcale, la causa del delitto di Stato di Padova evidenziata from der frau Lilli che denuncia il fumus del governo de "il mamma Giorgia" adesso tutta l'artiglieria sur cognato. Occorre cacciare via, da "democrazia matura" vedi l' Olanda e ri-denunciare questa cultura maschilista di destra-destra. Stazione Capannelle pardon Ciampino la remuntada. Ikea con scorta, in tempi di sinistra matura, ministra portataci con auto blù? Un atto dovuto.

peprig

lilli gruber

Lettera 8

E pensare, caro Dago, che l'on. Gruber e l'on. Meloni sono doppiamente colleghe: la prima infatti è un'ex europarlamentare del PD, mentre la seconda è parlamentare nazionale, oltre ad essere entrambe iscritte all'albo dei giornalisti. Intanto è quasi impossibile nei dibattiti tv vedere la differenza tra politici di "professione" e giornalisti che appaiono ideologicamente più assatanati dei primi.

Nessuno discute ovviamente la legittimità delle accuse rivolte al Governo da parte dell'on. Gruber che però, mentre invoca la libertà di informazione, si sente intimidita e ci spiega solo lei cos'è la DEMOCRAZIA, nei fatti vorrebbe quasi negare pari libertà alla sua collega on. Meloni fino a scandalizzare i suoi oppositori se, come, quando, perché decide di rispondere.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MEME

Antonio Pochesci

Lettera 9

Carissimo Dago finalmente, grazie a qualche esponente illuminato di questo governo, siamo riusciti a trovare la soluzione del traffico che affligge tutte le città. Da oggi, eliminiamo l'utilizzo di auto e altri mezzi inquinanti e saltiamo su un treno, che si è evoluto in tram o autobus; basta suonare un campanello e la fermata viene effettuata. Direi che sia un'idea, a dir poco, geniale. Naturalmente, salendo sui vagoni, ci verrà fornito tutto il necessario, dal numero telefonico diretto dell'AD delle ferrovie o di altre figure istituzionali che potrebbero aiutarci nel percorso. In fondo siamo tutti un po ' marchesi del Grillo.

Saluti

manifestazione dopo la morte di Giulia Cecchettin

Lettera 10

Dago Lumen,

a proposito di violenze sulle donne, sono felice e fiero d'esser nato, nonostante l'attuale bollito misto Mourinho, romano e giallorosso, quindi diverso dal biancoazzurro Cataldi, che ha definito "contestazione minima" calci e graffi alla moglie da parte degli ultras.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Caro Dago, ho la netta sensazione che ormai l'espressione "società patriarcale" venga utilizzata ad mentula canis.

Un fedele lettore.

Michele M.

giuseppe conte olivia paladino foto di bacco

Lettera 12

Caro Dago,

Conte propone una contromanovra molto "Venezuelana". In effetti è proprio il tipo adatto per i peggiori bar di Caracas.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 13

Illustrissimo Dago, in quanti avranno notato una certa rassomiglianza tra l'avvocato d'ufficio di Filippo Turetta, tal Emanuele Compagno, con il cadetto Douglas Fackler della saga americana "Scuola di Polizia"? Entrambi i personaggi appaiono tra l'altro un poco "fuori dalle righe"...

Il Duca di Ancona

Lettera 14

emanuele compagno post

Dagosapiens, “esagerare”: verbo e male di questi tempi, colpa di tanti comportamenti sbagliati di uomini e donne, di grandi e piccoli. Si parla e si agisce al superlativo, al massimo: non è vero? ...“assolutamente” sì! Non si accetta il normale, il meno, il difficile. E si diventa deboli. E così succede anche che se ti lasciano uccidi. (Ed è più facile ammazzare che ammazzarsi).

Vittorio Vascorossamentealmassimo

ExInFeltrito

Lettera 15

Caro Dago

visti i post dell'avvocato d'ufficio di Turetta si direbbe l'uomo giusto al posto giusto. Davvero curiosa questa nomina di ufficio... Ah saperlo

saluti

emanuele compagno

LB

Lettera 16

Caro Dago il sindaco di New York, Eric Adams, accusato di molestie sessuali. Il patriarcato dei neri!

Piero Nuzzo

Lettera 17

Caro Dago, Marco Travaglio ha poco da far lo spiritoso sui ministri di questo Governo. In quello di Conte, sostenuto dal giornale che dirige, c'erano la ministra dei banchi a rotelle, Lucia Azzolina, ed il ministro del tunnel che non c'è (Brennero), Danilo Toninelli. Tanto per fare due nomi da "Oggi le comiche"...

Ranio

Lettera 18

Caro Dago, Olaf Scholz: "Non possiamo costringere nessun Paese a un programma di austerità". E quindi con la Grecia fu uno sbaglio?

Oreste Grante

Lettera 19

ERIC ADAMS

È dura, Dago,

è dura digerire il risultato elettorale in Olanda. L'unica maniera è attendere; prima o poi verrà espulso un bel Rutte.

Tonyborg

eric adams