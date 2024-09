POSTA! – CARO DAGO, CERTO CHE ‘STA BOCCIA: MISS DISCREZIONE. MAL CHE VADA È PRONTA PER IL GRANDE FRATELLO – FRANCESCHINI, SANGIULIANO, MINISTRI CHIAVI (D'ORO) IN MANO – SANTANCHÈ, SANGIULIANO: ORMAI È CHIARO CHE ALLA SINISTRA I "SANTI" STANNO SULLE PALLE – BONELLI PRESENTA UN ESPOSTO IN PROCURA: SANGIULIANO FARÀ LA FINE DI SOUMAHORO?

PAPA FRANCESCO IN INDONESIA

Lettera 1

Caro Dago, Ansa: "Il Papa in Indonesia nel segno di poveri e migranti". Mah... A noi non sembra abbia affrontato il viaggio su di un barcone...

Lauro Cornacchia

Lettera 2

Franceschini, Sangiuliano, ministri chiavi (d'oro) in mano.

Paolo Ferraresi

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, si è dimesso il mitico ministro degli Esteri. Zelensky non potrà più prenderci per il Kuleba!

Ranio

dimission impossible - meme by carli

Lettera 4

Caro Dago, Greta Thunberg arrestata nel corso di una manifestazione pro Gaza all'Università di Copenaghen. Hamas spopola tra i "gretini"...

Bug

Lettera 5

Caro Dago

certo che ‘sta Boccia: Miss discrezione. Mal che vada è pronta per il Grande Fratello.

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Caro Dago

Ovvio che il ministro Genny Delon abbia pagato con la propria carta di credito i viaggi in aereo i ristoranti e così via per sé e per Maria Rosaria Boccia. Altrettanto ovvio che poi secondo prassi queste spese vengano rimborsate dopo aver presentato la cosiddetta nota spese. Ora vorremmo sapere le spese fatte con la carta di credito personale sono poi state rimborsate dal ministero?

Guido Araldi

maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme

Lettera 7

Caro Dago, Santanchè, Sangiuliano: ormai è chiaro che alla sinistra i "santi" stanno sulle palle!

Gripp

Lettera 8

Caro Dago, Bonelli presenta un esposto in Procura: Sangiuliano farà la fine di Soumahoro?

Furio Panetta

Lettera 9

Caro Dago, rogo Grenfell Tower, il governo britannico si scusa con le vittime. Perfetto, adesso è tutto a posto!

Tommy Prim

Lettera 10

O #ministro, 1. 'O scandalo, sempre 1. La moglie, 11. 'A bella femmena, 6 e 21. 'O casino, 23. 'E dimissioni, 80. I meloni, sempre 80. Le ruote del #lotto? Chiarissimo: Napoli e Roma! Dalla sceneggiata napulitana #Sangiuliano - #Boccia è tutto, a voi #TG2.

Nicola Borzi

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1

Lettera 11

Caro Dago, Greta Thunberg arrestata a Copenaghen durante una manifestazione pro-Gaza. La "Sirenetta" di Hamas?

John Reese

Lettera 12

Tranquilli, è tutto a posto, il Ministro ha rassicurato la Premier: "gli occhiali Raggi-X dell'Intrepido li ho pagati di tasca mia".

Rob

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, prima mandano i giovani a morire al fronte e poi mezzo governo si dimette. Bei compagni di merende che ci siamo scelti!

J.N.

Lettera 14

Dago Drago,

da sempre fa più miracoli il beato pelo di fica che san Gennaro.

Giancarlo Lehner

Lettera 15

GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN

Caro Dago,

Ursula, che copre con la parrucca la mancanza di programmi, per risollevare l'economia europea chiede piu' donne negli incarichi importanti e viene prontamente accontentata. Se avesse chiesto piu' persone competenti sarebbe stato molto difficile.

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago, gli Usa accusano di terrorismo Sinwar e altri leader di Hamas. Ah, bene. Fino adesso erano in lista per il "Nobel per la Pace" come Arafat?

Sasha

Lettera 17

Caro Dago

I Ministri del Governo Meloni sono conformi alle nuove direttive Europee in tema ambientale: come i tappi delle bottiglie di plastica, non si staccano facilmente.

greta thunberg alle proteste pro palestina a malmo 5

Gian Paolo Sacco

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, dopo i ministri della Giustizia, dell'Ambiente e delle Industrie Strategiche anche il ministro degli Esteri Kuleba ha presentato le dimissioni. Stanno scappando coi nostri soldi?

Greg

Lettera 19

Caro Dago, la Ferragni è talmente svanita che per ricordarsi la sua data di nascita, ha dovuto farsela tatuare sulla schiena.

GF

vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia

Lettera 20

Caro Dago,

sono un vostro affezionato lettore ormai da parecchi anni. Solo ieri, 3 settembre 2024, ho contato 20 articoli su Sangiuliano dove si chiedono le sue dimissioni. Da questo deduco che tra voi non corra buon sangue. Spero di ritrovare presto il solito Dagospia, sito di approfondimento interessante e per nulla noioso, altrimenti il consiglio è quello di cambiate nome in Dago Noia Sangiuliano Spia.

Con stima

vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia maria rosaria boccia e lo scoop di dagospia la storia instagram greta thunberg alle proteste pro palestina a malmo 4

aboubakar soumahoro ospite a l aria che tira 1 Aboubakar Soumahoro Nicola Fratoianni - vignetta by Osho

Giuseppe Spata