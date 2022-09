POSTA! – CARO DAGO, CHISSÀ SE LA NEOREGINA CONSORTE, CAMILLA PARKER BOWLES, DOVRÀ SORBIRSI ANCHE STAVOLTA LE SCOREGGE DI "SLEEPY JOE" – FUNERALE DELLA REGINA: RIUNIONE DI VOLPI, STRAGE DI GALLINE – ENRICO LETTA È COSÌ MALMESSO CHE IERI PER RIUSCIRE A RIEMPIRE LA PIAZZA DI MONZA HA DOVUTO INVITARE 500 SINDACI DEM GIUNTI DA TUTTA ITALIA...

Lettera 1

Caro Dago,

Regina Elisabetta, reali di tutto il mondo commossi dinanzi al feretro. Sì, e poi quando s'allontanano chissà che battutacce fanno!

Ferguson

Lettera 2

Caro Dago,

maltempo, Puerto Rico senza elettricità per l'uragano Fiona. Visto? Putin o non Putin poco cambia...

Piero Nuzzo

Lettera 3

Caro Dago,

Francia e Germania si accordano tra loro e ci tolgono le forniture di gas ed elettricità, dopo che Draghi li ha indicati come i migliori partner per l'Italia. Se è successo mentre in Italia governa il più grande amico dell'Europa, cosa succederà quando a governare saranno i più grandi amici di Orbán? Ci bombarderanno?

Gualtiero Bianco

Lettera 4

Caro Dago,

fra i primi ad arrivare a Londra, per i funerali di Elisabetta, Biden e signora. Chissà se la neo regina consorte, Camilla Parker Bowles, dovrà sorbirsi anche stavolta - poveretta! - le scoregge di Sleepy Joe...

Neal Caffrey

Lettera 5

Caro Dago,

siamo seri. In nessun caso l'Ue toglierebbe il Pnrr all'Italia perché si ritroverebbe subito con l'euro a 0,7/0,8 contro il dollaro. È vero che della Commissione fanno parte tipi come il nostro Gentiloni, ma i ragazzini sono "sorvegliati", mica possono fare quel che gli pare...

Sasha

Lettera 6

Caro Dago,

il mago Letta ne ha escogitata un'altra delle sue! Per non trovarci un altro Mussolini domani e, chissà, un altro Hitler dopodomani, che a loro tempo vinsero le elezioni, aboliamole e facciamo come il PD che non le vince ma va sempre al Governo.

Antonio Pochesci

Lettera 7

Caro Dago,

avvisate Conte che: se continua a promettere redditi, bonus e regalie varie, non gli basteranno tutti i soldi del Pnrr. E ai suoi potenziali elettori: che è improbabile che riceveranno quanto sopra.

Saluti, Usbergo

Lettera 8

Dago darling,

di nuovo tanto (ma veramente tanto) rumore per nulla. Si capisce già che il prossimo Presidente del Consiglio sarà Draghi. Anche perché non c'è 2 senza 3. Napolitano, Mattarella e tra poco Draghi, che dirigerà un governo di salute pubblica, forse con l'apporto di qualche ministro di FdI. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Stimabile Bob,

premesso che, senza Dybala ad illuminare la sfera, Juve e Roma possono solo perdere, viene da pensare che gli emolumenti di certi allenatori (vedi i 7 milioni netti annui di Allegri e Mourinho) alludano scandalosamente allo "Scialo" di Vasco Pratolini.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago,

bollette, nel nuovo Dl Aiuti si passa dal bonus una tantum di 200 euro per i redditi lordi sotto i 35.000 euro, agli attuali 150 euro per chi ha fino a 20.000 euro di reddito. Chissà, evidentemente il premier Draghi deve aver pensato che nel giro di qualche mese milioni di Italiani (forse grazie grazie all'inflazione?) si siano arricchiti. Non c'è da biasimarlo. È abituato alle ristrettezze economiche cui sono costretti i banchieri a causa dei loro miseri stipendi e pensioni: per questo avrà pensato che sia meglio non "viziarci" troppo!

Pop Cop

Lettera 11

Caro Dago,

New York Times: "Zelensky chiede armi più potenti, Biden si oppone". Fossi in Sleepy Joe direi al leader ucraino quello che si sentono dire tutti gli adolescenti: "Trovati un lavoro e poi coi soldi ti compri quello che vuoi".

John Reese

Lettera 12

Caro D’ago,

ma qual’é la funzione dei test che da oltre trent’anni si devono superare per poter essere ammessi alla facoltà medicina?

Se tali test hanno la presunzione di selezionare chi saprà e chi non saprà fare il medico mi sembra che siano una grande stupidaggine.

Se per contro tali test hanno la funzione di limitare l’afflusso alle facoltà di Medina, che non sono in grado di accogliere tutti gli studenti che sarebbero necessari, allora sarebbe al più presto indispensabile creare nuove facoltà di medicina. Mi sbaglio?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 13

Dagovski-polacco,

Sentite condoglianze a Londra (con l’augurio che il funerale non duri piu’ del regno).

Aigor-bosniaco

Lettera 14

Funerale della regina: riunione di volpi, strage di galline.

Signoramia

Lettera 15

Dago colendissimo,

durante la presentazione del DDL Aiuti, a Draghi è stato chiesto se fosse disponibile ad un secondo mandato di governo. La risposta è stata un secco NO.

In realtà la risposta sottintendeva un ragionamento più articolato: “NO, a meno che quando i pupazzetti nuoteranno nei loro escrementi, potranno venire - con il cilicio - a baciare la mia augusta pantofola, e battendosi il petto, salmodieranno “mia colpa, mia grandissima colpa”. Allora nella mia magnanimità potrei riconsiderare la possibilità”.

Saluti da Stregatto

Lettera 16

Caro Dago,

elezioni, Enrico Letta è così malmesso che ieri per riuscire a riempire la piazza di Monza ha dovuto invitare 500 sindaci dem giunti da tutt’Italia.

Nino

Lettera 17

Caro Dago, Letta a Berlino per parlare con Scholz di energia e Ucraina. Avrà detto anche al cancelliere cosa succede in Italia se vince la Meloni?

Lettera 18

Caro Dago, alluvione nelle Marche, per il pomeriggio di giovedì 15 settembre era stata diramata un'allerta verde, il pericolo poteva al massimo essere di qualche raffica di vento più forte di altre. È arrivata una massa di acqua pari a sette mesi di pioggia. Questo dà la misura di quel che valgono le previsioni che ci propinano per i cambienti climatici. A fine secolo potrebbero esserci 5 gradi di temperatura media in più, ma anche 30 di meno, con la Terra interamente ricoperta dai ghiacci. Non sanno nulla, non sono capaci di prevedere nulla.

Tas

Ricky