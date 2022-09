POSTA! – CARO DAGO, PER CONVENZIONE INTERNAZIONALE DAL 2023 SARÀ ABOLITA L’ESPRESSIONE “OCCHI DI TIGRE” – BETTINI SUL MATRIMONIO PD + M5S: “NON FACCIAMOCI SCEGLIERE IL SEGRETARIO, O LA SEGRETARIA, DAI GRUPPI EDITORIALI E DAL SALOTTO ITALIANI”. MA INFATTI, SE LI FACCIANO SCEGLIERE NEI FESTIVAL VERSILIANI DEL “FATTO QUOTIDIANO”

MARIO DRAGHI E IL RABBINO ARTHUR SCHNEIER

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

Usa: "Grazie a Draghi per sua leadership in un momento difficile". Siamo noi italiani i primi a ringraziarlo. Bollette triplicate, probabili razionamenti di gas ed elettricità, inflazione quasi a due cifre, debito pubblico alle stelle, euro a 0,96 contro il dollaro e recessione in arrivo. "Mariupol" Draghi: "Statista dell'anno" che lascia un Paese in macerie!

Furio Panetta

accorsi procacci ligabue

Lettera 2

Caro Dago,

non capisco per quale motivo alcuni cantanti, musicisti o i loro eredi subentrati nei diritti d'autore si smarchino quando una loro musica viene suonata durante un comizio o una manifestazione pubblica. Chi la diffonde è tenuto a pagare la Siae e basta e i titolari dei diritti d'autore incassano. Se avessero voluto che non fosse diffusa non l'avrebbero pubblicata, l'avrebbero tenuta solo per loro e cantata con gli amici davanti al caminetto.

Senza incassare.

Ric

Lettera 3

lilli gruber

Prima delle elezioni, quando i sondaggi davano FLI primo partito al 21%, in due occasioni differenti a 8 e Mezzo di fronte alla faccia preoccupata della Gruber, Bersani e Mieli la tranquillizzavano dicendo che i sondaggi vengono spesso smentiti e che ci sarebbero state sorprese. Parole sante ! Sondaggi smentiti: FDI infatti sarebbe passato dal 21% al 26%.

Saluti.

Giorgio

ciro immobile 2

Lettera 4

Caro Dago,

vedo che il “disgraziato sito” come lo chiamate voi insiste un giorno sì e l’altro pure a rimpiangere Immobile, sempre infortunato, per la Nazionale. Ma lasciatelo dov’e’. Lui va bene giustappunto per la Lazio. In Nazionale serve altro.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 5

Caro Dago,

per convenzione internazionale dal 2023 sarà abolita l’espressione “occhi di tigre”.

Saluti, Usbergo

luigi di maio noccolinaro by mauro anelli

Lettera 6

Caro Dago,

siamo stati più cog....i noi o più furbacchione er bibitaro del San Paolo che ci ha rappresentato all'estero soprattutto durante una guerra? Ai posteri l'ardua sentenza: intanto prepariamoci oggi alle pernacchie di domani dei nostri nipoti!

Antonio Pochesci

Lettera 7

Miracolo! Ora ha “tanta voglia di lavorare”! Sarebbe la prima volta in vita sua che lavora.

Giuseppe Tubi

Lettera 8

Caro Dago,

salvo colpi di scena, se la Meloni diventa premier avra' varie compagne in Europa a cominciare dal primo ministro francese,poi inglese e finlandese: è una notizia!

Ciao

IL CANE DELLA CIRINNA - MEME

Giorgio

Lettera 9

Caro Dago,

Cuba, referendum dice "sì" a matrimoni e adozioni gay. Eh, certo. Vuoi mettere. Non è mica come in Russia! Nella decennale "democrazia castrista" i referendum sono una cosa seria, coi risultati riconosciuti dagli organismi internazionali...

Achille Gambini

Lettera 10

Luminescente Bob,

il destino cirneco e barboncino ha voluto che la signora Cirinnà sia stata prima abbaiata, poi trombata.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Dago,

Concordo appieno con Cruciani che spara a zero su Damiano e la Michielin, aggiungo pure Toscani. Questi personaggi, con le loro uscite, non fanno altro che ribadire quanta 'democrazia' esiste nelle loro menti. (vuote)

MP

Lettera 12

DAMIANO DEI MANESKIN AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS

Ciao Dago,

da uomo di sinistra chiedo. Ma Damiano dei Maneskin almeno ha votato? Visto che in quei giorni era a new york non credo. Per cui si levi dal cazzo lui, la Michelin, Fedez e stiano zitti, che con le loro unghie colorate e selfi idioti, ogni volta che parlano regalano voti alla Meloni. Lascino ai precari, alle periferie, alle donne delle pulizie la Resistenza. Se vogliono, vadano pure in montagna. Ma senza wifi.

Riccardo

Lettera 13

Caro Dago,

il direttore esecutivo del Servizio esterno dell'Ue, Luc Pierre Devigne: "Le nostre sanzioni funzionano, il Pil della Russia crollerà dell'11%. Riteniamo perciò che la strada scelta dall'Ue funzioni e che dobbiamo essere ancora più risoluti". Cioè dovremo sopportare bollette decuplicate e un'inflazione al 50%?

Gildo Cervani

wanda nara

Lettera 14

Dagovski,

Non ho capito se Wanda Nara fa da procuratrice ai giocatori con cui va a letto -o il contrario.

Aigor

Lettera 15

Caro Dago,

nei commenti post risultati elezioni si sono tutti dimenticati del gran vincitore sua maestà il boomerang: chi ha voluto il premio di maggioranza non l'ha preso e chi voleva ridurre è rimasto fuori.....

Amandolfo

Lettera 16

Caro Dago,

i sinistrati non perdono occasione per mostrare la loro ipocrisia. Da anni blaterano di far spazio ai giovani e alle donne. Poi, se le elezioni le vince una giovane donna, non gli va bene.

Il Gatto Giacomino

EMMA BONINO AL SEGGIO ELETTORALE

Lettera 17

Caro Dago,

elezioni, la Bonino ha chiesto il riconteggio delle schede. Se i voti risulteranno sempre sotto la soglia del 3%, farà uno sciopero della fame?

Pino Valle

Lettera 18

Caro Dago, Renzi: "La destra italiana non è fascista. Non c'è rischio per la democrazia ma per il portafogli perché li ritengo incapaci di governare". Serve gente seria che prometta di lasciare la politica in caso di fallimento!

Theo

GOFFREDO BETTINI

Lettera 19

Bettini sul matrimonio PD + M5S :" Non facciamoci scegliere il segretario, o la segretaria, dai gruppi editoriali e dal salotto italiani.." Ma infatti, se li facciano scegliere nei festival versiliani del Fatto Quotidiano.

Signoramia

