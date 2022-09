POSTA! – CARO DAGO, DOPO IL FUNERALE DI ELISABETTA II MEGHAN MARKLE HA AVUTO UN COLLOQUIO CON RE CARLO III: SPERA IN UNA FAMIGLIA REALE ALLA CARLONA? – CHE SPETTACOLO SE L’AMANTE SEGRETO DI ILARY FOSSE MARK CALTAGIRONE – I VOLI IN PARTENZA DALLA RUSSIA SONO ANDATI ESAURITI DOPO L'ANNUNCIO DI PUTIN DI UNA MOBILITAZIONE PARZIALE. CHE OCCASIONE! L'UE RISPONDA CON LA MOBILITAZIONE DEI MIGRANTI...

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN - STELLANTIS

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Progresso: Tavares, Mirafiori diventa hub per riciclo componenti.

Praticamente da costruttori a demolitori...

Lettera 2

Jep Conterella: Io non volevo solo dialogare col PD, volevo avere il potere di diventarne il segretario.

Ai La

Lettera 3

PUTIN DISCORSO ALLA NAZIONE 1

Continuate a suonare tamburi di guerra come se si trattasse di un videogame.

La guerra significa (alternativamente/contemporaneamente):

- leva militare per mandare a combattere ( e morire) italiani;

- olocausto parziale o totale via attacco/risposta nucleare ( memento Aviano e c.)

Si avvicina il momento in cui la guerra non sarà più " per procura".

Purtroppo in Italia la classe politica è totalmente debosciata e succube.

Non ci resta che sperare nel mid-term e nel Pentagono ( i militare sono più saggi dei politici perché pagherebbero per primi).

Che Dio ci aiuti.

Lettera 4

Amici miei,

ENRICO LETTA GIORGIA MELONI MEME

dopo 55 anni di voto a sinistra. Una vita a perseguire ideali di uguaglianza sociale e solidarietà. Una militanza giovanile e una partecipazione adulta a contrastare il fascismo delle idee e dei comportamenti, il qualunquismo e l’opportunismo della destra, oggi ho deciso: voto Meloni.

Lo faccio perché: Voglio vendicarmi dei due netturbini che al bar stamane, in una Roma sommersa dall’ immondizia, la invocavano per la definitiva risoluzione dei loro problemi. La indicavano come il baluardo di un trionfo italico nei confronti non so di quali nemici: euro, immigrati, etc.

La voto contro il tassista che mi ha trasportato ignorandoqualunque regola del codice e della buona educazione, parlandomi solo di che bel mondo sarà quando i gay staranno al loro posto e le donne andranno in prigione per l’ aborto. La voto contro chi la ama alla follia ma non la vota perché ha un briciolo di cervello e anche tanti soldi per capire che potrebbe essere la rovina di questo paese.

confronto enrico letta giorgia meloni

La voto perché la mia collaboratrice domestica mi ha detto che se vince Meloni, le figlie troveranno finalmente lavoro, perché si libereranno tutti i posti degli immigrati che rimpatriamo.

Mi voglio vendicare anche di quelli della mia parte politica (ormai quasi tutti ex DC o peggio Comunione e Liberazione) che non hanno saputo parlare più con i netturbini, i tassisti, le domestiche e gli operai. Non me lo auguro, ma è davvero probabile che tutte le aspettative dei fans di Meloni finiranno per far felici miliardi di euro di hedge fund riversati sul debito italiano.

Buon voto a tutti

MP

simbolo marco cappato

Lettera 5

Esimio Dago,

respinto il ricorso di Marco Cappato. Scongiurato il rinvio delle elezioni a novembre. Dispiace per l'esclusione di Cappato, ma la prospettiva di altri due mesi di campagna elettorale rischiava di provocare un aumento delle richieste di suicidio assistito...

Bobo

Lettera 6

Dago darling,

sarebbe interessante se, tra tanta fuffa, si trovasse un libro che racconta obiettivamente la storia dei disastri provocati dalla natura sia incontaminata che contaminata. Nel 1951 l'alluvione del Polesine provocò un centinaio di morti e migliaia di sfollati (a volte confusi con quelli istriani). Ah sapere se i pecoroni che seguono il mainstream (sul clima, televisamente a reti unificate) a occhi chiusi sostengono che era già in atto il "climate change". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

MATTEO SALVINI E PUTIN

Il padre di Laerte era Polonio che Amleto uccide. Una sorta di primo ministro o consigliere della Corona. Pare infatti, da vari esempi, che senza polonio (o simili) non si governa bene. Ma non solo in certi luoghi. Lo abbiamo visto anche in Italia.

Gb Oneto

Lettera 8

Caro Dago,

Matteo Salvini ha dichiarato di aver cambiato idea su Putin "durante" la guerra in Ucraina. Ma, esattamente, quando? Finora nessuno se n'era accorto...

Gualtiero Bianco

Lettera 9

Eccellentissimo Dago,

allegri inzaghi meme

questione di dignità: Maurizio Sarri, vedi la scoppola col Midtjylland, non esclude la possibilità di dimettersi. Roberto Mancini perde vergognosamente con la Macedonia, non tutta, solo quella del Nord e non ci pensa proprio a farsi da parte, così Massimiliano Allegri capace di schiantarsi sul Monza e dichiarare che sulle proprie dimissioni gli viene da ridere.

Ecco a Roberto e Massimiliano spetta la parafrasi di un verso di Dante: la bocca non sollevarono dal fiero pasto milionario.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago,

Henry Kissinger loda Mario Draghi? Potrebbe essere diversamente dopo che l'ex governatore Bce, assieme agli altri Tafazzi europei, ha rimandato l'euro sotto la parità col dollaro? Quando ricevono un regalo le persone beneducate dicono "Grazie".

Ugo Pinzani

Lettera 11

Caro Dago,

dopo il funerale di Elisabetta II, Meghan Markle ha avuto un colloquio con Re Carlo III: spera in una famiglia reale alla carlona?

Lucio Breve

Lettera 12

Caro Dago,

GIUSEPPE CONTE PIZZA

gli effetti del camalaConte si sono visti a Palermo. Sulle ali di una campagna elettorale fondata sui soldi facili a tutti, ovvero un reddito di cittadinanza ampliato e irrobustire senza controlli (a beneficio di delinquenti e truffatori di ogni risma che ogni giorno vengono scoperti a centinaia) è passato alle non tropo velate minacce a chi vorrebbe rivederlo per aiutare i veri indigenti e non truffatori. Risultato il M5S si sta saldando con i centri sociali e extraparlamentari più violenti, ma è credibile un personaggio simile?

FB

Lettera 13

meghan markle al funerale della regina elisabetta 1

Caro Dago,

i Paesi Ue vogliono un taglio dei consumi di elettricità meno quello proposto dalla Commissione il 14 rigido disettembre nell'ambito delle misure per far fronte al caro energia. Giustamente temono la rivolta delle popolazioni. Secondo i cervelloni di Bruxee, appena si inizierà col razionamento la gente sceglierà il gas di Putin o le foto di Zelensky su Vogue?

Tas

Lettera 14

Guterres, segretario ONU, è il politico più pagato al mondo con 46 milioni di dollari incassati solo nell'ultimo anno. Ieri ci ha informato che il mondo è in grave pericolo. Probabilmente gli è arrivata la bolletta del gas.

Signoramia

Lettera 15

MASSIMO CACCIARI

Caro Dago,

ma siete sicuri che Massimo Cacciari sia di sinistra.

E' l'unica persona che ragiona in modo coerente, sia sul pericolo fascista, sia sulle competenze di governo del popolo di sinistra.

Saluti.

Chips.

Lettera 16

Caro Dago,

Emmanuel Macron nel suo intervento all'assemblea generale all'Onu. "La Russia, nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha violato la carta delle Nazioni Unite con un'aggressione illegale". Parole, solo parole (il Papa ha detto che "La Nato è andata ad abbaiare alle porte di Mosca"). Provi a dimostrarlo se ne è capace!

Bibi

ilary blasi in centro a roma 1

Lettera 17

Dagovski,

che spettacolo se l’amante segreto di Ilary fosse Mark Caltagirone.

Aigor

Lettera 18

In bocca a Draghi abbiamo sentito dire più volte che in Italia "bisogna combattere le diseguaglianze" , ma voler: "sanzioni, sanzioni e ancora sanzioni alla Russia" ha un effetto deflagrante: quello di farle aumentare in modo esponenziale. Da un ottimo tecnico, che ci invidiano nel mondo, mi aspetterei che lo avesse in mente.

Paloma

Lettera 19

Caro Dago,

quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono andati esauriti dopo l'annuncio di Putin di una mobilitazione parziale di riservisti. Che occasione! L'Ue risponda annunciando la mobilitazione dei migranti...

P.T.

Lettera 20

Caro Dago,

elezioni, Letta: "Putin attento al risultato, non votate i suoi amici". Ovvio. Voteremo gli amici dei francesi, che ci tagliano l'elettricità, e dei tedeschi, che pagano il gas un terzo di quanto lo paghiamo noi... Viva l'Ue!

A.Reale

ilary blasi in centro a roma 3 ilary blasi alla mostra di andy warhol 3 ILARY BLASI CORNA ilary blasi in centro a roma 2