POSTA! – CARO DAGO, A DUE GIORNI DAL VOTO LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: CHE FINE HA FATTO L'AGENDA DRAGHI? – UCRAINA, BERLINO: “PRONTI AD ACCOGLIERE I DISERTORI RUSSI”. EH CERTO, PERCHÉ ALLA FRANCIA TOCCHERÀ RIPRENDERSI ENRICO LETTA... – RIECCOCI. L’ETERNA SCELTA TRA VOTO INUTILE E V(U)OTO UTILE. BUONE ELEZIONI A TUTTI

Lettera 1

Dago,

Chi e' causa del suo mal pianga se' stesso!

Il pd di Letta non ha voluto cambiare la legge elettorale, pur avendone tempo e possibilità, baloccandosi con ius soli et similia ed ora andranno in minoranza. Quando si dice che non abbiamo piu' politici lungimiranti, ma solo dei travet.

Lettera 2

Dagovski,

Rieccoci. L’eterna scelta tra Voto inutile e V(u)oto utile.

Buone elezioni a tutti.

Lettera 3

Esimio Dago,

a due giorni dal voto la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto l'Agenda Draghi?

Lettera 4

Caro Dago,

campagna elettorale, non c'è più il Grillo parlante di una volta. Adesso Beppe sta muto come un pesce. Per forza, col figlio sotto processo per stupro, mica poteva mettersi a far la morale ai politici!

Lettera 5

Caro Dago,

la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ieri ha minacciato: "Se il voto in Italia va male, abbiamo gli strumenti. Come abbiamo fatto in Polonia e Ungheria". In parole povere, il messaggio (un po' mafiosetto) significa: "Se gli Italiani non votano come piace a noi, sappiamo quali provvedimenti adottare (Spread? PNRR?)". Che modo strano per favorire la democrazia: il ricatto...

Lettera 6

Caro Dago,

Biden e Xi Jinping avrebbero trovato un accordo verbale: la Cina non attaccherà Taiwan. Ma certo, attaccarà Formosa!

Lettera 7

Caro Dago,

ma al centrodestra conviene andare a governare? Ci aspetta un inverno terribile i cui effetti nessuno sa immaginare in maniera realistica. Una finanziaria di lacrime che ricorderà quelle di Amato e Prodi, e che stiamo ancora scontando. Poi giova ricordare che le peggiori riforme per i cittadini, dal blocco della scala mobile in poi, sono state fatte da governi di sinistra con l'appoggio dei sindacati e dei "poteri forti". Lasciate Letta alle paghette ai diciottenni e allo jus soli, Conte a trovare miliardi per ricompensare i suoi elettori con il reddito di cittadinanza e vediamo cosa succederà con le bollette alle stelle, inflazione fuori controllo, fallimenti e chiusure di attività....

Lettera 8

Caro Dago,

mi sembra che il M5S, fondato da Beppe Grillo (ligure di Genova) e da Gianroberto Casaleggio (Lombardo di Milano), sia sostanzialmente passato sotto il controllo di Giuseppe Conte (pugliese di Volturara Appula) e stia diventando il partito del Sud del paese, allo stesso modo di come, alle origini, la Lega di Bossi poteva essere considerato il partito del Nord del paese.

Mi sbaglio ?

Lettera 9

Ciao Dago,

torna la storia di Mark Caltagirone ma nessuno ha ricordato il grande colpo di genio di Federica Sciarelli quando, in pieno caos Prati, invitò Pamelona in trasmissione, attirandosi mille critiche. L'intera puntata di "Chi l'ha visto" venne dedicata alle cosiddette "truffe romantiche". Storie di donne costrette a prostituirsi per pagare le somme richieste da profili social fake. Addirittura si parla di un suicidio. La Prati, composta ed elegante in studio, viene inquadrata molto durante la trasmissione e tra un servizio e l'altro. Il colpo di genio? La Sciarelli, dopo averla introdotta a inizio puntata non le dà più la parola. Non la caga di striscio. Voleva solo che davanti a milioni di spettatori, la Prati sentisse e vedesse le storie drammatiche di truffe VERE.

Lettera 10

Caro Dago,

il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer: "Penso che sia assolutamente chiaro che la presidente von der Leyen non è intervenuta nelle elezioni italiane quando ha parlato di strumenti e ha fatto riferimento a procedure in corso in altri Paesi". Come no. Se c'è stato bisogno di una nota per spiegarlo non può essere che così...

Lettera 11

"Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare e ricorda che se muori per il tuo paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna"

Mi dispiace ma se non ci mettete almeno dodici vergini io non mi muovo da casa

Lettera 12

Caro Dago,

Ucraina, Zelensky al ministro Guerini: "Sentiamo il sostegno dell'Italia". Lo sentono anche gli italiani tutte le volte che arrivano le bollette!

Lettera 13

Caro Dago,

Ucraina, Berlino: "Pronti ad accogliere i disertori russi". Eh certo, perché alla Francia toccherà riprendersi Enrico Letta...

Lettera 14

Caro Dago,

inconsueto evento di contemporanei terremoti "a cerniera" ieri in alta Italia: si direbbe che perfino lo Stivale avesse voglia a questo punto di liberarsi di qualcuno a calci nel sedere.

Lettera 15

Fratello Dago,

il Patriarca Kirill II benedice i soldati russi che devono andare a combattere in Ucraina, ricordando loro che "chi muore per la patria ha un posto vicino a Dio". Parolin incontra Lavrov al Palazzo Onu e gli stringe le mano. La Pace sia con noi e non con certi Spiriti.

Lettera 16

Caro Dago,

riguardo alle dichiarazioni di soggetti esterni all'Italia sulle elezioni che si terranno dopodomani, possiamo dire che i "buoni" fanno gli endorsement mentre i "cattivi" fanno le ingerenze.

Lettera 17

Dago, carissimo,

Mia figlia, anni 5, frequenta l'ultimo anno della scuola materna, ed è nel periodo dei "perché", un "perché" per qualsiasi cosa veda nel mondo.

Mia figlia, anni 5, frequenta l'ultimo anno della scuola materna, ha come compagna di classe Matilde (nome di fantasia) una bimba con due mamme.

Mia figlia, anni 5, , frequenta l'ultimo anno della scuola materna, l'altro giorno mi fa: "ma lo sai che Matilde ha 2 mamme?" nessun perché e concetto elaborato.

On. Federico Mollicone, anni 51, frequenta il parlamento italiano, vuole censurare un cartone animato perché "non riesce ad elaborare concetti come le adozioni gay".

Di grazia, chi ha il comportamento più infantile?

Cordialità peppose.

Lettera 18

Caro Dago, il 2049 è l'anno in cui in Italia i decessi potrebbero doppiare le nascite. Si può sapere in anticipo anche il numero dei femminicidi?

Lettera 19

Caro Dago,

Istat: nel 2021 il Pil italiano è cresciuto del 6,7%. L'inflazione 2022, invece, sta crescendo come i funghi!

Lettera 20

Caro Dago, Von der Leyen: "Se Italia come Ungheria abbiamo strumenti". Ursula ha gettato la coppola...

