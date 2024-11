POSTA – CARO DAGO, HO COMINCIATO A INSEGNARE GIOVANISSIMA,INSIEME A CERTI MIEI COLLEGHI CHE AVEVANO ANCHE 40 ANNI PIU' DI ME. LA SITUAZIONE DEGLI INSEGNANTI IN ITALIA E' SEMPRE STATA QUELLA DI LAVORATORI SOTTOPAGATI, PRECARI A VITA, PENDOLARI IN CERCA DI UNA CATTEDRA, E ORA OGGETTO DI VIOLENZA E DISPREZZO DA PARTE NON SOLO DEI GENITORI TROGLODITI, MA DELLE ISTITUZIONI. MI MERAVIGLIO CHE CI SIA ANCORA QUALCHE INSEGNANTE CHE INSEGNA, INVECE DI FARE LE PAROLE CROCIATE O LA SCHEDINA MENTRE IN CLASSE SI MENANO,ACCOLTELLANO E MOLESTANO COME PIACE A LORO

Caro Dago, Gb, l'incoronazione di re Carlo è costata quasi 90 milioni. Ma sarà stata almeno "sostenibile" dal punto di vista ambientale?

Caro Dago, a Bruxelles il "Fotto Fitto" socialista ha fatto cilecca.

Caro Dago, Istat: "Nel 2024 matrimoni ancora in calo, crescono invece le unioni gay". Che bello, il mondo che sognavamo!

Caro Dago, il casco per i monopattinisti? Li renderà ancora più instabili. Col baricentro a pochi centimetri da terra e il "testone" all'estremità opposta, avranno le sembianze di un pendolo rovesciato: giù alla prima raffica di vento un po' più forte!

Caro Dago, Kiev: "Controlliamo 800 kmq nel Kursk, non ci ritiriamo". E fanno bene. Col nuovo missile che Putin ha testato ieri, il Kursk è certamente più sicuro di tutta l'Ucraina...

Caro Dago, "Mandati di arresto Cpi scandalosi". Finalmente rimbam-Biden ha preso gli Omega 3!

Caro Dago, Oms: "226 operatori sanitari uccisi in Libano dal 7 ottobre 2023. La maggior parte dei quali dall'escalation tra Israele e Hezbollah lo scorso settembre". Ma erano lì per operare coi farmaci o col kalashnikov? Unhcr docet...

Caro Dago, Iran: "Mandato d'arresto per Netanyahu è morte politica di Israele". I grandi alleati della Corte penale internazionale dell'Aia.

Trump vuole nominare persone in posizioni chiave, come quelle nel Dipartimento di Giustizia o al Pentagono, senza che queste abbiano la minima preparazione per ricoprire incarichi così importanti.

Sebbene Trump, spavaldo come il protagonista di "the Apprentice", continui a fare il "gesto dell'ombrello" a tutti, è una follia affidare ruoli cruciali a persone prive di esperienza. Il suo modus operandi avrà enormi ripercussioni sia sulla politica interna che su quella estera degli Stati Uniti. Mad Vlad sa che con il Trumpone al potere potrà espandere ulteriormente la sua influenza e lanciare un'offensiva devastante contro Ucraina. Dopo due anni di lotta per la democrazia, Trump gli concederà il via libera per annientarla. Nel frattempo, i loro sostenitori, al settimo cielo per The Donald, che sarà capace di 'trasformare i pani in pesci', non vedono l'ora di vederli ballare sul palco insieme al ritmo di YMCA, come se nulla fosse strano.

Caro Dago

ci mancava solo Salvini a stendere il tappeto rosso a Netanyahu. Ulteriore riprova della legge fisica del potere agglomerante delle teste di cazzo.

Saluti

Caro Dago, Mosca ha testato sulla città ucraina di Dnipro un nuovo missile balistico a testate multiple e velocità inconcepibile mai usato prima d'ora. L'«Oreshnik» sarebbe in grado di viaggiare ad una velocità di tre chilometri al secondo, che gli consentirebbe di raggiungere il bersaglio senza essere distrutto dalle tradizionali difese anti-aeree. Ma al netto di tutte queste cazzate, il missile rispetta i diritti umani?

Caro Dago.

Avendo cominciato ad insegnare che ero praticamente ancora sul seggiolone, passai di ruolo giovanissima grazie ad una delle tante leggi-sanatoria ( che c...o!) , insieme a certi miei colleghi che avevano anche 40 anni più di me . Questo per dire che la situazione degli insegnanti in Italia è sempre stata quella di lavoratori sottopagati ,precari a vita, pendolari in cerca di una cattedra dal sud al nord ed ora oggetto di violenza e disprezzo da parte non solo dei genitori trogloditi, ma delle istituzioni che, chiunque sia o sia stato al governo,se ne fregano altamente di dare dignità a chi dovrebbe "educare e formare" le nuove generazioni a costo di essere riempiti di botte dai genitori degli allievi peggiori.

Mi meraviglio che ci sia ancora qualche insegnante che insegna ,invece di fare le parole crociate o la schedina mentre in classe si menano, accoltellano e molestano come piace a loro.

Convengo decisamente con il tuo Dagoreport sulla volpona de noantri.

Con camaleontico paraculismo:

eliminazione della fiamma dal simbolo;

voto a favore della Commissione;

sostanziale allontanamento dal gruppo di ECR.

Parafrasando il motto di alcuni anni fa

"si nasce comunisti e si muore democristiani",

adesso "si nasce populisti e si muore popolari (europei)".

Poi però ci si sveglia tutti sudati,

quando arriva il movimento di Vannacci che porta a casa il 30%.

