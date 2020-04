POSTA! – CARO DAGO, INTERNET NON È CONSIDERATO UN BENE ESSENZIALE? CI RIEMPIAMO LA BOCCA DI “SMART WORKING” E “E-LEARNING” MA PER FARMI ATTIVARE UNA LINEA FISSA STO ASPETTANDO DA PIÙ DI UN MESE. HO FIRMATO UN CONTRATTO CON VODAFONE IL 10 MARZO E SOLO OGGI I TECNICI SI SONO DEGNATI DI CHIAMARMI. L’APPUNTAMENTO SARÀ TRA…

Caro Dago,

ci riempiamo la bocca di paroloni inglesi come smart working e di e-learning, ma per attivare una linea internet ci vuole un mese e mezzo! Ho firmato un contratto con Vodafone il 10 marzo, i tecnici si sono degnati di chiamarmi oggi e l’appuntamento sarà tra due settimane (sic!). In compenso ho fatto amicizia con Tobi, il terribile assistente virtuale che non capisce mai cosa vuoi dire, ma comunque non ti passerà mai un operatore. Una rete decente per ognuno non dovrebbe essere un bene essenziale in questo periodo?

Andrew

Solo qualche frequentatore di questa rubrica può fornire risposta al quesito non mi fa dormire: ma i professori di Di Maio parlano come lui?

Mikkke1999

Qualcuno si è chiesto perché Giovanna Botteri, corrispondente RAI da Pechino, indossa sempre e solamente lo stesso logoro golfino nero da quando era ancora corrispondente negli Stati Uniti ?

J.Capanna

Caro Dago, l'Assocalciatori boccia la linea guida della Lega Serie A sul taglio degli stipendi. “È una proposta vergognosa e irricevibile". Forse non hanno capito qual è la situazione. Passeranno anni prima che gli stadi possano tornare a riempirsi come prima dell'epidemia Covid-19. E se non ci sono soldi in giro chi pagherà per vedere le partite in tv? Di certo - come per il reddito di cittadinanza - lo Stato non erogherà soldi a disoccupati e imprenditori falliti affinché vengano spesi in tal senso. Quindi i calciatori se ne facciano una ragione: la pacchia è finita.

Giuly

Dago darling, quanto di plastica (nelle sue varie forme) c'é nei sistemi di protezione dal contagio attuali? E quanta plastica (specialmente nel confezionamento e nella commercializzazione degli alimenti) ci ha protetti da precedenti contagi di altri virus o batteri? Non sarà il caso di rivalutarla? Ovviamente tenendo conto del suo corretto smaltimento o riciclaggio. Ossequi.

Natalie Paav

Caro Dago, la Corte d'Appello di Palermo ha accolto la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione presentata da Bruno Contrada, condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. All'ex numero due del Sisde sono stati liquidati 670mila euro. La condanna era stata giudicata illegittima dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Cassazione. Fermi tutti!!! È stato chiesto il parere di Marco Travaglio?

Scottie

Caro Dago, Covid-19 negli Usa, scrive Rampini su Repubblica: "Trump rischia di assomigliare non al Roosevelt che guidò la riscossa nel 1941 dopo Pearl Harbor, bensì ad Herbert Hoover la cui presidenza fu distrutta dal crac del 1929. Dopo di lui non solo l'America ma il mondo intero avrebbero bisogno davvero di un Roosevelt: per guidare una ricostruzione post-bellica, e progettare un nuovo ordine internazionale sulle macerie di questo disastro". Peccato che Roosevelt non abbia guidato alcuna ricostruzione post-bellica visto che è morto prima della fine del secondo conflitto mondiale, il 12 aprile '45. A guidare la ricostruzione fu Truman. E quindi nessuno può dire se il primo sarebbe stato altrettanto capace nel ricostruire come nel vincete la guerra.

Gaetano Lulli

Caro Dago, emergenza virus, esami di maturità online, con sola prova orale. Praticamente si tratterà di capire se gli studenti sono in grado di leggere le risposte scritte da chi sta di lato o dietro al pc. Una specie di esame della vista: la maturità occulistica.

Tuco

Caro Dago, scuola, a causa del coronavirus salta l'esame di terza media. Peccato, perché dopo due anni al governo quasi certamente Di Maio sarebbe stato in grado di superarlo.

Lino

Validissimo Dago, esempi di fake news: circa due anni fa un giornalista spagnolo scrisse di Ronaldo alla Juventus, due giorni fa un sito russo annunciava che il premier inglese era in condizioni serie, oggi un opinionista della Maison Lilli insieme ad altro ben noto editorialista sul quotidiano di largo Fochetti in Roma ci dicono che Fontana ha sbagliato quasi tutto e Conte invece no. La storia dirà quale delle tre, una era una vera fake news.

Dalla serie: il popolo non ricorda e l' oblio vince su tutto, come credono i burocrati della informazione ideata da quei poteri un tempo forti ed oggi in calo di vendita di copie, alias di credibilità.

Saluti - peprig

La scrittrice inglese ROWLINGS, scampata al coronavirus, lancia una piattaforma online di giochi letture ecc. per alleviare l'isolamento dei suoi connazionali.

La Murgia auspica che il virus duri, perchè lei dentro questo periodo ci vive bene.

Due pianeti diversi, anche nelle tirature delle rispettive opere (criterio infallibile per scremare i parti letterari) saluti BLUE NOTE

Caro Dago, il Comitato tecnico-scientifico: "I dati che vediamo sono meno allarmanti, ma non ci deve far ridurre il livello di allarme poiché anche oggi si segnalano 2mila malati in più e 600 morti". Dipende dai media. Sono loro che hanno il potere di gonfiare o sgonfiare il livello di allarme. Oggi chi parla più dei poveri migranti prigionieri in Libia? Nessuno. Eppure sono ancora lì. E i cambiamenti climatici? Scomparsi.

Lucio Breve

Caro Dago,

L'oro alla patria, ma Nemmeno per sogno, Adesso si capisce perchè i paesi nordici dell'unione europea non si fidano delle nostre richieste di denaro alle noste condizioni.

Davide

Caro Dago, gli Stati Uniti hanno 5 volte e mezza la popolazione dell'Italia. Noi diverse volte abbiamo avuto 800-900 morti per Covid-19 nelle 24 ore, ma la notizia è sempre stata data in maniera "normale". Com'è invece che per gli Usa ogni volta che superano di poco i mille morti giornalieri - che per noi in proporzione sarebbero circa 200 - si parla sempre di "triste record" o "ecatombe"? Forse perché alla presidenza c'è Donald Trump e non il "magnifico" Barack Obama?

Martino Capicchioni

Caro Dago, secondo un'analisi di una società di consulenza strategica ambientale, l'impatto del coronavirus sui rifiuti in Italia costerà un miliardo. Oltre alle perdite rilevanti per la gestione degli scarti industriali e urbani ci sarà anche uno stress importante per far fronte all'emergenza dei rifiuti sanitari, in enorme crescita. Si fa presto a dire di usare guanti e mascherine, ma poi Greta Thunberg cosa dirà? Che le stiamo rubando il futuro per la seconda volta?

A.B.

Caro Dago, un viceammiraglio americano in un tutorial su Internet mostra come farsi una mascherina in 45 secondi. Però è talmente pesante e spessa che se nei 45 minuti successivi non ti ammazza il Covid-19, muori comunque soffocato a causa della "mascherona".

Greg

Caro Dago, ma vuoi farla finita con la storia che le mignotte stanno facendo la fame?! Le mignotte che prima lavoravan parecchio, la fame non sanno proprio cosa sia, visto che di media guadagnavan 1000 euro al giorno. Mille euro per 365 giorni del loro ultimo anno lavorativo, fa esattamente 365 mila euri di guadagno(ESENTASSE!!!) solo per il loro ultimo anno lavorativo e far la fame dopo aver incassato così tanti soldi solo nell'ultimo anno,onestamente, è proprio impossibile! Le uniche mignotte che fanno la fame, sono le mignotte cesse, quelle che la fame la facevano pure prima!

Ciao Dago.

l'Etrusco

Caro Dago, coronavirus, in Cina per la prima volta non ci sono morti. Nessuna sorpresa, in Italia non si è mai visto morire un cinese nemmeno per qualcos'altro.

Soset

