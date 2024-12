POSTA! – CARO DAGO, OGGI GIANNI MORANDI COMPIE 80 ANNI. E NON HA NEMMENO BISOGNO DI MANDARE LA BADANTE "A PRENDERE IL LA-A-TTE" – PRESEPE IN VATICANO, RIMOSSI BAMBINELLO E KEFIAH. ARRIVA LA "BAMBINELLA" AVVOLTA NELLA BANDIERA ARCOBALENO? – NEL CASO DI TEO MAMMUCARI, FRANCESCA FAGNANI RICORDA LA MOGLIE BELVA CHE TI INCALZA DOPO LA PARTITELLA CON GLI AMICI...

Caro Dago, Washington Post: "Kiev ha fornito supporto militare ai ribelli in Siria". Quel pagliaccio di Zelensky anziché utilizzare gli aiuti che riceve - grazie ai sacrifici dei contribuenti occcidentali - per vincere la guerra contro Putin, li utilizza per farsi i cazzi suoi? Ma certo, finché l'Occidente è governato da una banda di idioti capitanati da rimbam-Biden...

Caro Dago, quattro anni a Caffo per maltrattamenti alla moglie: non prendeva il matrimonio con "filosofia"...

La Fagnani ricorda la moglie belva che ti incalza dopo la partitella con gli amici.

Caro Dago, Usa, Joe Biden sui dazi di Donald Trump: "Sarebbero un grosso errore". Se lo dice lui che non ne ha fatta una giusta...

Caro Dago, oggi Gianni Morandi compie 80 anni. E non ha nemmeno bisogno di mandare la badante "a prendere il la-a-tte"...

Caro Dago, "Politico.Eu": «Europe's most powerful person: Giorgia Meloni». Mesi e mesi di narrazione di Repubblica e La Stampa spazzati via in un sol colpo!

Caro Dago, Pd, Schlein: "Continueremo a cercare di lavorare col M5s". Sicuro. Infatti Conte ha già annunciato che in caso di elezioni andranno da soli.

Caro Dago, presepe in Vaticano, rimossi bambinello e kefiah. Arriva la "bambinella" avvolta nella bandiera arcobaleno?

Buon Dago,

le parole di Conte ( siamo progressisti ma non nel senso dell' alternativa destra-sinistra) ricordano il discorso patriottico del sindaco Peppone " in nome del Re e della repubblica, viva l' Italia ". Sullo sfondo musicale della Canzone del Piave, nella piazza di Brescello.

Caro Dago, multe no vax, niente rimborsi per chi ha pagato. Ma davvero, pur sapendo che siamo in Italia, qualcuno aveva pagato?

Caro Dago, Siria, esecuzioni sommarie contro esponenti del regime. Davvero? Raccontato nei tg sembrava tutto così meraviglioso...

Caro Dago, Al Jolani: "Il mondo non ha più nulla da temere dalla Siria". Sì, però solo grazie a Netanyahu che distruggendo l'arsenale militare sta facendo il lavoro sporco per tutti: arabi e Occidente.

Caro Dago, Mosca: "Assad è al sicuro in Russia, non aderiamo alla Cpi". Alla Cpi aderiscono solo gli imbecilli che stanno con Erdogan nella Nato, fanno affari con Al Sisi, vanno ad omaggiare Xi Jinping con viaggi in Cina evocando Marco Polo e gioiscono perché la Siria è stata liberata dal regime di un sadico per essere sostituito da quello di un terrorista.

Caro Dago, secondo la classifica per il 2025 di 'Politico', la premier italiana Giorgia Meloni è "la persona più potente d'Europa". Meno male che i sinistrati disperati avevano detto che in Europa non contava un cazzo: conta più di tutti!

Che la lega voglia l'abolizione delle multe ai no vax e' vergognoso. Ci sono delle regole? Vanno rispettate e chi non lo fa viene sanzionato. Questo fa un paese serio, dove prevale lo stato di diritto. Altrimenti e' come dire: fate come vi pare. Salvo poi strillare quando in molti altri casi, altre regole, non vengono rispettate. Un partito al governo dev'essere super partes, non pensare ai propri comodi, soprattutto elettorali.

Caro Dago, ma questi giornalisti che dibattono all'infinito su campo largo, populismo ecc ecc, non è che sotto sotto rosicano per la Meloni e l'unica cosa che li interessa è tornare al più presto a servire (e servirsi della) la cosiddetta sinistra democratica?

PS ti seguo fin dal primo giorno di apertura del sito, ogni giorno: sarò malato?

Caro Dago,

Adesso aspettiamo tutti che Il lugubre Saviano a la contorsionista verbale Valerio ci spieghino che menare da sinistra non e' come menare da destra.

