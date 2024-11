POSTA – CARO DAGO, PARLATE SPESSO DI STIPENDI BASSI E DELLA NECESSITÀ DI PAGARLI DI PIÙ. È UN TEMA IMPORTANTE, MA MI CHIEDO: È NORMALE CHE LA PRESSIONE FISCALE DELLO STATO AUMENTI IN MANIERA ESPONENZIALE ALL’AUMENTARE DEGLI STIPENDI? SE UN DIPENDENTE È VALIDO E VOGLIO PREMIARLO CON UNO STIPENDIO PIÙ ALTO, LO STATO SEMBRA “PUNIRE” QUESTA SCELTA. RICONOSCE LA PRODUTTIVITÀ CON UN AUMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE. PERCHÉ NON USARE UN APPROCCIO INVERSO?

chiara valerio

Caro Dago

sul caso di Chiara Valerio bene si applica quanto diceva Pietro Nenni: «Gareggiando a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura»

saluti

Maldoror

Caro Dago, sciopero generale: piazze piene, teste vuote.

Sasha

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MEME BY USBERGO

Caro Dago, black friday, quest'anno vorrei comprarmi i Cinque Stelle: a Grillo offro 15 euro per il simbolo e 5 euro per Toninelli...

Mes

Caro Dago, Libano, accuse reciproche di violare il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Ma piuttosto che litigare di continuo in pace non è meglio andare d'accordo nel farsi la guerra?

M.H.

Caro Dago, Australia, social media vietati ai minori di 16 anni. E allora tutti su Pornhub e siti simili in attesa di diventare grandi!

SALARI E POTERE D AQUISTO IN ITALIA

Kevin DiMaggio

Buongiorno,

sono un assiduo lettore di Dagospia e apprezzo il vostro lavoro. Vorrei che affrontaste in modo più approfondito il tema del lavoro in Italia, con particolare attenzione alla questione delle retribuzioni. Parlate spesso di stipendi bassi e della necessità di pagarli di più. È un tema importante, ma mi chiedo: è normale che la pressione fiscale dello Stato aumenti in maniera esponenziale all’aumentare degli stipendi?

Vi invito a consultare il grafico di Confindustria di qualche anno fa, che illustra chiaramente questa dinamica:

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/dettaglio/costo-del-lavoro-Italia

sciopero generale 29 novembre 2024 foto lapresse.

Ovviamente, fatta eccezione per gli sfruttatori a cui darei la galera, c’è un paradosso evidente: se un dipendente è valido e voglio premiarlo con uno stipendio più alto perché è produttivo, lo Stato sembra “punire” questa scelta. In pratica, riconosce la produttività con un aumento della pressione fiscale.

Se davvero vogliamo aumentare gli stipendi, perché non usare un approccio inverso? Per esempio, ridurre la pressione fiscale in proporzione all’aumento dello stipendio. In questo modo, premiare i dipendenti produttivi diventa un incentivo, non un aggravio.

Un saluto a tutti e complimenti per il vostro lavoro.

Giuseppe

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE - ELEZIONI REGIONALI IN LIGURIA - VIGNETTA BY ROLLI PER IL SECOLO XIX

Caro Dago: A fine Ottobre ci siamo lasciati alle spalle l'Americanata Halloween,fra poco liquideremo l'Americanata del Black Friday; ora fino al 4 Luglio potremo stare tranquilli

Valter Coazze

Caro Dago, giovani: il 27% non ha amici in carne e ossa e il 14% fa fatica ad incontrarli. Perché in giro ci sono tanti vermi!

EPA

Caro Dago, Libano, tregua in bilico. Multiple violazioni di Israele ed Hezbollah. Per Joe Biden si profila l'ennesima figuraccia in politica estera prima di lascire la Casa Bianca.

L.Abrami

Caro Dago,

Landini, che teme una svolta autoritaria, se oggi si fosse mischiato alla gente nella mia città, bloccata dallo sciopero, e avesse sentito i commenti, avrebbe potuto ricordare la storia.

sciopero generale 29 novembre 2024 foto lapresse 2

Nell’agosto 1922 i sindacati proclamarono lo sciopero generale, chiamato sciopero legalitario. I fascisti si mobilitarono per farlo fallire, per esempio a Milano mettendosi alla guida dei tram. Tre mesi dopo le camicie nere marciarono su Roma.

L. A. Voisin

ciao Dago,

sono talmente "out" che non so chi accidenti sia Mina Caputo; e nemmeno Keith Caputo. Al massimo, mi ricordo di Sergio Caputo. Disforia di interesse verso le minchiate?

Rob

caro Dago,

a proposito dei 4,5, o 6 milioni di poveri che non riescono ad arrivare a metà mese: eh, già, invece se arriva in Italia un altro milioncino di persone la povertà calerà di sicuro, vero?

Tonyborg

valentina nappi

Caro Dago, Valentina Nappi ha annunciato la dolce attesa sui social media. Poveretta. Per sapere chi è il padre dovrà chiamare l'Fbi!

Max A

Caro Dago,

La vita è ingiusta : c'è chi nasce fruttarolo e chi Cattelan.

Signoramia

Caro Dago, la Schlein "noi siamo pronti con il progetto paese"; LGBT, centri sociali, occupatori di case, antagonisti e immigrati violenti, già festeggiano...

FB