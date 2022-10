POSTA! – CARO DAGO, RIUSCIAMO ANCORA A GIOIRE ABBRACCIATI. COME PER LA TROMBATURA DI DI MAIO. UNISCE PIÙ DELLA NAZIONALE DI CALCIO – SCHROEDER È SEMPRE AI VERTICI DI SOCIETÀ RUSSE, MENTRE SCHOLZ DÀ IL COLPO DI GRAZIA ALLA UE CON I 200 MILIARDI. INTANTO, C'È IL VIA AL RIARMO TEDESCO. CONTRORDINE COMPAGNI! FU LA GERMANIA A VINCERE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

I CINGHIALI SULLE STRISCE A ROMA

Lettera 1

Eccellentissimo Dago, ma dove sono finiti i Vigili Urbani di Roma?...Non se ne vede più uno: non è che se li so' magnati i cinghiali?

Cura ut valeas

Madèl

Lettera 2

Dago,

tra i separati di quest'anno dimenticate Fabio Volo. Il 2022 è stato una strage per i vipsss.

Lettera 3

Dago Lumen,

Schroeder è sempre ai vertici di società russe, mentre Scholz dà il colpo di grazia alla Ue con i 200 miliardi.

Intanto, c'è il via al riarmo tedesco.

Contrordine compagni!

Fu la Germania a vincere la seconda guerra mondiale.

Giancarlo Lehner

Schroeder con Putin

Lettera 4

Caro Dago,

la contraddizione di fondo del Partito Democratico è avere una base di fedeli elettori che sono passati dal PCI al PDS, poi al DS e adesso al PD, mentre la dirigenza, dopo la rottamazione della "ditta" da parte di Renzi, è formata in gran parte da ex democristiani. In pratica, una specie di mostro di Frankenstein politico. Adesso, invece di puntare ad una ben definita scelta di campo, è spuntata l'idea di avere a capo del partito un "ticket" composto da Bonaccini e Schlein. Il mostro di Frankenstein era spaventoso, ma almeno aveva una testa sola...

Gualtiero Bianco

Lettera 5

Se voglio sopravvivere devo imparare velocemente a fare lo speculatore... Ne sento sempre parlar bene dai media.

Valter Coazze

Lettera 6

CLAUDIO LOTITO VERSIONE SCEICCO

All’Italia serve un Ministro dell’Economia competente, autorevole, forte.

Deve essere un uomo/donna che la cui specchiata onestà e la cui dimostrata competenza siano leggibili nei risultati di una vita.

Deve essere una persona senza scheletri nell’armadio.

Deve essere una figura non divisiva, ma condivisa, ammirata, rispettata, anche all’estero.

Claudio Lotito è la migliore scelta possibile, ringraziamo il Cielo per avercelo donato.

Se poi rifiutasse (egli è anche modesto), ci sarebbe Durigon.

Giuseppe Tubi

lulu selassie giucas casella sandra milo giacomo urtis foto di bacco (2)

Lettera 7

Carissimo Dago,

grazie per aver pubblicato le foto della festa di compleanno del plastificatore dei VIP!

Vedendo quelle facce tutte uguali nonostante le differenze stellari di eta' e gender-non-gender,gli stessi tentativi di stiramento-sorrriso, gli occhietti affondati negli zigomi-bombolone, di fronte a quella parata di cosiddetti influencer ,re e regine dei social e della vippaggine ,ci siamo sentiti tutti belli e soprattutto intelligenti e, guardandoci allo specchio ci siamo presi la soddisfazione di farci le smorfie, lusso che quella confraternita di facce ibernate non puo' piu' soddisfare.

La parte piu' bella viene quando, confrontando le plastificate giovanissime con quelle vicino ormai al traguardo del secolo, possiamo immaginarle come saranno dopo decenni di immissione sottocutanea di quintalate di polistirolo espanso… destinate alla raccolta differenziata!

Giovanna Maldasia

massimo boldi roger garth giucas casella giacomo urtis foto di bacco (1)

Lettera 8

Esimio Dago,

finito di leggere l'articolo di Maria Laura Rodotà su "La Stampa" incentrato esclusivamente sulle tendenze sessuali dello scienziato Svante Pääbo, viene il sospetto che a Stoccolma abbiano istituito un nuovo premio: il premio Nobel alla "Fluidità sessuale"...

Bobo

Lettera 9

Caro Dago,

Putin ha riaperto i rubinetti. Gazprom ha fatto sapere che sono riprese le esportazioni di gas attraverso l'Austria, principalmente dirette all'Italia. Insomma, più veloci di quando Biden, ad inizio 2021, per mesi non ci mandò i vaccini anti Covid che a evamo già pagato tenendoli per sé. Ma Sleepy Joe è un "amico"...

Tony Gal

CRISTIANA CAPOTONDI E ANDREA PEZZI

Lettera 10

Dago,

bizzarra la vicenda di Cristiana Capotondi, sta con un uomo per farsi aiutare nella nascita di una figlia (MIA figlia!), che non e' di lui e poi lo liquida. Precedentemente al tapino era toccata l'astinenza sessuale della signora, prolungata per un anno, certo a lui e' andata bene cosi', ma lei mi pare confusa e tanto concentrata su se' stessa. Se poi sono fatti privati, perche' pubblicizzarli?

MP

Lettera 11

Caro Dago

Con Draghi erano spariti dalle copertine del gossip i politici, con relative fidanzate di cartone e bimbi che rubavano lavoro ai figli di Fedez. Purtroppo sono tornati.

Signoramia

meme luigi di maio prossimo concorrente del gf vip

Lettera 12

Dagovski,

Riusciamo ancora a gioire abbracciati.

Come per la trombatura di Di Maio.

Unisce più della nazionale di calcio.

Aigor

Lettera 13

Caro Dago,

mettiamola sul ridere. Parliamo del Pupone e di Ilary.

Ma visto che :

Lui è disoccupato

Lei lavora e guadagna decisamente bene.

Ci sono circa 7 società, alcune delle quali intestate alla ex moglie e parenti di lei

Mi domandavo: ma non dovrebbe essere lei a versare gli alimenti a lui?

Ali

Lettera 14

Caro Dago,

Corea del Sud, esercitazioni congiunte con gli Usa: lanciati 4 missili sul Mar del Giappone. Uno si schianta al suolo. E questi dovrebbero difendere l'Occidente?

joe e jill biden

Vic Laffer

Lettera 15

Caro Dago,

Biden: "Nuovo pacchetto di armi all’Ucraina". Avanti così e i russi si ritirano fino in Siberia e poi gli entrano in casa dall'Alaska attraverso lo Stretto di Bering!

Ulisse Greco

Lettera 16

Caro Dago,

il potere d'acquisto delle famiglie è calato dello 0,1% rispetto al primo trimestre del 2022. Lo rivela l'Istat nelle statistiche relative al periodo aprile-giugno. Sembra la battuta dell'anno! Ma questi non vanno mai al supermercato o a pagare le bollette di luce e gas?

walter veltroni foto di bacco

D.H.

Lettera 17

Caro Dago,

il ministro Cingolani: "Almeno due mesi per calo bollette se ci sarà ok a price cap". Se per calo si intende il solito specchietto per le allodole - visto in questi anni - del, bene che vada, 5%, possono anche risparmiarselo: ci prendono in giro già su tante altre cose.

Sandro Celi

Lettera 18

LUIGI DI MAIO E ENRICO LETTA

Caro Dago,

dopo Zanda un altro pezzo da 90 del PD, Veltroni, mette in chiaro che Conte è i grillini alle elezioni hanno preso una batosta che è costata la metà dei voti della precedente elezione. Quanto ci metterà Conte a capirlo?

bacio olivia paladino giuseppe conte foto chi giuseppe conte chiusura campagna elettorale m5s 2 GIUSEPPE CONTE PIZZA giuseppe conte chiusura campagna elettorale m5s 1

FB