con precisione chirurgica Thomas Crooks ha centrato l'orecchio di Donald Trump. Un emulo Mike Tyson?

la Merkel compie 70 anni. Che culo(na): non tutti hanno la fortuna di arrivarci!

con il 99,15% dei voti Kagame verso un plebiscito alle presidenziali in Ruanda. E quindi il Verde Frank Habineza, con lo 0,53%, e l'indipendente Philippe Mpayimana, con lo 0,32% dei voti... non li Kaga nessuno!

secondo i soliti cronisti hater antitrumpiani, la giudice della Florida che ha archiviato l'inchiesta sui documenti secretati trovati nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago gli avrebbe fatto "un regalo". E invece l'archiviazione per l'inchiesta su documenti simili trovati in um vecchio ufficio di Joe Biden, che cos'era?

Caro Dago,

la mano leggera dei magistrati sugli assassini del carabiniere Mario Cerciello Rega fa forse parte dello scambio di favori tra USA e Italia che ha visto il trasferimento nel nostro Paese di Chico Forti?

Dago,

La sentenza che sancisce la sostanziale liberta' dell'omicida del carabiniere Cerciello Rega e dei suoi complici, lascia esterrefatti. Unita all'impunita' del ragazzo che ha sparato pallini contro una professoressa, anche se inferiore quanto a lesioni, porta a pensare che qualcosa non vada o nelle leggi o nella loro applicazione. Un omicidio rimane tale in ogni caso, al di la' di attenuanti varie o discorsi sul reinserimento sociale.

Usa, Biden: «È stato un errore chiedere di mettere Trump "nel mirino"». Ormai il programma di Sleepy Joe consiste nel correggersi di tutti gli "errori" che commette ogni volta che apre bocca.

Gattopardi. Kagame in testa per gli elettori ruandesi. Perchè invece per quelli europei un mese fa ?

Attentato USA. E' la prima volta che spari ad un Presidente ( Trump) e ne finisci un altro ( Biden).

Zelensky chiede la partecipazione di Mosca al prossimo summit sulla pace: "Ci siano rappresentanti russi". Effetto Trump. Il leader ucraino ha capito che il vento sta cambiando e subito gli si è riempito il pannolone!

Trump ai suoi sostenitori: "Fight! Fight! Fight!". I sostenitori dem a Biden: "Fai! Fai! Fai! Un passo indietro...".

A Dagospia.

Si può dire? Ma sì: “Non contiamo un cazzo e non abbiamo mai contato un cazzo”.

Che ci armiamo a fare? Da chi saremmo invasi? Perché non siamo seri? La Costituzione dice che dobbiamo solo difenderci e mai attaccare fuori dai nostri confini. E poi per fortuna non abbiamo un Euro. Il nostro riarmo è come il progetto della costruzione del ponte sullo Stretto. Aria fritta, inutilmente costosa. Diventeremo mai un Paese affidabile?

Caro Dago,

abbiam visto delle difficoltà riscontrate nel rinnovo del CdA della Cassa Depositi e Prestiti in quanto i candidati non avrebbero garantito il rispetto delle 'quote rosa’ richiesto dalla legge.

Ora l’art. 3 della Costituzione dice espressamente che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso …………….”.

Appare quindi evidente che se esiste una legge che impone delle discriminazioni in base al sesso delle persone, tale legge sia sicuramente incostituzionale.

Ma senza scomodare la Costituzione, basta il buon senso per capire che l'imposizione delle 'quote rosa' è un non senso.

Chi occupa posizioni di rilievo, quale che sia la struttura interessata e non solo per CdA della Cassa Depositi e Prestiti, deve essere scelto in base alle proprie capacità e non in base al sesso.

Mi sbaglio ?

Dago colendissimo,

la politichetta destriana (a Salvini fanno concorrenza taluni giornalisti che non si comprende perché non si candidino) imputa l’attentato a Trump all’odio della cosiddetta sinistra (che da un bel po' non si sa più chi cavolo sia).

La cosa magari è più semplice. L’AR 15 non è un fuciletto con tappo, bensì una arma in grado di stendere un elefante a 300 metri, non per niente è il fucile preferito dai numerosi stragisti americani. Può essere acquistato anche al supermercato, e pare sia in possesso di un americano su 10!

Grandi estimatori dell’arnese, in quanto bisogna essere se non armati almeno armatissimi, sono i Maga boys - sostenitori del Donald - che lo ritengono un diritto costituzionale. Ora, in assenza di avvistamenti di elefanti nelle praterie americane, quale contributo possa dare un simile attrezzo alla propria sicurezza personale …… mah.

D’altronde il Donald si era inorgoglito assai quando era stato immesso sul mercato una versione “limited edition” dell’AR 15 con il brand Trump (con un bel sovrapprezzo!). Se i Maga pensano che il fucile serva a difendersi dai non Maga, beh …qualcuno li informi che può anche succedere il contrario.

Un buon psichiatra potrebbe essere la persona giusta.

Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo. Venisse riconfermata pure la von der Leyen, dovremmo riporre le nostre speranze di cambiamento nelle capacità del coiffeur di Bruxelles di convincere le due signore ad un nuovo taglio di capelli...

"Ho solo tre anni in più di Donald Trump", piagnucola Joe Biden. Il problema non è l'età ma il livello di rincoglionimento. Potrebbe averne 10 di più ed essere mentalmente lucidissimo.

Caro Dago,

Leggendo la stampa italiana ogni mattina dall'estero si prova incredulità e disgusto per l'infinito elenco di episodi di reiterati reati ,cosiddetti di "microcriminalità ", commessi da persone che vivono truffando, molestando, derubando, spaventando i cittadini ,arrivando perfino ad occuparne le case e distruggendone la vita, rimanendo impuniti per anni ed anni .

E poi i professoroni denunciano l'esodo di italiani di ogni età come un problema che sta avendo gravi conseguenze: ma chi se ne va lo fa perché' in certi paesi con la pensione si vive meglio, altri perché' trovano lavoro con paga decente o addirittura buona,due cose che in Italia non esistono più',per non parlare del fatto che si rischia molto meno di essere derubati ,aggrediti e malmenati ad ogni ora del giorno e della notte.

Ventimiglia, camionista fa scendere a colpi di frusta una dozzina di migranti tutti di origine africana che erano saliti sul rimorchio del suo tir, molto probabilmente per tentare di espatriare in Francia. Non bastano gli ecologisti deficienti che bloccano le strade per "salvare il Pianeta". Pure i clandestini si mettono a rompere i coglioni a chi lavora!

abbiamo sentito ripetere all'infinito che nella guerra in Ucraina c'è un aggressore e un aggredito. Con la richiesta di Zelensky alla Russia di partecipare al prossimo vertice sulla pace, il leader ucraino deve aver finalmente capito che ci sarà anche un vincitore e un perdente e che il suo Paese non sarà quello che festeggia...

