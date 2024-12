POSTA – CARO DAGO, TAJANI PREOCCUPATO CHE LA SIRIA NON DIVENTI COME LA LIBIA. DOBBIAMO SPERARE DIVENTI COME L'EGITTO? - LA TURCHIA CHIEDE UN "GOVERNO INCLUSIVO" A DAMASCO. WOW! VUOLE CHE CI SIA ANCHE LA COMUNITÀ LGBTQ+? - LA MITICA APE NON SARÀ PIÙ PRODOTTA E VENDUTA IN ITALIA PERCHÉ' INQUINANTE. LA FARANNO E VENERERANNO IN INDIA DOVE INQUINANO ALLEGRAMENTE, FREGANDOSENE DELLA SVOLTA GREEN. AVANTI COSI!

Caro Dago, ormai tra i 5 Stelle Grillo vale quanto una statua di Bashar al-Assad in Siria: vade retro satana!

Bobby Canz

Dago,

La mitica ape non sarà più prodotta e venduta in Italia perché' inquinante. La faranno e venereranno in india dove inquinano allegramente, fregandosene della svolta green. Avanti cosi!.

MP

Egregio sig. Dago. A proposito della situazione in Siria. Come diceva il mai dimenticato Nino Manfredi, non è che " fusse che fusse la vorta bona"? Un paese finalmente, dopo le splendide "primavere arabe" del mitico Obama, in mano ad un solo gruppo e con tutti gli eserciti stranieri fuori dai piedi. Un po’ come in Afgahnistan. Lì i Talebani si guardano bene dal rompere le scatole ai paesi vicini e da quando sono andati via tutti non se ne parla più. Quanto alla democrazia ecc. ecc. se la vedessero loro.

Antonio

Caro Dago, Conte-Grillo 2-0. Quando un Grillo incontra un Conte, il Grillo finisce schiacciato come un insetto.

Camillo Geronimus

Caro Dago,

Quando i cantanti per mancanza di canzoni avranno esaurito tutti i modi possibili per mostrare genitali, lingua, chiappe, tette (con o senza stelline) vere e/o esagerate, protesi improvvisate con calzini ecc. dovranno cominciare a sfoggiare le radiografie di tutti i loro organi e scheletro ,perché ormai di quello che si può sfoggiare all'esterno abbiamo visto tutto e ne abbiamo anche avuto abbastanza.

Giovanna Maldasia

Caro Dago, a parti invertite Macron non sarebbe mai andato ad un importante evento all'estero disertandone uno in Francia. Era proprio necessario che Mattarella e la Meloni si precipitassero entrambi a Notre-Dame (dove non c'era nemmeno il Papa!) saltando a piè pari la Prima della Scala? Non potevano perlomeno andare uno in un posto e una nell'altro? Dobbiamo sempre farci riconoscere...

Eli Crunch

Caro Dago, Saddam Hussein, Gheddafi e ora Assad. Per quanto tempo pensa Putin di scampare alla stessa fine?

FB

Venerdì scorso Grillo ha ironicamente “raccomandato” Conte al Pd. E pensare che un tempo in Italia le raccomandazioni, almeno quelle, erano una cosa seria…

Gianpaolo Martini

Caro Dago Biden: "Non permetteremo che l'Isis si ristabilisca in Siria". Talebani come in Afghanistan?

Neal Caffrey

Caro Dago, Siria, i ribelli hanno preso il controllo. Landini impari!

Fritz

Caro Dago, Zelensky a Trump e Macron: "Serve una pace duratura che Mosca non possa distruggere". Ah, ecco. Siamo passati dalla "pace giusta", invocata da inizio guerra, alla "pace duratura".

I grandi capi occidentali ci hanno raccontato un sacco di stronzate, ma piano piano si sta tornando alla realtà: la Russia vince, l'Ucraina si piega - come era chiaro sin dall'inizio - e noi abbiamo buttato via centinaia di miliardi per nulla!

SL

Caro Dago, ad essere sinceri bisogna ammettere che il "grllismo" - oltre ad essere un "unicum" a livello mondiale - era anche un indiscutibile marchio di fabbrica. Non si può negare che il "giuseppismo" anche da un punto di vista lessicale suoni come un obbrobrio, anche senza il traforo del Brennero.

Cincinnato 1945

Caro Dago, Trump: «La Siria è un caos ma non è un Paese amico e gli Stati Uniti non devono averci nulla a che fare. Non è una lotta nostra. Non facciamoci coinvolgere!». Ottimo. Bisogna lasciare che si scannino tra loro, come bisognava fare con russi e ucraini.

Tony Gal

Caro Dago, Bashar al Assad a Mosca con la sua famiglia: la Russia gli ha concesso asilo politico. C'è un posticino anche per Beppe Grillo?

Diego Santini

Caro Dago, in questi giorni è stato inventato un ossimoro: "jihadista moderato".

In Siria, l'Occidente ha commesso l'ennesimo grave errore pur di combattere la Russia.

Il Gatto Giacomino

Caro Dago, Tajani preoccupato che la Siria non diventi come la Libia. Dobbiamo sperare diventi come l'Egitto?

Tom Schusterstich

Caro Dago, Siria, sul Medioriente vi è una sola certezza: ogni volta che c'è una di queste "meravigliose" rivoluzioni arabe un'ondata di profughi arriverà a rompere i coglioni da noi. Anche se in teoria dovrebbero essere i Paesi confinanti quelli obbligati ad accoglierli.

P.T.

Caro Dago, la Turchia chiede per la Siria un "governo inclusivo". Wow! Vuole che ci sia anche la comunità Lgbtq+?

Gary Soneji

Caro Dago, cambiamenti climatici, Copernicus conferma: il 2024 l'anno più caldo mai "registrato"! E a chi vogliamo fare una colpa se duemila anni fa non c'erano ancora i termometri?

Jantra

Caro Dago, Prima della Scala... A casa mia c'è l'atrio!

Mes