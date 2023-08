POSTA! – CARO DAGO, TU SAI PERCHÉ GIAMBRUNO NON ABBIA PIUTTOSTO CONSIGLIATO AI RAGAZZI DI IMPARARE A TENERSELO NEI PANTALONI? SE POI LE RAGAZZE ENTRASSERO IN CONVENTO, SAREBBERO AL RIPARO DA TUTTO E POTREBBERO DEDICARSI A OPERE DI BENE, FACENDO RISPARMIARE RISORSE DI CUI IL GOVERNO HA COSÌ BISOGNO – NON C'È NIENTE DI STRANO CHE IL PRIMO MINISTRO GIAPPONESE MANGI DEL PESCE PESCATO DAVANTI ALLA CENTRALE DI FUKUSHIMA: NON È CERTO L'UNICO A CUI PIACE CUCINATO AL MICROONDE

colpo di stato in gabon 1

Lettera 1

Caro Dago, colpo di Stato in Gabon. I militari annunciano in tv l'annullamento delle elezioni. Il presidente deposto Ali Bongo è agli arresti domiciliari. Spiace soprattutto per il cognome iconico di quest’ultimo...

Fabrizio Mayer

Lettera 2

Ma il Papa argentino direbbe mai ai fedeli inglesi di ammirare l’Inghilterra di Elisabetta I, la sua grande cultura, la regina Vittoria e … la mitica Margaret Thatcher, vincitrice delle Falklands, che rovesciò la junta militare golpista di Buenos Aires?

Di sicuro, acclamare la Russia storica (brutale come sempre) mentre bombarda e ammazza gli ucraini appare peggio di un errore.

Non c’è più l’imparzialità dei vecchi papi italiani

Johnny

papa francesco putin

Lettera 3

Esimio Dago,

una donna cinese ha capito solo dopo 4 anni il motivo per cui non riusciva ad avere figli: il suo partner cercava di procreare utilizzando sempre l'orifizio sbagliato. Carlo Calenda è stato più perspicace: ha capito in meno di un anno che il suo partner (politico) glielo metteva sempre "in quel posto"...

Bobo

Lettera 4

TEMPTATION ISLAND - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Enrico Mentana si è inserito nel dibattito pubblico italiano, replicando alle frasi di Giambruno: "Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata. Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano".

Mentana vive sulla Luna. O meglio: nel piccolo schermo. Vada lui a girare dopo mezzanotte, da solo e disarmato, in un posto malfamato di qualche città italiana. È un suo diritto. Se poi gli succede qualcosa, sempre che riesca a restare vivo, in Tribunale gli daranno ragione. È facile fare i disinvolti coi corpi di giovani donne indifese!

Mark Kogan

andrea giambruno diario del giorno 30 agosto 2023

Lettera 5

Gentile e perspicace Dago,

tu sai perché Giambruno non abbia piuttosto consigliato ai ragazzi di non bere e soprattutto imparare a controllare i propri istinti (tenerselo nei pantaloni, come dici schiettamente tu)? Se poi le ragazze entrassero in convento, sarebbero al riparo da tutto e potrebbero anche dedicarsi a opere di bene, facendo risparmiare altre risorse di cui il Governo ha così bisogno.

Francesca

andrea giambruno a diario del giorno

Lettera 6

Caro Dago

“Non bere se guidi e non andare forte” “Non ti prendere pasticche” “Tu vestita così a scuola non ci vai” “Non fare a botte con nessuno” “Mi raccomando non fare cazzate”. Frasi così sono diventate sovversive. Non è che ha ragione Vannacci?

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Caro Dago, una delle ragazze di Ultima Generazione durante un blocco stradale in Puglia (video Instagram): "Una persona ha fatto 26 giorni di sciopero della fame davanti al palazzo del governo e non è stata ascoltata... ". E allora perché non ha fatto ricorso al Tar come i genitori di quella bimba di prima media bocciata perché insufficiente in sei materie???

Ice Nine

Lettera 8

attivisti di ultima generazione

Detto da un ciclista: Milano semplicemente non è una città per ciclisti. Traffico caotico, buche, ostacoli, ritaie dei tram, molte dismesse da 50 anni, chilometri di pave' sconnesso: assenza totale dei vigili, piste ciclabili ridicole (non basta tirare una riga gialla con disegno della bicicletta per trasformare un viale in una pista ciclabile).

Autisti che aprono la portiera senza guardare dietro. Motociclisti che regolarmente sorpassano da destra . La maggioranza dei ciclisti, poi, passa regolarmente col rosso per non interrompere la pedalata, va contromano o sui marciapiedi, tiene il manubrio con una mano per telefonare. Questo è il quadro, sconsolante, anche se il sindaco dai calzini arcobaleno se ne gloria.

Saluti Blue note

GABRIELE GRAVINA E ROBERTO MANCINI IN ARABIA SAUDITA - POSTER BY MACONDO

Lettera 9

Caro Dago, ma tutte/i queste/i che si affannano a spiegare quali siano i diritti di una donna - come vestirsi, come comportarsi, dove andare, cosa fare, quanto bere etc - si sono mai chieste/i se in luoghi come Caivano sappiano cose sia un "diritto"?

Gregorio Massini

Lettera 10

Caro DAGO,

in Centro Italia c’è un detto che dice “meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta”. Risale all’epoca dello Stato Pontificio quando il Papa mandava i marchigiani a riscuotere le tasse dato il loro talento nell’esigere e farsi dare soldi.

MEME SU ROBERTO MANCINI

Direi che Roberto Mancini è l’eccellente evoluzione contemporanea N.0 (nessun ritegno-punto-proprio zero), passive aggressive (vuole convincerci che l’Italia l’ha costretto ad accettare un contratto milionario altrove) di questo tipo di marchigiano (non tutti ovviamente, non facciamo di tutta l’erba un fascio specie in questi tempi meloniani) e, come ai tempi del Papa Re, lavorerà per un dittatore assolutista e intollerante.

COFSKY

Lettera 11

Caro Dago

Ora sappiamo che la parte migliore di Mancini

Era Vialli…

Saluti

LB

roberto mancini in arabia saudita - vignetta by osho

Lettera 12

Caro Dago,

Mancini ha fatto bene. Anzi benissimo. Come ogni professionista, va dove lo pagano meglio. In Italia dovreste smetterla con questo moralismo cattocomunista. Volete essere poveri, non rompete le palle a chi non vuole esserlo.

G.

Io applicherei anche sgravi fiscali se i milioni di euro che guadagnerà li investisse in Italia. Più Mancini, meno Briatore-Santadechè!

fabrizio corona

Lettera 13

Caro Dago,

Fabrizio Corona che difende Morgan sembra Dracula che sostiene la causa di Jack lo Squartatore.

Giovanna Maldasia

Lettera 14

Caro Dago, il 30 agosto di due anni fa, l'ultimo soldato Usa lasciava l'Afghanistan. Joe Biden dovrebbe fare una cosa sola: andare in tv e chiedere scusa alle donne di tutto il mondo per avere riconsegnato le afghane nelle mani dei talebani.

Giacomo Francescatti

Lettera 15

tweet sul concerto di morgan 1

Caro Dago, Renzi: "Penso che questo governo stia facendo male e penso che l'opposizione, se possibile, stia facendo peggio". Ecco quel che succede quando ti lasci sfuggire il più bravo di tutti...

Vic Laffer

Lettera 16

Gentile Dago,

a tre settimane dell'abolizione del RDC la bomba sociale si concretizza in una manifestazione di 500 (forse) persone tra cui sindacalisti, ultras, rifondaroli... a Napoli... noi borghesi sopravvivremo?

Ah saperlo...

Un lettore di vecchia data

morgan insulta gli spettatori a selinunte 5

Lettera 17

Caro Dago non c'è niente di strano che il Primo Ministro giapponese mangi del pesce pescato davanti alla centrale di Fukushima: non è certo l'unico a cui piace cucinato a microonde...

Amandolfo

Lettera 18

Caro Dago, Giorgia Meloni pronta ad andare avanti a testa bassa rilanciando le riforme costituzionali a partire dal premierato facendosi beffa platealmente dei moniti del Quirinale? Sarebbe sempre ora! È stata votata sulla base di un preciso programma presentato in campagna elettorale. Non sul programma di Mattarella, Biden, Von der Leyen, Bce, Fmi e giornaloni vari. È ovvio che la politica è mediazione e bisogna "trattare" - un tanto a me un tanto a te - però quel che è troppo è troppo: finora si è consegnata mani e piedi all'establishment globale!

il primo ministro giapponese kishida e dei ministri si mangiano il pesce di fukushima 4 il primo ministro giapponese kishida e dei ministri si mangiano il pesce di fukushima 5 il primo ministro giapponese kishida e dei ministri si mangiano il pesce di fukushima 2 il primo ministro giapponese kishida e dei ministri si mangiano il pesce di fukushima 6

B.Ton