Caro Dago, che cacchio! Se Putin chiude del tutto i rubinetti del gas, mandiamo i Nocs a riaprirli!

Jantra

Dago,

Con questa crisi energetica gli speculatori vanno a nozze, la finanza si ammanta di previsioni, di domanda ed offerta, di globalizzazione, ma in realta' sono solo approfittatori che seguono la vecchia regola: business are business.

MP

Caro Dago,

il prezzo del gas schizza a 300 euro e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ribadisce: «Non c'è la necessità di prevedere delle misure di razionamento». Ma certo, come direbbe Giuseppe Conte, "Siamo prontissimi"...

Giacò

Caro Dago,

il gas sfonda quota 300 euro a megawattora, quasi sei volte il prezzo di un anno fa. Quindi, se l'anno scorso cuocevi la pasta in dodici minuti quest'anno devi farcela in due?

Neal Caffrey

Caro Dago,

Letta: "Noi vogliamo dare agli italiani un'alternativa a chi crede che il Paese governato da Meloni e Salvini sarebbe un arretramento". Del numero di poltrone per il Pd?

Soset

Caro Dago,

al giorno di oggi avere 6 conti correnti privati, tanto più se si dice di essere donne d’affari, non mi pare molto intelligente. Si rischia a) pagare spese gestione inutili, b) perdere di vista se i conti sono scoperti.

Come diceva una amica di mio marito: ricca sì, scema no.

Non è che la carta bloccata fosse perché la carta era scoperta o aveva un plafond basso (messo in genere dalla banca perché non si “fida” di te)?

Saluti dal cc,

Lisa

PS FarFetch è un sito costosetto, ma nulla al cospetto del haute-couture. Mi ricordo (e mi vergogno di dirlo) un post di non tanto tempo fa dove la Signora Bonolis si vantava di aver tenuto aperto Hermes solo per lei oltre l’orario di lavoro. Ora compra come potrei fare io online. Non è che la crisi c’è per tutti? Anche per lei?

Caro Dago,

il buon Travaglio scrive un articolo al vetriolo contro il suo ex pupillo Di Maio, evidenziando tutte le capriole e i voltafaccia dello stesso, dimenticando, il buon Marcolino, che sono gli stessi del M5S. Tornando a Luigino quanti non farebbero lo stesso per non restare nel dorato mondo della "casta politica"? Io che l'ho sempre criticato e deriso probabilmente mi comporterei come lui, e chissà quanti milioni di persone...

FB

Dago Magister vitae,

che tenerezza vedere la presidente della Commissione Europea ai festeggiamenti per l'indipendenza dell'Ucraina, con la sua giacchettina gialla e la camicetta azzurra. Un bel sorriso soddisfatto e (ma sicuramente la mia impressione è errata) un po' ebete da Alice nel paese delle meraviglie stampato in faccia mentre reggeva la bandiera giallo/azzurra. Qualcuno le ha detto che l'economia europea sta collassando e che non c'è proprio un cacchio da essere allegri?

Un suddito.

Caro Dago,

Kiev, Di Maio incontra Zelensky: "L'Italia non vi abbandonerà". Ma dobbiamo mandare in giro per il mondo a far promesse proprio Giggino? Uno che in vita sua non ne ha mantenuta una?

Maxmin

Caro Dago, Papa Francesco: "Vorrei andare in Corea del Nord se mi invita Pyongyang". E io vorrei andare a Mar-a-Lago se mi invita Trump...

Greg

Caro Dago,

visto che per l'aborto la Ferragni ha scambiato le Marche per uno stato Usa perché il Governatore non ha risposto appellandosi al Quinto Emendamento…

amandolfo

Caro Dago,

Boris Johnson, durante la visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollari. Taccagno! Joe Biden ha mandato ben tre miliardi di dollari. Se si vuole che la guerra continui bisogna aprire i cordoni della borsa.

Lucio Breve

Caro Dago, la premier finlandese Sanna Marin: "Anche i politici hanno bisogno di divertirsi". Certo, ma in maniera sobria, perché hanno addosso gli occhi di tutti. Possono andare al cinema, a teatro, allo stadio, al ristorante... Hanno tanti privilegi che anche se fanno qualche sacrificio, per evitare polemiche, non è la fine del mondo.

Bug

Caro Dago,

il gas è arrivato a toccare quota 315 euro al megawattora. Non sarà colpa dei cambiamenti climatici?

Edy Pucci

Dagovski polacco,

(Una volta per tutte)

Il dramma non è se avremo il gas.

Ma quanto lo pagheremo.

Aigor bosniaco

Esimio Dago,

prima pagina de "La Notizia". Titolo principale: "Dopo la Meloni è standing ovation per Draghi". Titolo dell'editoriale: "Pochi applausi per Mario". Chi sostiene che in Italia non c'è pluralità nell'informazione non ha mai letto "La Notizia"...

Bobo

Caro Dago,

le lacrime e/o presunte tali durante la conferenza stampa x giustificare le uscite video/fotografiche delle"" festaiole"", ricalcano più uno sfogo adolescenziale che quello di un capo di stato!... Ma almeno lei non ruba.... ....Almeno credo.... Saluti.

Ale

Dite a Berlusconi di togliere l'Iva dai generi di prima necessità: pane, latte, frutta, verdura, creme antirughe e parrucchini.

Signoramia

Caro Dago, stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Luciano Pavarotti. E se uno ci infila un soldino può anche sentire qualche brano d'opera?

Theo

