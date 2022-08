POSTA! – DITE AI POLITICI DI INIZIARE LORO A RISPARMIARE LUCE E GAS NEI PALAZZI ISTITUZIONALI, SEDI DI PARTITO, APPARTAMENTI, SALONI E SALETTE, DÉPENDANCE, GARCÒNNIERE E PIED À TERRE – CARO DAGO, MA LA MADIA LO SA CHE “BAMBOLA DI PECHINO” ERA IL NOME DEL TRANS INTERPRETATO DA VITTORIO CAPRIOLI IN “SPLENDORI E MISERIE DI MADAME ROYALE”, FILM COL GRANDE UGO TOGNAZZI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ELLY SCHLEIN

Caro Dago,

se il "nuovo" a sinistra è rappresentato dalla ipervalutata Elly Schlein (l'equivalente femminile di Toninelli) il centrodestra può dormire sonni tranquilli. Letta continua così...Parigi ti aspetta!

FB

Lettera 2

Dagovski polacco,

Costituzionalismo all’amatriciana.

Un governo dimissionario non può deliberare aiuti alle famiglie.

Ma può decidere a chi (s)vendere Alitalia.

Aigor

Lettera 3

Dago darling,

enrico letta elly schlein 1

nel caravanserraglio dei politici che aspirano a governare l'Italia c'é un convitato di pietra: la massoneria. Cent'anni fa favorevoli alla marcia su Roma di Mussolini erano sia la massoneria di Piazza del Gesù sia quella di Palazzo Giustiniani. Uno dei due gran maestri andò persino alla Stazione Termini a ricevere Mussolini. E ora in vista della marcia di ottobre 2022 come siamo messi? Probabilmente ci sarà solo una marcetta da Città della Pieve (Draghi) a Roma e tutti vivremo felici e contenti. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

lorenzo guerini

Caro Dago, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini: "Addestriamo gli ucraini per l'uso sicuro delle armi". Il minimo sindacale, per chi è contrario alla guerra...

Kevin DiMaggio

Lettera 5

Caro Dago,

se è vero, come sostiene Makkox, che la maggioranza degli Italiani è ignorante, poco predisposta alla disamina delle "complessità", non capisce i messaggi basati su valori "controintuitivi" (?) e, pertanto, vota a destra, come si spiega che la sinistra vince spesso le elezioni (politiche o amministrative che siano)? Forse, ciclicamente, una parte consistente degli "inferiori" (da definizione del marchese conte Piermatteo Barambani Megalom, in arte Makkox) viene folgorata sulla via di Damasco, si illumina di immenso e vota in modo altrettanto illuminato, per poi ripiombare nella fogna da cui si è elevata temporaneamente. O forse, più semplicemente, una parte consistente degli "inferiori" (a differenza degli "illuminati" di sinistra che votano pervicacemente sempre allo stesso modo) considera normale cambiare idea e votare come ritiene più opportuno a seconda della situazione del Paese. È la "Democrazia", bellezza...

Gualtiero Bianco

makkox

Lettera 6

Caro Dago, caro energia, Ursula von der Leyen: "Prezzi insostenibili, servono fonti verdi". Sì, perché lo sanno tutti: gli impianti per l'utilizzo delle fonti verdi sono gratis, come le auto elettriche...

Benlil Marduk

Lettera 7

Caro Dago, morte Gorbaciov, Biden: "Leader raro che rese il mondo più sicuro". Bastava dicesse che era il suo esatto opposto.

La Lega dei Giusti

Lettera 8

Caro Dago, Covid, Speranza: "A metà settembre saranno disponibili i vaccini aggiornati". Baaastaaa!!! Rischiamo di passare l'inverno al freddo e al buio ma questo pensa sempre e soltanto ai vaccini!

Bibi

villa di zelensky a forte dei marmi 1

Lettera 9

Caro Dago,

dopo aver letto che il Presidente ucraino ha affittato la sua villa in Versilia a 50.000 euro mese, invece che ospitare i profughi del suo paese, chiedo rifugio a te e al tuo libertario sito per uno sfogo: Zelensky ha rotto il gas-so !

Saluti

Libero pensiero.

Lettera 10

Caro Dago,

Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan

Secondo i nostri giornaloni la morte di Gorbaciov in Russia e' passata sotto silenzio.

Invece RT ,il canale russo d'informazione, non fa che parlarne e perfino ha riferito che Putin ha espresso il suo rammarico.

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago,

gas, la tassa sugli extraprofitti delle aziende dell’energia ha portato in cassa soltanto 1 dei 10 miliardi attesi. Se Draghi Draghi ha fatto i conti così anche sul Pnrr, conviene spararsi subito!

Pat O'Brian

Lettera 12

CARLO DE BENEDETTI

Caro Dago, alcune settimane Carlo De Benedetti, che non ho in particolare simpatia, in un acuto e competente esame della situazione internazionale disse che l'Italia è "piena di gas, basterebbe estrarlo per garantirsi autonomia energetica". Ora è Tabarelli (Nomisma Energia) a dire le stesse cose.

Per iniziare ad estrarre il nostro gas aspettiamo che ce lo ordini Putin o che venga lui direttamente a farlo?

FB

Lettera 13

Caro Dago,

un certo Fratoianni (levategli il fiasco) propone l'abolizione dei jet privati.

Perché non propone l'abolizione delle auto blu?

Meno inquinamento e meno spese.

Saluti.

Cips.

Lettera 14

Dite ai politici di iniziare loro a risparmiare luce e gas nei palazzi istituzionali, sedi di partito, appartamenti, saloni e salette, dépendance, garcònniere e pied à terre.

Signoramia

Lettera 15

Stimatissimo Dago-Drago,

ronald reagan mikhail gorbaciov nel 1992

che riposi in pace il compagnoMichail Sergeevic Gorbacëv, allievo non all'altezza del maestroJurij Vladimirovic Andropov.

Il geniale e diabolico Jurij ideò la ricetta poi utilizzata dai comunisti cinesi: più controllo poliziesco coniugato con l'introduzione del capitalismo più sfrenato.

Sfruttamento spietato dei lavoratori e nessuna apertura liberale, ecco l'uscita di sicurezza, per la sopravvivenza del regime comunista, mortalmente insidiato da un sistema economico demenziale; vedi il 30% del petrolio andato perduto ogni anno per la scarsa o nulla manutenzione delle condutture sovietiche; vedi il detto popolare: "Lo Stato finge di pagarci e noi fingiamo di lavorare". Insomma, decrescita infelice come costante.

Gorbacëv fece esattamente il contrario: molta Glasnost', trasparenza e libertà di stampa, ma zero spaccato riguardo alla promessa perestrojka, cioè alla riorganizzazione profonda dell'economia.

Eppure, ebbe gran successo in Occidente, fama conquistata - come mi spiegarono arguti analisti sovietici della agenzia Novosti -, perché Gorby faceva sognare agli idioti europei ed americani la riformabilità del comunismo.

Gli stessi idioti, oggi, lo dipingono come un grande riformatore.

Tuttavia, in patria fu considerato dalla maggioranza dei sovietici, con le tasche piene di inutili rubli, dato che c'era poco o nulla da comprare, un inconcludente venditore di fumo.

Mikhail Gorbaciov e Margaret Thatcher

Certo, ebbe il merito di accelerare la dissoluzione del comunismo in Europa e la fine dell'Urss, esiti dovuti non ad un qualche progetto del segretario del Pcus, bensì alla totale dabbenaggine dell'allievo maldestro del geniale diabolico Andropov: altro che volto umano, il comunismo dal volto sempre più disumano può evolvere soltanto sfruttando i lavoratori, privati di ogni diritto, e invadendo i mercati.

Giancarlo Lehner

Lettera 16

La signora Berlinguer, con la carità cristiana imparata a scuola dalle Orsoline, ospita generosamente nel suo programma i colleghi più sfortunati.

Ai La

Lettera 17

cecchi paone simone 14

Caro Dago, ma che schifo!!! Su Instagram quando ci sono immagini che potrebbero turbare la sensibilità di qualcuno, almeno vengono fatte precedere da un avviso...

F.T.

Lettera 18

Dago Magister vitae,

la ex Ministro Marianna Madia si è sentita offesa per essere stata chiamata "bambola pechinese" da un esponente di FdI. Si è quindi rivolta direttamente a Giorgia Meloni dicendo, tra l'altro: "siamo entrambe madri di figlie femmine. Io le chiedo: ma quale società, in questo modo, costruiamo per le bambine che crescono nel nostro paese?". Sono d'accordo! Infatti sarebbe secondo me importante che le giovani generazioni possano crescere in un paese sano, nel quale (un esempio tra molti) chi si è laureato copiando parte della tesi non possa diventare Ministro della Repubblica o, se scoperto, prontamente si dimetta.

Un suddito.

Lettera 19

Caro Dago,

MARIANNA MADIA

ma la Madia lo sa che Bambola di Pechino era il nome del trans interpretato da Vittorio Caprioli in "Splendori e miserie di Madame Royale", film col grande Ugo Tognazzi? Così, giusto per sfogarsi con la Meloni non solo sul sessismo ma anche sull'LGBT...

marianna madia all'abbazia di contigliano marianna madia – ritiro del pd all'abbazia di contigliano 41 marianna madia michela di biase

Francesca