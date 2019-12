POSTA! – DOMANDA A MARCO TRAVAGLIO: SE E’ COSI FIGO DIMETTERSI PER COERENZA DAL GOVERNO, COME MAI FIORAMONTI E’ L’UNICO AD AVERLO FATTO? – SONO D'ACCORDO CON FELTRI, QUANDO DICE: “ME NE FREGO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE”, IO POSSIEDO L'AUTONOMO…

capodanno botti

Caro Dago, Coldiretti, 6 milioni in partenza per Capodanno, +20% rispetto al 2018. Ma dove vanno, con tutti gli incidenti che ci sono sulle strade. Rimangano a casa!

Raphael Colonna

Lettera 2

camilla romagnoli gaia von freymann 1

Gaia e Camilla, due giovani ragazze, travolte ed uccise da un altro giovane ragazzo,a Roma, per strada. Un dramma per le famiglie che hanno perso due angioletti. Ma, forse, il dramma più grande è per l'umanità intera che ha visto, nella tragedia, un miserabile essere umano(?) rubare, mentre le due ragazze morivano, il cellulare ed il portafoglio di Gaia. Un abisso di cattiveria e crudeltà del genere, forse solo nei lager nazisti.

marijuana

Viene voglia di desiderare la fine dell'umanità di fronte ad azioni del genere e che l'ultimo spenga la luce.

Gaetano il Siciliano

Lettera 3

Caro Dago, una mattina mi son alzato e coltivare cannabis a casa non è più reato. Subito test antidroga ai giudici della Cassazione per verificare che non vi sia conflitto d'interessi.

Licio Ferdi

Lettera 4

ken loach

Caro Dago, nel suo ultimo film Ken Loach parla ancora di lavoratori senza diritti sfruttati dai padroni. Ma complimenti a lui che per l'ennesima volta riuscirà a far soldi sfruttando entrambi: padroni e lavoratori.

Mark Kogan

Lettera 5

papa francesco con i migranti arrivati da lesbo

Dago darling, un "peso massimo" come "Le Figaro" lascia spesso mettere commenti alle notizie che pubblica on line. Un po' come un "peso piuma" come "Il fatto quotidiano" da noi. A commento delle ultime esternazioni del tuo santo dirimpettaio d'OltreTevere, qualcuno domanda se non sarebbe ora che qualcuno ne chiedesse l'impeachment! Non certo per molte cose buone che predica, ma per il fatto di ripetere sempre le stesse cose, come succedeva con i vinile d'un tempo quando la testina "s'incantava" su un solco.

ken loach

Mentre milioni di "vecchi" credenti attendono con ansia una sua esternazione sull'esistenza del Giudizio Universale. Ovviamente cosa impossible l'impeachment in uno stato autocratico e sessista (a insaputa delle "buone" vestali di Largo Fochetti) come il Vaticano, ma molto benvoluto da tutti media mainstream, specie quelli Tv che continuamente lo osannano a reti unificate. Ossequi

Natalie Paav

dacia maraini foto di bacco

Lettera 6

dacia maraini

Caro Dago, almeno trenta persone sono morte negli scontri scoppiati mercoledì sera fra miliziani e commercianti a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Basta così! Non vogliamo nemmeno sapere in quale punto esatto dell'Africa si trova questa repubblica. È mai possibile che per un verso o per l'altro si debba parlare sempre e soltanto degli abitanti di questo continente? Un paio di palle... Perché invece non danno notizie su cosa succede ad australiani e groenlandesi?

mafiosi con il reddito di cittadinanza

Max A.

Lettera 7

Caro Dago, Dacia Maraini sul Corsera: "Inoltre possiamo dire che la sardina è ormai il solo pesce che non provenga da allevamenti intensivi, non si nutre di farine sintetiche, e non viene rimpinzata di antibiotici". E infatti si nutre dei meravigliosi scarichi fognari marini e di... plastica. O almeno così raccontano gli ecologisti ogni volta che gli fa comodo.

Tony Gal

Lettera 8

Caro Dago, la Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto 80 furbetti del reddito di cittadinanza, tra cui lavoratori in nero, contrabbandieri e venditori abusivi storici che operano nei pressi della Reggia. Ormai il numero dei furbi che incassano la misura di sostegno alla povertà voluta da Di Maio è superiore ai migranti che quotidianamente sbarcano sulle coste italiane. Il capolavoro di Giggino.

lorenzo fioramonti

Gregorio Massini

alfonso bonafede lorenzo fioramonti

Lettera 9

Caro Dago, "mi dimetto perché mancano i soldi per la scuola", frigna Fioramonti. Un milione di euro annui in più al fondo ordinario delle università per “promuovere l’ educazione alle differenze di genere" (comma 385 del maxiemendamento), quelli invece ci sono.

Giorgio Colomba

Lettera 10

luigi di maio lorenzo fioramonti

Caro Dago, l'ormai ex ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti andrebbe conservato al museo di storia naturale: finalmente un grillino ha mantenuto quanto promesso!

Sasha

Lettera 11

il governatore della california gavin newsom con donald trump 3

Caro Dago, Donald Trump avverte la California e il suo governatore Gavin Newsom: "Le autorità locali devono intervenire per far fronte all'emergenza abitativa e alla crisi dei senzatetto, altrimenti lo farà il governo federale". Oh, ma per i Democratici avere le strade piene di clochard non è un problema. Almeno fintantoché non vanno a stazionare davanti alle ville degli attoroni hollywoodiani.

charles michel ursula von der leyen david sassoli christine lagarde come le ragazze di porta venezia

Sonny Carboni

Lettera 12

Caro Dago, Ursula Von der Leyen: "Durante i miei 5 anni di mandato vorrei riuscire a dimostrare che il Green deal conviene a tutti, vorrei uscire dallo stallo sulle politiche migratorie e vorrei rinforzare l'euro". Se l'intento è quello di dichiarare fallimento, sembra essersi messa sulla giusta carreggiata.

ursula von der leyen 6

Bug

Lettera 13

Caro Dago, la mamma di Gaia, una delle due ragazze morte investite da un suv a Roma: "Domiciliari? Genovese meritava di più, ha portato via due angeli". Ma la signora ha valutato che trattasi del figlio di un noto regista che ha vinto numerosi premi?

Piero Nuzzo

Lettera 14

Sono d'accordo con Feltri, quando dice : me ne frego del riscaldamento globale, io possiedo l'autonomo

Lettera 15

funerali gaia e camilla

Caro Dago, i 5 Stelle vorrebbero sostituire il dimissionario ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti col presidente della commissione Antimafia Nicola Morra. Cosa centra uno che si occupa di mafia con la scuola? Forse anche i prof (il 99% di sinistra) agiscono come un'organizzazione malavitosa?

Berto

Lettera 16

GRETA THUNBERG

Caro Dago, Messa di Natale, il Papa: «Logica del mondo è dare per avere, l'amore di Dio arriva gratis». Mah, a giudicare dalla condizione di tanti bambini e adulti nel mondo, è assai parco nel dispensarlo. Continua a dare di più a chi ha già molto e nulla a chi non ha niente.

Bobby Canz

Lettera 17

Caro Dago, si aggrava il calo demografico in Giappone. Nel 2019 le nascite sono state appena 864 mila, 54 mila in meno del 2018, il minimo degli ultimi 120 anni. Sono 13 anni consecutivi che la natalità è in calo. Per salvare il sistema pensionistico il governo ha lanciato una serie di incentivi per innalzare il tasso di fertilità.

Come mai invece non fanno arrivare massicce quantità di migranti come consigliava l'ex presidente Inps Tito Boeri? Perché è una favola. I migranti che arrivano prima o poi andranno a riposo anche loro facendo aumentare il numero di pensioni da errogare. E quindi alla fine si sarebbe esattamente daccapo, con più persone che ritirano l'assegno che lavoratori che pagano i contributi.

TITO BOERI

Corda

Lettera 18

LUIGI DI MAIO MARCO TRAVAGLIO GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Di Maio: "Vi ricordate quando tutti dicevano che revocare la concessione ad Autostrade ci sarebbe costato almeno 23 miliardi di euro? Peccato, però, che sia un'enorme sciocchezza, una montatura alimentata anche da tv e giornali che pur di screditare il M5s farebbero di tutto". Che generoso. Vuole attribuire ad altri il merito di aver ridotto i 5 Stelle ai minimi termini - due terzi dei voti persi - e invece è tutto suo!

LUIGI DI MAIO NELLA REDAZIONE DEL FATTO CON MARCO TRAVAGLIO

Jonas Pardi

Lettera 19

Dagovski,

(Domanda a Marco Travaglio): se e’ cosi figo dimettersi per coerenza dal Governo, come mai Fioramonti e’ l’unico ad averlo fatto ?

MASSIMO D'ALEMA DA EURONICS

Aigor

myss keta con massimo d'alema

Lettera 20

Caro Dago,

un paio di volte ho visto Massimo D’Alema alla stazione di Bologna, sempre con pesanti bagagli che trasportava personalmente nonostante il codazzo di aiutanti.

Non c’erano fotografi e la stazione era sempre quasi deserta. Lui parte presto la mattina.

Almeno il senso di sacrificio glielo vogliamo riconoscere?

Ciao e Buon Natale.

Aleandro