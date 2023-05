POSTA! – HACKERATO IL SITO DELLA CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA. VIMINALE: “SOLO PROBLEMA TECNICO”. NEANCHE GLI HACKER CE LA POSSONO FARE CONTRO UN PAESE DOVE NORMALMENTE NON FUNZIONA NIENTE – CARO DAGO, POSSIAMO DUBITARE DI CHI DICE: “IL PROGRAMMA TELEVISIVO C’EST MOI?” – INCREDIBILE MA VERO, C'È QUALCUNO CHE DIFENDE I TASSISTI: “SPESSO IL PRIMO A NON VOLER PAGARE CON CARTA E' IL DIPENDENTE CHE VIAGGIA PER LAVORO PERCHE'...”

Lettera 1

GIORGIA MELONI LUCIA ANNUNZIATA

Lucia Annunziata si dimette dalla Rai, poiché non condivide la politica dell'attuale governo di destra. Avrà ricevuto anche lei un'offerta da capogiro da qualche altro canale televisivo e si nasconde dietro il giochino ipocrita delle opinioni politiche divergenti?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 2

Caro Dago, Usa, Fitch mette il rating sotto osservazione. Complimenti a Biden! Avesse promesso un simile risultato in campagna elettorale, nessuno gli avrebbe creduto.

Antonello Risorta

JOE BIDEN MANGIA SCHIFEZZE - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

Lettera 3

Caro Dago, processo stragi, Matteo Messina Denaro rinuncia per la quarta volta all'udienza. Ah, ma davvero? Preferisce guardarsi una soap opera o un film? Va portato lì di peso è fatto parlare a ceffoni!!!

Scara

Lettera 4

Caro Dago

possiamo dubitare di chi dice: “il programma televisivo c’est moi ?”

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Due cose riguardo al pezzo sui tassisti.

Sono sicuramente dei furbetti quando non molto peggio, ma:

1 - allucinante che nel 2023 il giornalista di Repubblica ancora non sappia distinguere fra imponibile e ricavi.

protesta tassisti a roma 1

2 - spesso i primi a non voler pagare con la carte di credito sono proprio i dipendenti che usano il taxi per lavoro. Con la carta quello che spendono è inequivocabile, con i contanti si fanno dare una ricevuta in bianco e poi ci mettono la cifra che gli pare per la nota spese aziendale, su cui lucrano alla grande... Lo sanno anche i sassi...

Silvano

Lettera 6

Caro Dago Indispensabile,

Sempre piu' studenti ottengono la maturità senza avere conseguito una decente padronanza della lingua italiana e una base minima in matematica. Pero' gli insegnanti vengono menati se rimproverano gli alunni asini.

protesta tassisti a roma 2

Gli studenti non devono essere bocciati ne' rimproverati, ne' rimandati a settembre e, per carita', aboliamo i voti che sono sempre eventi traumatici. Aboliamo allora le scuole, a cosa servono? A parcheggiare bambini e ragazzi così le famiglie se le possono liberare per qualche ora al giorno?

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago, chissà se anche le dimissioni da conduttrice frutteranno Annunziata una montagna di soldi, come avvenne per le famose dimissioni da presidente RAI che, grazie ad un accordo rimasto segreto per molto, le frutto' una ricchissima buonuscita. Vedremo...

FB

lucia annunziata dopo aver pronunciato ‘cazzo’ in diretta

Lettera 8

Caro Dago,

hackerato il sito della carta identità elettronica. Viminale: "Solo problema tecnico". Neanche gli hacker ce la possono fare contro un Paese dove normalmente non funziona niente.

Signoramia

Lettera 9

Caro Dago, Germania in recessione: il Pil tedesco nel primo trimestre dell'anno scende dello 0,3%. Che idioti. Dopo il Covid ci eravamo ripresi e adesso, per far la guerra a Putin, stiamo riaffondando le nostre economie.

Cocit

Lettera 10

meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto

Raffaello, Leonardo Da Vinci e Michelangelo osavano, me lo ha detto Salvini.

Giuseppe Tubi

Lettera 11

Caro Dago, sono un tuo utente emiliano. Le immagini dell'alluvione in Romagna e il confronto con il terremoto di 11 anni fa mi fanno incazzare come non mai. I terremoti non sono scientificamente prevedibili, mentre le alluvioni sono prevenibili e prima del covid 2 alluvioni avevano colpito la bassa modenese e la zona di Brescello. Eppure qualcuno lo ha dimenticato e la farà franca come sempre.

Un'ultima domanda: quando simili disgrazie accadono al sud, tutti san già chi e cosa ha causato il dramma, mentre per l'alluvione romagnola tutti muti. 2 pesi e 2 misure??

Tutta ‘sta agitazione per il ponte sullo stretto, e poi tanto non si farà. La lega è specializzata in questi trucchi, ricordiamoci i ministeri a Monza.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Caro Dago buondì,

GIUSEPPE PONTE BY CARLI

Dai vari media, mi pare di capire che, in pratica, Salvini (coadiuvato dal governo) voglia gestirSi da Roma la ricostruzione dopo l’alluvione.

Ma una volta non gridava Roma Ladrona? Ora è tutto risolto? Ma va’ (49 mil dove sono?).

Ancora una volta non capisce una beata mazza e noi paghiamo lo stipendio “PoltronaeSofa” a uno che non ha mai lavorato ne’ spalato fango ne’ pulito nemmeno il marciapiede di casa sua.

Alb

Lettera 13

Caro Dago, elezioni Usa 2024, Ron DeSantis: "Voglio guidare il grande ritorno dell'America". "America is back" il programma di Joe Biden?

A.Reale

Lettera 14

Caro Dago, droga e telefoni nel carcere di Salerno, 56 indagati. Ahó, meglio di Amazon Prime!

Raphael Colonna

Lettera 15

RON DESANTIS CON IL SUO LIBRO

Caro Dago,

Visto che abbiamo la prova provata che sono tutti uguali, altro che qualunquismo, gli unici che possiamo criticare sono proprio quelli che criticano. Mi ricordo di Alemanno, e del suo badile, quando per molto molto molto meno a Roma fu crocifisso per una piccola piena del Tevere. Ma non ho sentito, pena la cacciata a calci nelle palle dal Circolo della Sinistra Unita, neanche una lontanissima critica a Bonaccini e ai suoi predecessori…vabbè, ma governano quella Regione solo da 80 anni ininterrottamente, è ancora presto per addossargli una qualche pur minima colpa!!!…che poi Ravenna e la sua provincia siano sotto il livello del mare, e anche dei fiumi, lo abbiamo scoperto solo ora!!!!

giovanni castellucci 1

In Romagna poi nessuno, del popolo intendo, ci ha nemmeno provato, d’altronde l’unica critica, a fronte di quanto sopra, si sarebbe immediatamente tramutata in una critica a se stessi!

Che se li tengano questi politici allora…in bocca al lupo, e alle nutrie pure!!!

Lettera 16

Caro Dago, Fitch mette gli Usa sotto osservazione: rating rischia taglio. Uuuuuu... craina! Se Biden si fosse fatto i cazzi suoi e avesse lasciato che Putin e Zelensky si arangiassero tra loro, adesso gli Usa starebbero messi meglio.

J.R.

Lettera 17

crollo ponte morandi

Caro Dago, giustissimo domandarsi come facessero i vertici di Autostrade a dormire la notte sapendo di avere un ponte in procinto di crollare.

E quei delinquenti di politici, amministratori, burocrati e verdastri che hanno distrutto il territorio italiano (e non solo) nei decenni passati, invece, dormono come angioletti anche senza una camomilla ?

Cincinnato 1945

Lettera 18

Caro Dago, Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in pole position per la nomina a commissario alla ricostruzione. Cioè si vuole dargli una seconda possibilità: rimediare dopo a quello che non ha fatto prima?

Soset

GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN STEFANO BONACCINI

bonaccini meloni

giorgia meloni stefano bonaccini