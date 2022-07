POSTA! – HAI NOTATO CON QUANTO AMORE MARTA TENESSE LA SUA VIRGINALE MANO SULLA VIRILE MANO DI SILVIO? È DA QUESTI PARTICOLARI CHE SI PUÒ CAPIRE QUANTO FORTE SIA IL LEGAME CHE LEGA DUE ANIME, PRONTE A PERCORRERE INSIEME, L’UNO PER L’ALTRA, LE PERIGLIOSE STRADE DELLA VITA...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

DAVIDE CRIPPA E GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Crippa: "Se Draghi apre su temi M5s, ingiustificato un no alla fiducia". E se aprisse una scatola di tonno?

Sandro Celi

Lettera 2

Precly, hai notato con quanto amore Marta tenesse la Sua virginale mano sulla virile mano di Silvio*?

È da questi particolari che si può capire quanto forte sia il legame che lega due anime, pronte a percorrere insieme, l’uno per l’altra, le perigliose strade della vita.

Il mondo ha bisogno di Amore.

Sono queste le basi per sperare!

Giuseppe Tubi

silvio berlusconi bacia marta fascina

* Incontro di ieri, con gli statisti italiani Cesa, Lupi, Tajani, Salvini.

Lettera 3

Caro Dago, Draghi in Senato: "Dimissioni decisione sofferta e dovuta". Non tanto sofferta, dai, se è maturata stando a Palazzo Chigi. Da come si presenta non sembra venire da un luogo in cui è stata spenta l'aria condizionata come lui stesso aveva chiesto di fare agli italiani per ottenere la pace in Ucraina.

Tas

Lettera 4

Caro Dago, Governo, Draghi ai partiti: "Siete pronti a ricostruire il patto?". Un nuovo castello di carte?

Licio Feddi

MARIO DRAGHI

Lettera 5

Dago,

Sentir parlare Draghi trasmette sicurezza, certamente qualche errore tecnico potrebbe averlo compiuto, ma fa parte del fare. Diversamente sentir commentare i nostri onorevoli fa venire molti dubbi.

Siamo sicuri siano all'altezza di guidare un paese? Che poi quando non sanno cosa dire o fare si trincerano dietro al: noi facciamo politica, e' una questione politica. Ancora piu' divertente quando contestano il modo o il metodo. Cioe' nessuna idea e ben confusa.

MP

Lettera 6

Caro Dago, servizio di Rai News 24 sul caldo: "Con 28 anni di anticipo su quanto previsto dagli scienziati ecco il cambiamento climatico...". E quindi avevamo ragione noi. Gli scienziati non capiscono una mazza, non ne azzeccano una e sul "global warming" ci hanno raccontato un sacco di balle!

F.T.

Lettera 7

joe biden 1

Caro Dago, la polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che, alla vista degli agenti, ha iniziato a correre. Anche ai tempi di Joe Biden, e in uno Stato governato dal suo partito, la caccia al nero va sempre forte.

Alan Gigante

Lettera 8

Caro Dago, prima passeggiata nello spazio per Samantha Cristoforetti che domani uscirà dalla Stazione Spaziale Internazionale per una sgambata insieme al cosmonauta Oleg Artemyev diventando così anche la prima donna europea a compiere un'attività extraveicolare. Cerchi di non lasciare cartacce e lattine dappertutto come sono abituati a fare gli italiani durante le gite nei weekend.

Lucio Breve

samantha cristoforetti saluta i figli 4

Lettera 9

Per fortuna che nei momenti di caos (voluto) e di democrazia, ci sarà sempre chi pensa a noi e ci fa capire come dobbiamo votare.

Sarebbe bello che le regole fossero uguali per tutti e che non si debba per forza morire piddini.

Trinitron

Lettera 10

Caro Dago,

vada come vada, Draghi ha COMUNQUE dimostrato una coerenza e un “non attaccamento alla potrona” che dopo le disperate pantomime del precedente Presidente del Consiglio per caso, alla fine del suo incarico, fa onore all’uomo e indirettamente alla carica ricoperta, come non accadeva da anni.

Chi può ricordi all’uomo Draghi che ad “impossibilia nemo tenetur” e che l’Italia non è difficile da governare, ma….inutile.

SDM

Lettera 11

MARIO DRAGHI

Caro Dago non ci meravigliamo delle future rinazionalizzazioni: primo le fa la Francia che insieme alla Germania sono autorizzate a cambiare le regole europee quando vogliano, poi e' comunque ciclico che prima si cede, possibilmente agli amici, e poi gli si ricompra a caro prezzo (vedi pure Autostrade/Benetton nel caso italiano). Motivo per cui l'Alta Finanza sovrannazionale "ama" i politici di oggi di qualsiasi partito.

Amandolfo

Lettera 12

Caro Dago, il concetto di “pieni poteri” reinterpretato da Giorgina Meloni, Travaglio & C., riferendosi a Draghi è ridicolo - a Firenze si direbbe “fa’ cacare”. Meloni dovrebbe conoscere bene la storia dei suoi antenati politici, lontani e più recenti. Mentre Travaglio che in altri tempi poteva essere leggibile, ora è svalvolato causa i suoi amici 5S.

Alb.

adriano panzironi

Lettera 13

Quanto conta Conte?

Giuseppe Filippi

Lettera 14

Caro Dago,

Se come sostiene il sedicente Dott. Panzironi secondo cui con i suoi metodi la vita si allungherebbe fino a 120 anni, cosa farà l’INPS?

Alb.

ADRIANO PANZIRONI ROBERTO GAROFOLI E MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI