POSTA! – IERI HO CHIAMATO IL NUMERO INFORMATIVO DEL COMUNE DI ROMA E MI HANNO DETTO CHE NON POSSO TRASLOCARE (DA SOLO E SENZA CHIAMARE DITTE O AIUTI ESTERNI) PER VIA DEL LOCKDOWN – QUINDI PRENDERE UN TRENO PER SCAPPARE DA MILANO E INFETTARE I NONNI AL SUD VA BENE E INVECE RISCHIARE DI VIVERE SENZA UN TETTO SOPRA LA TESTA NON È UNA “COMPROVATA NECESSITÀ”? QUALCUNO HA UNA RISPOSTA?

CLOCHARD A SAN PIETRO

vivo a Roma e ho scoperto che tra una settimana non avrò una casa. O meglio, ce l’avrei, ma per colpa del decreto che limita gli spostamenti e mette in “lockdown” il paese non posso andarci. Così almeno pare. Vorrei usare il tuo sito per dare visibilità a questo problema, certo secondario rispetto all’emergenza sanitaria ma piuttosto dirimente per le persone che si trovano nella mia stessa situazione.

coronavirus controlli alla stazione termini 6

Il mio contratto scade la prossima settimana, ho già quello per la nuova casa e devo spostare giusto qualche scatolone e valigia. Da solo, senza ricorrere a ditte o aiuti esterni. Per scrupolo ieri ho chiamato lo 060606, il numero informativo del comune di Roma, e alla mia domanda: “Posso muovermi per spostarmi nel nuovo domicilio?” mi è stato risposto di no. Quindi va tutto bene se centinaia di coglioni prendono treni per scappare da Milano e infettare i nonni al sud mentre fare 1,5 km (questa la distanza tra le due case) da solo in macchina è considerato un pericolo per la salute pubblica? Rischiare di non avere un tetto sopra la testa non è una “comprovata necessità”? Qualcuno sa rispondere?

giuseppe conte roberto gualtieri mes

Un futuro senza tetto

Con tutto il rispetto, ma (da originario della Bosnia) non capisco quelli che “basta-rivoglio -la-mia-vita”. A Sarajevo si sono fatti tre-anni-tre nelle cantine a riparo dalle bombe (senza riscaldamento, luce, acqua, cibo, internet, etc).

Non mi risulta sia stata una loro scelta.

papa francesco a S. Maria Maggiore

Caro Dago, indennizzi coronavirus, il ministro Gualtieri: "Chiediamo che chi non ha bisogno di queste risorse non le chieda, perché sono risorse comuni, è un intervento molto oneroso, ma noi le metteremo a disposizione di tutti". Come no. Italiani pronti come col reddito di cittadinanza...

Caro Dago, ieri Papa Francesco a piedi in centro a Roma in visita privata a due chiese per pregare per la fine della pandemia. Ora manca qualcuno che faccia un rito voodoo e poi passa tutto.

Boris Johnson e il Coronavirus by paniruro/spinoza

Dago Lungimirante, sono uno dei pochi che crede di aver capito, quale sia il sottostante politico del Capo dei britannici: sta preparando una svolta repubblicana autoctona mai tentata. Impedendo di uscire di casa ai settantenni locali, dalla Regina ai Lord della Camera Alta, farà come con i regnanti francesi e russi, tutti chiusi a Palazzo e poi … Se lo intuiranno, la Corona provvederà a che il biondo Boris finisca nella cella storica con vista sul Tamigi.

papa francesco a S. Maria Maggiore

Caro Dago, a sorpresa Papa Francesco a piedi in centro a Roma in visita privata a due chiese per pregare per la fine della pandemia. In Vaticano non ci sono chiese o luoghi dove pregare oppure siccome lui è il Pontefice può violare i divieti e fare quel che gli pare? I vip dovrebbero dare l'esempio e dopo Maurizio Costanzo è già il secondo non all'altezza del momento.

scontri tra migranti e polizia al confine tra grecia e turchia 12

Caro Dago, stretto tra il braccio di ferro sempre più serrato sui migranti con la Turchia e il timore del diffondersi del Coronavirus anche nei campi sovraffollati di baracche e tende in cui sono sistemati i clandestini, il governo di Atene ha concordato con la Ue un meccanismo volto a favorire il rientro volontario al loro Paese d'origine di circa 5.000 cosiddetti profughi. Ma fino a ieri a Bruxelles non dicevano che - in base al diritto internazionale - non si possono rimandare indietro persone che fuggono da "guerra, fame e povertà"? Interpretano le leggi come gli gira a seconda della convenienza del momento?

giuseppe conte a piazza affari 8

Caro Dago, ma è mai possibile che al governo non prendano in considerazione la possibilità di chiudere la Borsa visto i tonfi degli ultimi giorni e l’attuale (drammatica) situazione del paese!?!? Che senso ha continuare ad esporre il fianco in questo modo!?!?

Caro Dago, una domanda: tutte le volte che accendo la tv c'è qualche mega professore virologo ed espertissimo in TV a parlare del Coronavirus. Ma quando sono questi in laboratorio? Burioni fa la quarantena da Fazio? Quelli del Sacco negli studi di LA7? Parlano tanto di emergenza ed emergenza, ma sono sempre in diretta.

Saluti da chi ormai ha smesso pure di guardare la tv,

burioni

P.S. Osservazioni televisive a parte: un nostro amico di famiglia è finito in una grande città della Lombardia in ospedale. Forse per coronavirus. Ora comprendo anche perché muoiono qui da noi: questo signore non giovanissimo, ma nemmeno anziano è da giorni con la febbre alta. Prima niente antibiotico per almeno una settimana, poi ha fatto la cura inefficace (almeno 3 gg), da ieri è in ospedale senza che i parenti sappiano nulla. Non si sa nemmeno se gli hanno fatto il tampone. Morale della favole: se va bene dopo quasi 14 giorni, gli fanno un tampone e poi lo curano per coronavirus. Così ovvio che pure un ventenne lo mandi al Creatore.

coronavirus controlli alla stazione termini 10

da questi episodi si vede come veramente gli stati sono rappresentati dai loro inni nazionali. In Italia, che siamo un popolo "sentimentale", "Fratelli d’Italia", vogliamoci bene, ce la faremo. In Cina, "Giovani Eroi", che dice Alzatevi, Alzatevi, Alzatevi, sacrifichiamoci ma poi alziamoci in fretta In Germania, "Deutschland über alles", La Germania sopra a tutto, sopra a tutto nel mondo”, per cui freghiamocene dell'Europa, sequestriamo le mascherine, che muoiano gli altri. Nel Regno Unito, Dio Salvi la Regina, e del popolo chi se ne frega. Non male...

i canti dai balconi

Carissimo, dopo che la nottata sarà passata, perché passerà, ci doppiamo ricordare di alcune situazioni create da una massa di cialtroni che da anni condizionano negativamente la vita di questo e altri paesi. Sono quelli pronti alla mobilitazione al grido di "più piste ciclabili per tutti" mentre venivano chiusi ospedali per mancanza di risorse; sono quelli che quando la situazione stava già degenerando si sono mobilitati al grido di "razzisti" "siamo tutti cinesi"; sono i "giornalisti" e politici subito accorsi per le strade e i ristoranti di Milano, con che risultato? Basta indicarne due: Zingaretti e Le Iene: conteggiati! Umanamente ci dispiace ma hanno fatto danni a loro e a tanti altri. Adesso tutti in casa a fare flash mob... e a maledire la Cina, chi ha sottovalutato il problema quando c'era ancora tempo per arginarlo, quei politici che per anni si sono vantati dei pareggi di bilancio raggiunti chiudendo gli ospedali e di aver speso milioni per realizzare spettacolari piste ciclabili. Soprattutto loro non dimentichiamoli.

attilio fontana si mette la mascherina

Caro Dago, avevo già scritto la settimana scorsa e non era solo una battuta anche se poteva sembrarlo. Visto che ora bisogna stare a casa e molti negozi sono chiusi, chi percepisce il reddito di cittadinanza e - per i motivi sopra esposti - non riesce a spenderlo per intero, il prossimo mese si ritroverà con la cifra caricata sulla carta decurtata del 20% come previsto dalla legge? Hanno parlato di tasse, mutui e bollette ma in proposito non ho sentito nulla. Grazie.

flash mob sul balcone

Dago, non sopporto più quelli che: la sanità lombarda è un eccellenza grazie ai governatori lombardi, mancano le mascherine in Lombardia colpa del governo...

Caro Dago, Borse, crollano i mercati europei, con raffiche di vendite in tutti i settori affossati dalla paura del coronavirus. E crolla pure l'oro, bene rifugio per eccellenza. Ma per forza, questa sarà una crisi economica dal lato dell'offerta, se non si produce più nulla con l'oro che cosa ci compri?

ospedale REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA coronavirus

Caro Dago, invece di tanti appelli e volti di esausti infermieri della terapia intensiva, che ne dici di pubblicare una bella foto di una persona in terapia intensiva con polmoni compromessi? Magari qualcuno rifletterà invece di avere comportamenti a ca...o. Ho avuto la sfortuna di avere un familiare in quelle condizioni.... intubato, flebo a destra ed a sinistra, catetere vescicale ed anale, sedato, dito con misuratore ossigeno, mani legate affinchè non si facesse male inavvertitamente o staccasse qualche strumento, barba lunga e capelli sporchi.

coronavirus, il video messaggio di ursula all'italia 3

Caro Dago, l'Europa ancora una volta assente ma costosa. Non ha gestito le informazioni sulla montante epidemia, non è intervenuta a coordinare e IMPORRE l'afflusso di materiale sanitario a chi ne aveva bisogno (Noi), è del tutto assente nelle crisi internazionali, come la Turchia che blocca con navi militari le ricerche in mare dell'Eni. Fa finta di nulla in Libia dove la Francia si è comportata da nemico con l'Italia, altro che membro fratello di una grande nazione.

Insomma se l'Europa serve a ricordarci quotidianamente che siamo dei paria, al costo di miliardi l'anno, sarà il caso di mandarla a spigare?? Come? Una bella nuova lira sostenuta degli Usa (ovviamente) in chiave antigermanica, con svalutazioni periodiche che mettono in crisi l'export blindato da Bruxelles e forse almeno qualche posto letto in ospedale tornerà e i ponti potranno essere mantenuti. Sarebbe già qualcosa. O no?

due lumini sul terrazzo

Caro Dago, secondo un documento segreto del Public Health England l'epidemia di coronavirus è destinata nelle previsioni a durare per un anno. In questo arco di tempo, per quel che riguarda il Regno Unito, gli esperti che hanno firmato il rapporto affermano di aspettarsi un 80% della popolazione contagiata e un totale di 7,9 milioni persone costrette man mano al ricovero negli ospedali. Allora altro che cretino, il premier Boris Johnson parlava con cognizione di causa per preparare i cittadini al peggio. Idioti sono quelli che dicono "andrà tutto bene".

Caro Dagospia, Grazie di esistere e di essere una fonte di informazione libera ed indipendente. Permettimi una piccola riflessione sulla diffusione del Coronavirus. La Cina è una società cashless, cioè il 95% (se non di più) dei pagamenti avviene tramite telefono, quindi non vengono maneggiati contanti. Ciononostante, il governo di Pechino ha deciso per la disinfestazione/decontaminazione (non so quale sia il termine giusto) dei contanti, in quanto veicolo di trasmissione del Coronavirus.

emergenza coronavirus piazza san pietro a roma

Perché in Italia, regno del pagamento cash, non viene fatta una comunicazione adeguata per stimolare i pagamenti elettronici (carte di credito, revolving card, telefono etc) che puntino al minor contatto possibile con banconote o monete che sono un importante mezzo di trasmissione del virus.

Caro Dago, visto che siamo stati il primo Paese europeo a finire nella cacca a causa del coronavirus, il Governo avrebbe avuto tutto il tempo - proprio come quegli "imbecilli" che si sono fiondati al supermercato a fare scorta di generi alimentari - per precipitarsi sui mercati internazionali e fare incetta di mascherine, ventilatori polmonari e quant'altro ci fosse stato utile per affrontare con una certa tranquillità l'emergenza sanitaria.

pagamenti contactless

Ma non è stato fatto. E sì che già si sapeva quel che sarebbe successo guardando l'esempio della Cina. Anzi, il segretario Pd Zingaretti andava in tv dicendo che l'influenza normale "quella sì fa tanti morti", mentre per il Covid-19 c'erano "solo due casi", sorridendo e mostrando due con la mano. Ora non è il momento delle polemiche, ma in seguito qualcuno ne dovrà rispondere.

reparto di terapia intensiva all'ospedale di wuhan 1

in merito al tuo articolo pubblicato il 15 Marzo, circa l’importanza delle tasse per sostenere il welfare (in particolare la sanità pubblica), permettimi di dissentire e poter esprimere la mia opinione. In uno stato sovrano, con l’economia al servizio della politica, una banca centrale (statale) ha tutti i mezzi per creare moneta dal nulla e versarla nel “sistema stato” per farla circolare, finanziare imprese, servizi, stipendi nonchè il welfare (sanità pubblica inclusa). Le tasse hanno il solo scopo di drenare liquidità in circolo nel sistema per evitare che l’inflazione si alzi troppo.

Non a caso: 1) In passato l’aliquota fiscale per i più ricchi era superiore al 70%; 2) La BCE (per fare un esempio recente), fin quando le è parso, ha "stampato" migliaia di miliardi di euro (“whatever it takes”) per l’acquisto dei titoli di stato dei paesi UE e non solo.

E’ chiaro che nel mondo alla rovescia in cui viviamo, con la politica e gli stati asserviti ad economia e finanza e con le banche centrali indipendenti ed in mano a privati, le tasse servono in gran parte a ripagare gli interessi di debiti statali farlocchi verso privati (banche centrali in primis) dai quali gli stati devono chiedere l’emissione di titoli di debito (nuova moneta) con il cappello in mano.

fila al supermercato a napoli

Questo perchè le banche centrali non sono obbligate a riacquistare i titoli di debito inutilizzati, da loro emessi senza alcuno sforzo nè rischio (in Italia è così dal 1981). Una prova di tutto ciò? Da 20 (venti!) anni l’Italia è in avanzo primario, i servizi ed il welfare hanno subito tagli draconiani (imposti dall’UE) ma il debito pubblico è sempre aumentato. Come mai?

Quello che scrivo può sembrare molto eterodosso, a causa del lavaggio del cervello a cui siamo avvezzi da decenni. Come sempre, il sito è tuo; decidi tu se pubblicarmi o meno. Io sentivo il dovere morale di informarti di tutto ciò.

nel suo inno alla sanità privata USA con tanto di calcoli sulle tasse e reddito netto, la Maglie dimentica alcuni dettagli:

DONALD TRUMP DEBORAH BIRX

1) il costo della polizza sanitaria è di 8000$ quando il lavoratore guadagna 80.000$ e resta di 8.000$ quando il lavoratore perde il lavoro e guadagna 0$.

2) la polizza costa 8000$ quando il lavoratore è un quarantenne in buona salute. Facciamogli avere un tumore o un infarto e poi vediamo dove arriva la polizza quando diventa una persona a rischio sanitario elevato. Supponendo di trovarla, una compagnia che lo assicuri.

3) le assicurazioni rimborsano al massimo una certa cifra per una prestazione. Costa di più? Paga l'assicurato. Inoltre, anche se si sta nel costo previsto c'è il co-payment, cioè una parte del costo la paga in ogni caso il paziente.

donald trump discorso alla nazione sul coronavirus 1

4) cadi dalla moto e mentre sei incosciente l'ambulanza ti porta in un ospedale non convenzionato con la tua assicurazione? Il conto del pronto soccorso lo paghi tu (e parliamo di decine di migliaia di $).

Insomma, va bene dire che le tasse in Italia sono troppe, va bene criticare la sanità italiana, va bene che gli USA non sono sempre l'inferno che ci viene raccontato. Ma ora e sempre datemi la sanità lombarda, emiliana o veneta. Anzi, mi chiedo perché queste regioni non facciano una propaganda a tappeto negli USA: venite a curarvi da noi, pagate un quinto compresi viaggio e alloggio (e noi ancora ci guadagniamo).

I COLPI DI TOSSE DI PAPA BERGOGLIO

Dago darling, dato il comportamento aereo del coronavirus, che riesce a volare (sembra un piccolissimo porco con le ali!) fino a quasi un metro di distanza, si potrebbe pensare che sia il maligno a diffonderlo. Almeno ai tempi della cagnara mediatica (poca cosa rispetto all'attuale!) sull'Aids, si era presto stabilito che si trasmetteva attraverso i liquidi corporei. Mezzo millennio fa, quando apparve in Europa un'epidemia di sifilide (un bacillo e non virus), gli alti prelati di Santa Romana Chiesa che ne furono colpiti dicevano che era il maligno che spargeva la malattia nell'aria.

Ora non si parla d'altro che di coronavirus e si sente dire di tutto "piuttosto che" (usato nell'orribile moderno senso di "o") il contrario di tutto. Due conseguenze positive ci saranno certamente: 1) Verso novembre nasceranno molti bambini concepiti, secondo natura, ai "domiciliari" attuali. 2) Le MST crolleranno dato il ricorso al sesso virtuale tramite Infernet o gli smartphone. A meno che il coronavirus non inizi a diffondersi anche via cavi ed etere.

studio sulla sifilide sugli afroamericani di tuskegee

Da notare che le MST (anticamente dette malattie veneree), sebbene curabili se prese in tempo, fanno più morti (e non tra i vecchi!) che il coronavirus, ma attualmente non sono "di moda" e non se parla quasi mai! Da notare ancora che la colpa é sempre degli altri. I francesi chiamavano la sifilide "Mal di Napoli", perche diffusa dai marinai di Colombo di ritorno dalle Americhe.

Gli italiani "Mal francese", perché trasferita in Europa dai soldati di Carlo VIII di Francia che tornavano a casa dopo la breve conquista di Napoli, ecc. Agli spagnoli é toccato prendersi il nome alla apocalittica influenza degli anni 1918/20, solo perché i giornali della Spagna neutrale poterono dare notizia dei milioni di morti naturali tra i soldati dei paesi belligeranti (tutti sotto censura di guerra), specialmente nelle zone tra Francia, Belgio e Germania. Ossequi Natalie Paav

il videomessaggio di giuseppe conte sul coronavirus 1

Se doveva scegliere un momento storico perfetto per fare danni irreversibili - almeno in Italia - il virus cinese l’ha scelto! Qualche gruppo di superdemoni - per chi ci crede, e io ci credo - ha lavorato nel tempo, nel corso degli anni, per creare le basi del buon effetto del coronavirus. Ha iniziato con il ‘68 lavorando ai fianchi quei giovani che - non avendo mai incontrato vere difficoltà, ma essendo soprattutto figli di papà - si annoiavano a fare le cose giuste, come studiare, lavorare, mettere su famiglia, rispettare le regole morali e civili! Che noia, uffah che noia! Ma quali regole di buon comportamento?

la spesa in tempi di coronavirus 1

Quale rispetto per l’Autorita’ costituita? E per la morale Cattolica? Non servono a nulla! Ribelliamoci e mandiamo al diavolo tutto e tutti! Da qui il caos che inizialmente ha distrutto la scuola italiana e poi via via la famiglia, il diritto di nascere, i valori morali, grazie a femminismo, sessualità sfrenata, pornografia, omosessualità istituzionalizzata, e via così. Oggi il coronavirus arriva e mette improvvisamente a nudo il re e tutte le sue pedine. Così vediamo come i superdemoni abbiano potuto far arrivare al governo una squadra di assoluti incapaci, e senza preparazione alcuna, come i grillini fagocitati da altrettanti incapaci, ma molto più pericolosi perché abituati a gestire il potere come i piddini !

milano bloccata emergenza coronavirus 11

Alla guida un tale sedicente avvocato che può dirsi - nel suo piccolo - il più grande trasformista mai visto al governo: da populista a ferreo piddino al servizio della Ue insieme ai due temibili scherani come Gentiloni e Gualtieri ( quest’ultimo vergognoso lacchè dell’Europa a trazione nordica che si è voluto arruffianare la Lagarde, nonostante la disgraziata abbia combinato il disastro che sappiamo ).

Pd e grullini che - guidati dal sedicente avvocato di se stesso, invasato della poltrona, piacione fine e mellifluo (tanto...gli italiani sono un popolo bue che si fa spesso e volentieri raggirare dai modi forbiti) -pur di non mollare il governo e poter continuare a stare a galla sono capaci di qualsiasi cosa, ma sempre in negativo, sempre miserevole, sempre per partigianeria politica (basta vedere le mosse adottate con l’occhio volto a stoppare iniziative sane proposte dei governatori del nord, salvo poi rincorrerli in maniera ridicola e tardiva).

cinesi si proteggono come possono dal coronavirus

Per non parlare della fuga di notizie che ha permesso la fuga al sud. Dicevo dunque che il virus ha trovato terreno più fertile in Italia proprio per la sua situazione in generale che è peggiore degli altri stati! E va detto che se ci sarà lo sperabile arresto del virus, ciò sarà oggettivamente dovuto ai governatori del nord che hanno proceduto a fare cose concrete nonostante la finta disponibilità del governo !

panico supermercati usa coronavirus 22

Poi il virus ci ha colpito anche per la assurda, inarrestabile, retorica, ammorbante presenza in tv di personaggi di vario tipo e risma che ci inondano dei loro pareri e cazzate tali da tendere ancor più ossessionata il virus cinese che ormai è il “personaggio” del secolo. Nostro malgrado ! E che dire del povero Di Maio, e sodali, che loda la Cina per ka sua dimostrazione di solidarietà !!

Ma quale? Ma quando? Avete presente l’antico binomio: cornuti e mazziati? Proprio quello!

