POSTA! – LETTA HA SCARICATO CONTE. CONTE HA SCARICATO DI BATTISTA. CALENDA HA SCARICATO LETTA. DI MAIO HA SCARICATO IL MOVIMENTO. LA DESTRA SI È SCARICATA DA SÉ. IL VATICANO HA SFANCULATO TUTTI – CAPORETTO, MARCO TRAVAGLIO SCAMBIA CADORNA CON DIAZ. È COME SE NELLA CAPORETTO 5 STELLE AVESSE SCAMBIATO CONTE PER CAVOUR...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

ghiacciai scioglimento

clima, Legambiente: "I ghiacciai alpini si riducono a ritmo inimmaginabile e sulle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale". Soltanto qualche mese fa parlavano di "centimetri all'anno in meno" per i ghiacciai e di "qualche decimo di grado in più" - non ricordo ogni quanti anni - per le temperature. A quanto pare non avevano azzeccato né l'uno né l'altro dato. Come si fa a fidarsi di questa gente qua che spara dati sballati per poi correggersi? Serve gente seria, con dati attendibili.

Pino Valle

Lettera 2

DI BATTISTA CONTE

Letta ha scaricato Conte

Conte ha scaricato Di Battista

Calenda ha scaricato Letta

Di Maio ha scaricato il Movimento

La destra si è scaricata da sé

Il Vaticano ha sfanculato tutti

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago,

Elon Musk ha venduto azioni Tesla per 7 miliardi di dollari. Sul suo account Twitter ha spiegato di voler "evitare una vendita di emergenza di titoli Tesla", se fosse costretto ad acquistare Twitter. Ma guarda un po', io ho fatto lo stesso. Ho venduto una catenina d'oro per qualche centinaio di euro, nel caso che ad ottobre fossi costretto a dover pagare bollette della luce e del gas raddoppiate: non voglio trovarmi con la pensione pignorata...

SL

Lettera 4

Egregio Dago,

ESERCITAZIONI CINESI SULLO STRETTO DI TAIWAN

i cinesi passati dall'ultima dinastia imperiale al più bieco comunismo non conosco la democrazia. I Taiwanesi invece l'hanno assaporata negli ultimi settanta anni. A quei parassiti dell'Onu non passa per la testa di indire un referendum nell'isola sotto supervisione Internazionale per vedere quale percentuale di abitanti è favorevole all'annessione alla PRC? Ovviamente non hanno gli attributi per chiedere ciò essendo succubi dello strapotere di Pechino e il risultato sarebbe ininfluente sulle aspirazioni di XiJin Pin ma passerebbe alla storia come un tentativo di rispetto delle democrazie.

Cordialità

Sanvic

paul pogba

Lettera 5

Paul Pogba può avere ragione su Gaza ma fa il predicatore con i soldi degli altri (gli ebrei). È rotto, gira in rolls royce e prende dieci milioni all’anno dal nipote del rabbino capo di Parigi, filoisraeliano. Ci faccia un piacere: rescinda il contratto da ex giocatore con la Juventus , vada in nazionale con la Francia (unica cosa che gli interessa), venda la rolls, vada a Gaza e combatta per la “giusta causa”.

Lettera firmata

Lettera 6

Caro Dago,

"Questa guerra russa contro l'Ucraina, contro tutta l'Europa libera, è iniziata con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione. Oggi è impossibile dire quando ciò accadrà, (...) ma so che torneremo nella Crimea ucraina". Ormai Zelensky sragiona. È completamente distaccato dalla realtà. Sarà dovuto allo stress o a qualche sostanza che prende per riuscire a sostenere la parte?

Pop Cop

CALENDA IN COSTUME APPENA USCITO DAL LAGHETTO DI MONTAGNA

Lettera 7

Esimio Dago,

incipit dell'articolo di Roberto Gressi sul Corriere della Sera: "Calenda Carlo, nato a Roma il 9 aprile 1973, un metro e ottanta per ottanta chili (...)". Certificati da un ente indipendente o autodichiarati? A giudicare dalla famosa foto con il cigno, o l'altezza è sbagliata per eccesso, o il peso è sbagliato per difetto. Probabilmente tutt'e due...

Bobo

Lettera 8

Caro Dago,

il grosso vantaggio di Letta: ora che sa quali saranno i suoi alleati, può "Calenda-rizzare" la sconfitta!

Lino

Lettera 9

Caro Dago,

cambiamenti climatici, fu la siccità a causare il declino di Mayapan, l'ultima grande capitale Maya. Merda! Se solo avessero buttato nel cesso le auto a benzina sostituendole con quelle elettriche...

Jantra

Lettera 10

silvio berlusconi bacia marta fascina

Ero ansioso di sentire Silvio in diretta (“RadioUno”, 10.VIII.2022, ore 8 e 50), e non sono andato deluso… Intervenuto dopo che Ascani, sottosegretario PD, con voce monocorde aveva pontificato “È il momento di fare agli elettori proposte chiare”, Silvio, biascicando meno del solito, lucido e stranamente reattivo (non è che fosse registrato?!) ha giocato la carta del vecchio saggio, dispensando banalità tipo “Noi pensiamo che sia più importante fare la torta che pensare a come dividerla” (della serie Silvio chef), “In Europa, per fortuna, c’è molto più rispetto per noi”, “Chi ha mai detto di no a Giorgia?” (In risposta alla entusiasmante domanda se Meloni potrà essere Presidente del Consiglio -no, non Premier), “Mi interessa la battaglia contro l’oppressione fiscale, contro l’oppressione giudiziaria”, “Ci sto pensando” (a candidarsi) “perché ho avuto molte pressioni” (Marta, non premere).

Poi la solita farneticazione sul fatto che la tassa piatta (“studiata da lui e Martino nel 1994, andando a verificare cosa succedesse nei 57 Paesi che la applicavano” -Silvio professore) non costa perché fa crescere le entrate pubbliche.

Comunque, solita solfa.

Però fa umanamente piacere sentirlo ancora vivo.

Giuseppe Tubi

KEVIN CHIAPPALONE

Lettera 11

Caro Dago,

dopo un'estate bollente con temperature disumane, arrivano le "bombe d'acqua". Ci mancano solo i "venti" di Biden...

Berto

Lettera 12

Caro Dago,

è di Genova il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina con la resistenza. "O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao Una mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invasor...". Potrebbe fare gruppo con Letta e Fratoianni contro i "putiniani" Salvini e Berlusconi. Ops, c'è un solo problema: è un simpatizzante di CasaPound... I due leader hanno qualcosa da dire in proposito?

Tony Gal

Lettera 13

Caro Dago,

come sempre la contraddizione regna sovrana: indagato il primo Italiano che è andato a combattere a favore dell'Ucraina. Se come stato mandiamo le armi non possiamo "reprimere" l'iniziativa privata!

Amandolfo

Lettera 14

Caro Dago,

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è stato multato da poliziotti svizzeri per 500 euro alla dogana di Chiasso-Brogeda perché la sua auto viaggiava con lampeggiante acceso, dopo aver superato in Isvizzera una colonna di automobili.

Sgarbi si è incavolato di brutto e, probabilmente, non ritenendo giusta la multa che gli è stata affibbiata e lamentandosi di come è stato trattato dai poliziotti svizzera (probabilmente come vengono trattati tutti quelli che violano le regole della circolazione) ha dichiarato che pur ritenendosi amico della Svizzera, per ripicca. non andrà più nel paese di Guglielmo Tell anche se non penso che gli svizzeri si sentiranno penalizzati da questa decisione di Vittorio Sgarbi.

Ho sempre invidiato gli svizzeri per il loro livello di civiltà e per la ricchezza che riesce ad assicurare a tutti i suoi cittadini.

Oggi, sapendo che Sgarbi non metterà più piede nel loro paese, li invidio ancora di più.

Pietro Volpi

inflazione italia

Lettera 15

Caro Dago,

Istat: "L'inflazione non si ferma: aumento del 7,9% a luglio su base annua. Il carrello della spesa a +9,1%, aumento che non si osservava dal 1984". Draghi ha deciso di rivalutare, da ottobre, le pensioni del 2%: il grande statista che tutti ci invidiano!

Rob Perini

Lettera 16

Caro Dago,

migranti, in agosto la Germania inizia riallocazioni dall'Italia. Fino al 26 settembre?

Ugo Pinzani

TRUMP PERQUISIZIONI FBI

Lettera 17

Caro Dago,

blitz Fbi da Trump, Casa Bianca: "Il Presidente non è stato informato". Come no. Una notizia bomba, senza precedenti e a rimbam-Biden non viene detto nulla. Solo se la perquisizione l'avesse mandata lui...

Maxmin

Lettera 18

Caro Dago,

elezioni, Letta: "La Meloni cerca di incipriarsi, ma discorso Vox è lì". Il segretario Pd cerca di fare il competente, ma il 2013 è lì: disarcionato da Palazzo Chigi dal suo stesso partito. E ci fermiamo qui...

MARCO TRAVAGLIO COME ARMANDO DIAZ

Corda

Lettera 19

Caro Dago,

Caporetto, Marco Travaglio scambia Cadorna con Diaz. È come se nella Caporetto 5 Stelle avesse scambiato Conte per Cavour...

GS

Lettera 20

Caro Dago,

import di gas in Italia, l'Algeria si conferma prima con quasi 67 milioni di metri cubi. Dalla Russia all'Algeria quant'è bella la democrazia!

Camillo Geronimus

MARCO TRAVAGLIO A CARTACANTA MARCO TRAVAGLIO MARCO TRAVAGLIO