Lettera 1

Sulfureo Dagospia,

il Pil crolla del 12,8%. Mai così male dal 1995. “Andrà tutto bene”, dicevano. Insomma…

Gianpaolo Martini

Lettera 2

Caro Dago, la fortuna è cieca, ma il virus ci vede benissimo! Non riesco altrimenti a spiegarmi perchè colpisce solo alcuni assembramenti, mentre ne tralascia altri...

Ivan

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, riuscirà il Tour de France ad arrivare fino in fondo? Se i corridori seguono l'esempio di Coppi e Bartali con la famosa borraccia, certo che no!

Tony Gal

Lettera 4

Dagovski,

Quindi ci aspetta un autunno con 2 milioni di persone in piazza. O negli ospedali.

Buon rientro a tutti.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus e scuola. Pare che in Italia il personale docente sia piuttosto anzianotto e malaticcio. Non è che dalla ripresa delle lezioni speri di trarne vantaggio soprattutto l'Inps?

Simon Gorky

Lettera 6

Caro Dago, in Italia il Pil cala del 12,8% nel secondo trimestre, peggio delle stime. Qualcuno allerti il 118! Rischio di colpo apoplettico per il ministro Roberto Gualtieri che sull'argomento vantava sempre un grande ottimismo.

Maxmin

Lettera 7

Caro Dago,

Sprofondo rossa, quando scopriremo un bel giorno che fare i furbi non ripaga? Davide

Lettera 8

Caro Dago,

ecco uno dei peggiori esempi da cui capire la mentalità Italiana estremamente maschilista, ed anche un po' malata. Totti che risponde, parlando di sua figlia, "non scherziamo, sono GELOSO, lei é MIA"

Non sorprendiamoci perciò dei tanti femminicidi e di come le donne vengono trattate in Italia, quando un padre parla di una figlia come di una proprietà. Eppoi, geloso di cosa? Suona quasi incestuoso.

Purtroppo nessuno sottolinea questo aspetto, ma é davvero disgustoso ed in un paese normale adesso ci sarebbe una shit storm contro quel ex calciatore.

Iri Della Luna

Lettera 9

Caro dago come mai i grillini non fanno campagna per la "loro" battaglia sul taglio dei parlamentari? Dove è finita la carica che avevano contro TAV e TAV? (Poi rimangiata convenienza).

Forse è subentrata la consapevolezza che al prossimo giro le poltrone disponibili non saranno più 300 ma al massimo una trentina a disposizione dei capataz al

terzo mandato, quindi meglio sperare nel "no".

FB

Lettera 10

Caro Dago, il premier Conte e la ministra Lamorgese hanno deciso di ricorrere all'utilizzo di altre tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo a Lampedusa.

Ma ci fanno o ci sono? 5, 50 o 100 navi non cambia nulla. Ong e scafisti porteranno sempre mille clandestini in più di quelli che sono i posti disponibili in modo da obbligare il Governo ad adeguarsi alle richieste Quando incontri il pollo è doveroso spennarlo.

Max A.

Lettera 11

Caro Dago, quanto dura Conte ? Sempre troppo. Nella prima repubblica furono inventate le "convergenze parallele", ora nella quarta repubblica (quella da quarto mondo) siamo al "distanziamento SOCIALE": si badi bene, non "distanziamento FISICO". Dalla prima e alla quarta repubblica poco è cambiato: va sempre per la maggiore una folle contraddizione in termini. Cincinnato 1945

Lettera 12

Trump potra' imporsi come garante di "legge ed ordine" se ci saranno continui disordini con saccheggi, ma se ci saranno solo scontri tra fazioni, sara' visto come partigiano e fomentatore.

Lettera 13

Degni di ammirazione, questi anziani giornalisti italiani! Nutrono piccioni, sparano corbellerie, si agitano se qualcuno non riconosce la loro ridicola giacchetta di marca, portano pantaloni ascellari (come ogni vecchio con problemi di prostata dovrebbe), e vivono serenamente, per quel che possono, il loro lungo addio, cercando di apparire il più possibile, in barba alla decenza e al buon senso.

Avercene, di intellettuali come loro!

Giuseppe Tubi

Lettera 14

Caro Dago, Marina La Rosa su Rocco Casalino ai tempi del Grande Fratello: "Con Rocco parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era pronto". La conferma che gay non si nasce ma si diventa: Elton John, Alessandro Cecchi Paone, Eva Grimaldi...

Piero Nuzzo

Lettera 15

Caro Dagos, a sentire a la Lamorgese e a ruota, chi ha l'unico pensiero all'immigrazione, da Boldrini che accoglierebbe tutti i clandestini e senza l'emergenza agraria fasulla della Bellanova attira-clandestini a Lerner che dà del fascista a chiunque voglia respingere anche solo i clandestini con covid da sbarco, che il virus è clandestino e nomade pur esso, gli arrivi estivi sono dovuti alla crisi economica in cui versa il Maghreb.

Quindi, se la crisi a casa loro finisce, se ne vanno disciplinatamente e ringraziando? Al contrario, questi sbarcati senza il visto di naufraghi danno l'impressione che non se ne andranno manco se la crisi in corso da noi peggiora.

Raider

Lettera 16

Caro Dago, non basta vitto, alloggio, cure sanitarie, telefonino, antenne satellitari e assistenza legale gratis. Per i migranti, adesso, anche le navi per la quarantena che a Lampedusa sono già cinque. Ma ci saranno le "coperture"? Ogni volta che si vuole dare qualcosa agli italiani la Corte dei Conti dice che "mancano le coperture". Per i clandestini, invece, i soldi abbondano sempre?

Ulisse Greco

Lettera 17

Caro Dago, l'Unione Europea acquisterà 1,5 miliardi di dosi di vaccino anti-covid. Ma se siamo meno di 450 milioni, a chi serviranno l'altro miliardo e rotti di dosi?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 18

Caro Dago, Instagram, Francesco Totti reagisce ai complimenti che un follower rivolge alla figlia Chanel, 13 anni, finita tra mille polemiche in copertina sul settimanale Gente in costume da bagno: "Pietro ti piace mia figlia? Ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia". Oh, ma è scandaloso. In epoca politically correct un linguaggio così violento!

Lettera 19

Buongiorno Dago, devo farti una confessione, il virus mi ha aperto la mente e ho scoperto di essere milionario asintomatico! Oggi vado in banca a ritirare tutto e mi trasferisco ai Caraibi, ma continuerò a seguirti.

Vinicio

Lettera 20

Caro Dago, scuola, Di Maio difende l'operato della ministra Azzolina. Sarà. Ma a noi non sembra avere un'abbronzatura adeguata.

Stef

Lettera 21

Caro Dago, Stati Uniti, Donald Trump: "Violenza come a Portland si ferma solo con la forza". Può darsi. Di certo non si ferma con uno sbadiglio di "Sleepy" Joe Biden.

Gripp

Lettera 22

Dago darling, alle 12 di ogni domenica, i tre canali di News h.24 si collegavano col Vaticano per diffondere in diretta l'Angelus del Santo Padre. Da un po', il berlusconico TGCom24 non si collega più. Cosa c'é sotto?

Questione di soldi o di tacita scomunica verso il nostro "tycoon" che ora sta diventando un altro "salvatore della patria" o altro ancora che il popolo bue non deve sapere? Comunque ho notato che in Vaticano impera sempre la misoginia. Infatti anche il coretto che risponde alla preghiere del Papa in latino é tutto composto da voci maschili.

Strano che nemmeno due grandi vecchi giornalisti e fondatori "as different as" Eugenio Scalfari e Roberto d'Agostino, "elettori" (o sostenitori che dir si voglia) di Francesco e dei suoi gattopardeschi "change", non se ne siano accorti. Pax vobiscum

Natalie Paav

Vesna

Lettera 23

Buongiorno signor Roberto,

sono un suo fedele lettore e, ammirando la sua professionalità, il coraggio e la volontà di essere indipendente ed obiettivo, mi permetto di rivolgermi a lei.

Il 3 settembre si dovrebbe tenere il test di ammissione alle facoltà di Medicina.

Essendo l'unico per ogni anno, i ragazzi che si fossero iscritti secondo lei, in caso di sospetta positività al Covid, si presenteranno a sostenerlo o staranno, nel dubbio, prudentemente in autoisolamento?

Quanti non faranno il tampone, pur nel dubbio, per non giocarsi questa chanche?

Coloro che invece fossero risultati positivi dovranno buttare un intero anno di preparazione al test e di vita?

Quale sarà il rischio che correranno i ragazzi presenti al testi nelle varie sedi, alla luce dei dati di questi giorni?

Per il ministro dell'università, che ha scelto un basso profilo, pare che vada tutto bene.

Anche Mario Draghi sostiene che bisogna investire e credere nei giovani e il governo. Consapevoli del fatto che già fra 5 anni mancheranno 45000 medici di famiglia e già ora mancano pediatri,chirurghi, anestesisti, ginecologi e tanti altri specialisti, anzichè pianificare interventi per risolvere questo grave problema, mantiene il numero chiuso in un settore che creerebbe parecchi posti di lavoro e sarebbe una garanzia per tutti noi.

Saremo costretti ad assumere medici dagli altri paesi dell'UE.

In palese violazione del principio costituzionale che garantisce il diritto allo studio, utilizzano test, a detta di tutti non in grado di selezionare coloro che sicuramente sarebbero degli ottimi medici, un test che molti laureati in Medicina ammettono che non sarebbero in grado di superare pur avendo una ottima cultura ed essendo affermati e stimati specialisti. Insomma una sorta di lotteria, ed allora tanto vale sorteggiarli.

Eppure con le lezioni online, ben realizzate, si potrebbero abbattere i costi, dare una possibilità a tutti coloro che desiderano diventare medici, consapevoli che la selezione dei migliori e più motivati avverrà in itinere, esattamente come avveniva prima.

La prego, quanto meno, di prendere in considerazone quanto le scrivo e, se lo ritiene opportuno, di scrivere un articolo per denunciare tale assurdità, per offrire ai nostri giovani una possibilità di un futuro migliore.

Confidando in lei, le porgo

Cordiali saluti.

PS Le chiedo cortesemente di non pubblicare il mio nome per una sola ragione: io sono solo un portavoce del senso di ingiustizia che colgo, in merito a ciò, in tanti ragazzi\e, genitori ed anche in molti medici.