Caro Dago, Regionali Lombardia, Letizia Moratti: "Continuo a sperare in apertura del Pd". Ha provato a sistemarsi col sacco a pelo davanti al Nazareno?

Pop Cop

Esimio Dago,

anni e anni di finanziamenti pubblici, bilanci taroccati, operazioni finanziarie "creative", sovraesposizione mediatica, vita nel lusso. A parte la diversa pigmentazione, che differenza c'è tra la famiglia Soumahoro e la famiglia Agnelli?

Bobo

luigi di maio giuseppe conte meme by carli

Caro Dago, il sig. Conte che vorrebbe riciclarsi politico e in un lontano futuro leader politico, ha prima votato I decreti Salvini, poi i decreti che li annullavano, nel 2018 ha firmato il condono su Ischia.

Ma lui sostiene sempre di non essere stato lui, ed è vero! All'epoca era telecomandato da...Di Maio.

FB

Caro Dago, il Fmi afferma che "metà dell'Ue il prossimo anno sarà in recessione così come un terzo del mondo". Quindi, se la matematica non è un'opinione, il resto del mondo - da dove ci arrivano orde di migranti che fuggono da fame, guerra e povertà - sta messo meglio di noi: solo il 33,33% in recessione contro il nostro 50%!

Nino Pecchiari

meme sul caso di aboubakar soumahoro 5

Caro Dago, Mattarella: "La lotta all'evasione fiscale è centrale nel Pnrr". Lotta a più non Pos?

Pikappa

Caro Dago, è possibile che tutto il cancan sollevato attorno all'on.Soumahoro dipenda dal fatto che sia nero; ma è altrettanto possibile che, se non fosse stato nero, non sarebbe stato candidato - pardon nominato - in Parlamento. Infatti, proprio per questo, è stato scelto come icona ideale da portare in processione nel giro delle Sette Chiese mediatiche a ricevere dai suoi Santi Protettori la benedizione ed il viatico per ascendere al Santuario più alto delle nostre istituzioni.

Antonio Pochesci

Denis Akalin mi ha commosso, con le Sue alate parole dedicate al Dr. Andrea Agnelli, manager eccelso come tutta la Sua genia, e Suo compagno:

“Solo io e te sapremo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che ci hai messo…”.

(Magari lo sa anche Francesco Calvo, che faceva il responsabile marketing nella Juve, ed era il marito).

E ancora:

“Mi chiedo sempre cosa amo di più di te ed io rispondo sempre come lavori”

Anche Calvo dicono lo ami per come fa il suo lavoro, con annessi e connessi.

Giuseppe Tubi

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

Ma i tifosi della Juve sono indagati per concorso esterno?

Paolo Ferraresi

Caro Dago la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson ha rassicurato che "le scorte di gas sono piene al 93,9% e alla luce di ciò vi posso dire che siamo al sicuro per questo inverno". Attenta! Che se arriva un inverno come quello del 1929 poi rimedia una figuraccia simile a quella della Lagarde sull'inflazione!

Jonas Pardi

Caro Dago, le vestali del femminismo Boldrini, Murgia, Lucarelli e compagnia avariata, sempre pronte ad urlare quando una loro complice di sinistra viene appena sfiorata non da un insulto ma un semplice apprezzamento un pochino fuori luogo, sono state in silenzio sugli insulti e minacce lanciate dalle "signore" che partecipavano a cortei contro la violenza alle donne (pensa te!) alla Meloni. Viene il dubbio che oltre che complici le vestali siano anche le istigatrici di tale violenza...

FB

michela murgia

Caro Dago, quando uno vuole fare il predicatore dovrebbe per lo meno assicurarsi di non avere il culo sporco.

Caro Dago, Covid, nuovo balzo dei ricoveri: in una settimana +19,5%

C'è in giro un sacco di gente che tossisce, non solo senza mascherina ma senza nemmeno mettersi la mano davanti alla bocca. Durante la stagione invernale bisognerebbe reintrodurre l'obbligo di mascherina in negozi e supermercati almeno fino a febbraio. Anche contro la normale influenza. Piccola fastidio, grande vantaggio.

F.T.

Caro Dago, La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo e rischia di finire in B. L'Alleanza Verdi e Sinistra ha preso Aboubakar Soumahoro ed è finita nel ridicolo.

P.T.

cristiano ronaldo e andrea agnelli 1

Caro Dago,

ha ragione l* Murgia. Meloni ormai Premier non è più un cittadino qualunque. L’offesa di Saviano è ora vilipendio contro il Premier! Meglio così?

Seriamente io penso avesse ragione Saviano in quel monologo, ma non bisogna essere ipocriti. Se usi parole forti, ti prendi anche le possibili denunce per aver usato un linguaggio poco edulcorato. Sta all’intelligenza dell’altra parte non intasare le forze dell’ordine e i tribunali con queste quisquilie.

Saluti dalla bastarda (non è che se la sia presa Meloni per via della vicenda sua famigliare? Bastardo d’altronde Significa in origine “figlio non legittimo”),

Lisa

Caro Dago, Unesco, la baguette francese diventa patrimonio immateriale dell'umanità. Per quale uso?

Lino

makram akrout ha vinto il premio di miglior baguette di parigi 3

Caro Dago, Ucraina, Mosca nomina nuovo direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma Zelensky non aveva detto che i russi se ne stavano andando? Ah. dev'essere come l'annuncio "Siamo in grado di vincere, stiamo vincendo, l'importante è superare l'inverno": una presa per i fondelli.

Tony Gal

Caro Dago, Lombardia, Letizia Moratti: "Continuo a sperare in qualche apertura da parte del Pd". Ma dai, come si fa? Ha fatto il presidente della Rai, il Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca, il sindaco di Milano, l'assessore al Welfare e il vice presidente della Regione sempre per il centrodestra e ora spera nell'apertura del Pd?!?

Tas

riscaldamento globale 1

Può capitare che un lapsus ci faccia dimenticare il primo verso di una poesia, come è capitato a me con “La cavalla storna” di Pascoli. Il cellulare è scarico e noi siamo disperati; sembra che senza quel verso non solo la poesia, ma la giornata, non possa continuare. Quel capriccio diventa un tarlo: non riusciamo a pensare ad altro, non ci resta che consultare una libreria, che per fortuna rispetto alle biblioteche pubbliche, sono aperte e gratuite tutti i giorni fino a tarda sera. Ora, il mio è un piccolo esempio, ma spesso dimentichiamo parole, significati, luoghi, foto, date e ricorrenze, e soltanto i libri possiamo aiutarci; pertanto, vista la facilità di consultare le librerie e la difficoltà di entrare nelle biblioteche, non si potrebbe mitigare con un accordo virtuoso pubblico-privato, che consenta l'ingresso nelle biblioteche pubbliche tutti i giorni della settimana con orari fino a tarda sera?

Giovanni Negri da Brusciano

riscaldamento globale

Caro Dago, meteo, mai così tanta neve a Novembre nell'Emisfero Nord come quest'anno: lo rivelano tutti i dati satellitari e le stime dell'agenzia americana NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). La neve sta occupando praticamente tutto il territorio di Russia, Canada, Alaska e buona parte di Scandinavia ed Europa orientale. Si tratta del record assoluto da quando esistono i rilevamenti, e cioè dal 1967. Con buona pace del mitico cambiamento climatico. Forse è il caso di rivedere un po' la propaganda catastrofista.

riscaldamento globale DANILO TONINELLI E IL RISCALDAMENTO GLOBALE

J.N.