POSTA! – OGGI È STATO PUBBLICATO IL REPORT DELL’ISS SULLA SECONDA ONDATA: QUASI 50MILA MORTI, LA MAGGIOR PARTE IN LOMBARDIA, CON ETÀ MEDIA DI 81 ANNI. IL 66% PRESENTA 3 O PIÙ PATOLOGIE PREGRESSE. LE VITTIME DELLA PRIMA ONDATA ERANO DIFFICILI DA EVITARE, MA QUELLE DELLA SECONDA? SAPEVAMO CHE QUESTO VIRUS COLPIVA MAGGIORMENTE QUELLE CATEGORIE E IL GOVERNO NON HA FATTO NULLA PER EVITARLO…

Mail:

Ciao Dago,

coronavirus paziente all ospedale san filippo neri di roma

oggi è stato pubblicato il report dell'ISS sulla seconda ondata: Quasi 50mila morti. Il 66% delle vittime presenta 3 o più patoogie pregresse. L'età media dei decessi è di 81 anni. Le vittime della prima ondata erano difficili da evitare, ma quelle della seconda?

Sapevamo che questo virus colpiva maggiormente quelle categorie e il governo non ha fatto nulla per evitarlo.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

Non si è voluto mettere in sicurezza le persone più a rischio (metterle in quarantena) per non offendere i sentimenti e si sono inventati la divisione per colori che creano danni economici e sono inutili perché il virus circola comunque, come si è visto, e prima o poi arriva a chi è davvero a rischio.

Italia, seriate - coronavirus

Il politicamente corretto uccide

Sarx88

Covid: Iss, da ottobre quasi 50.000 morti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Da ottobre a oggi sono stati quasi 50.000 (49.274) i morti di Covid-19 in Italia, sul totale di oltre 85.000 (85.389) registrati a partire dal gennaio scorso. Lo indica il rapporto pubblicato sul sito EpiCentro dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e basato sui dati, aggiornati al 27 gennaio, riportati dalla Sorveglianza Integrata Covid-19 coordinata dallo stesso istituto.

Italia coronavirus

I circa 50.000 decessi, si legge nel rapporto, sono avvenuti nella seconda ondata iniziata nell'ottobre 2020 e ancora in corso. Nella prima ondata (marzo-maggio 2020) i decessi per Covid-19 sono stati 34.278 e 1.837 nella fase di bassa incidenza (giugno-settembre 2020).

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Il rapporto indica inoltre che l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 anni e sono complessivamente 941 (pari all'1% dei decessi registrati dal marzo 2020) i pazienti deceduti di età inferiore a 50 anni.

La maggior parte dei decessi è avvenuta in Lombardia, con 26.674; di questi, la maggior parte (16.362) risale alla prima ondata.

coronavirus ospedale san filippo neri di roma

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma