Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago come dicono i Vangeli "chi è senza peccato scagli la prima pietra" questa volta noi diciamo "il peccatore Sinner sta lanciando le prime palle"...

Amandolfo

Lettera 2

Caro Dago, Covid, Speranza: "I dati mostrano che siamo ancora dentro la partita". Ma certo, non abbiamo ancora perso...

Eli Crunch

Lettera 3

Caro Dago, Papa Francesco: "Vorrei andare a Kiev e anche a Mosca". Attenzione! Tenere bene a mente l'asino di Buridano...

Ice Nine

Lettera 4

flavio briatore elisabetta gregoraci naomi campbell heidi klum

Pare davvero che Briatore mantenga una bellissima amicizia con le innumerevoli conquiste, frutto del suo fascino. Tutti pensiamo sia grazie alla sua intelligenza, alla sua simpatia, alla sua empatia.

Tutti tutti forse no, mio nonno dice che è perché è ricco e foraggia, ma mio nonno è vecchio, è del 1950 quindi non capisce.

Giuseppe Tubi

Lettera 5

Dago colendissimo, i vescovi italiani si schierano a favore dello ius scholae in quanto “la società italiana sta cambiando”.

Ebbene sì! La società sta cambiando, e la direzione del cambiamento sta andando verso l’estinzione della chiesa cattolica. I vescovi saranno anche delle brave persone, ma soffrono di tafazzismo!

Saluti da Stregatto

Lettera 6

Caro Dago, ma è normale che nella attuale situazione italiana, il premier Draghi perda tempo con tale Conte che, vicino ai 60 anni, non ha ancora capito che mestiere fare (aiutante di studio, insegnante fuori sede, spalla di Grillo). Nel suo curriculum si può solo trovare...raccomandato da...segnalato da...amico di...Anche basta con questa gente!

FB

Paolo Maldini

Lettera 7

CARO DAGO

COME MAI PAOLO MALDINI DA ANNI GUIDA TRANQUILLAMENTE UN AUTO CON TARGA

ESTERA QUANDO DAL 1 GENNAIO 2019 E' VIETATO PER GLI ITALIANI RESIDENTI

FARLO, PENA IL BLOCCO DEL VEICOLO FINO ALLA SUA IMMATRICOLAZIONE ITALICA?

DIPENDERA' CHE A UN VIP TUTTO E' PERMESSO?

ELLEDI61

Lettera 8

Caro Dago, l'elicottero del premier Mario Draghi atteso a Canazei è stato deviato su Trento per le condizioni meteorologiche. Un violento temporale in corso nella cittadina ai piedi della Marmolada ha impedito infatti l'atterraggio. Lassù qualcuno non lo vuole tra i piedi.

Arty

Lettera 9

mario draghi recep tayyip erdogan g20

Caro Dago, due notizie fuori dalla realtà, Draghi vola dal dittatore Erdogan con la scusa di un accordo per aprire una via del grano, ma la realtà è per la vendita di munizioni pesanti di cui noi siamo degli ottimi esportatori, ora capisco la guerra Russia Zelesky. La seconda notizia è che il PD non ha nessuna voglia di accollarsi un governo tecnico che chieda (un ulteriore) sacrificio agli italiani, con il massimo dell’inflazione di questi mesi ci aspetta una bella prospettiva. Ma dove vivono questi politici, sanno quello che dicono? ….Bobilduro

Lettera 10

marmolada dopo il crollo del blocco di ghiaccio 1

Caro Dago, cambiamenti climatici o delirio di onnipotenza ?

Orsono cinquant'anni fa uno dei motti più folli del '68 fu quello di "ESIGERE l'impossibile"; un motto che che pian piano si è inserito nelle menti e che oggi prevede che in suo nome si sfidino scienza e logica in una sorta di battaglia perfino contro la NATURA, che invece volenti o nolenti non si è fatta politicizzare e continua a vincere sempre.

Poco vale lo sfrontato disprezzo per la vita con il quale viene "rinforzata" la sfida alle leggi dell'Universo.

I ghiacci si sono sempre sciolti con la temperatura e sempre continueranno a sciogliersi: molto pericolose e senza speranza certe gare temerarie.

Cincinnato 1945

Lettera 11

Ci risiamo…..

perdite rete idrica 1

Ogni qualvolta che c’è la siccità ecco apparire i paladini della privatizzazione dell’acqua nel segno di una presunta efficienza della rete idrica così da scongiurare gli sprechi e tappare le falle.

L’esempio delle autostrade non è bastato…….le abbiamo privatizzate, sono diventate una inesauribile e feconda fonte di lucro, ma l’efficienza l’abbiamo sepolta sotto le macerie del ponte Morandi, sempre sperando che rimanga l’ultimo episodio.

C’e stato un referendum nel 2011 che ha chiaramente sancito la natura pubblica dell’acqua, referendum che, in un articolo pubblicato su Dago qualche giorno fa, è stato definito “sciagurato” ….Per chi? Chi vuol mettere le mani sull’acqua?

Chi c’è dietro questa fronda mediatica che con "assoluto disinteresse” spinge per la cessione della gestione dell’acqua ai privati ?

Chi vogliono far ingrassare facendo diventare l’acqua una ricca FONTE di lucro?

Con la certezza che prima o poi, a dispetto dei paladini, pioverà…….

vi saluto cordialmente.

Franco Brezzo

LA STRETTA DI MANO TRA DRAGHI E ZELENSKY

Lettera 12

Caro Dago, l'esercito ucraino si è ritirato da Lysychansk, l'ultima roccaforte di Kiev nell'oblast di Lugansk. Biden, Johnson, Macron, Scholz e Draghi hanno trascinato l'Occidente dalla parte sbagliata ddlla Storia: con il perdente. Che incapaci!

Nino

Lettera 13

Caro Dago, l'Ucraina alla Russia: "Conoscete le condizioni negoziali, via le truppe". Ahahaha! Zelensky ha capito che la sconfitta è inevitabile e quindi ricomincia a fare l'unico mestiere che conosce: il comico.

Sergio Tafi

Lettera 15

Caro Dago,

il processo per la strage di Viareggio si è concluso con la condanna a cinque anni di reclusione dell’ex amministratore RFI Mauro Moretti ritenuto responsabile di disastro ferroviario colposo, lesioni colpose ed incendio.

Pur sicuro che il processo in questione si sia svolto nel rispetto assoluto della legge, ritengo la sentenza in questione profondamente sbagliata.

Io sono rimasto fermo, e forse è questa la causa del mio errore, al concetto millenario secondo cui la responsabilità penale è personale.

MAURO MORETTI

Adesso, non so su iniziativa di quali forze politiche, vige in Italia il concetto che la responsabilità penale possa essere oggettiva per cui uno è responsabile non solo di quello che ha fatto ma anche di quello non ha fatto ma che teoricamente avrebbe pot fare.

Con questo metodo di giudizio c’è sempre un colpevole a fronte di qualsiasi evento dannoso anche se di tipo naturale come può essere, ad esempio, una inondazione.

Di certo scopriremo che ci saranno penalmente responsabili per le perone morte a causa del crollo di parte del ghiacciaio della Marmolada (ci sarà di certo qualcuno che avrebbe potuto impedire l’accesso alla montagna ma non lo ha fatto).

Mi sbaglierò, ma a me sembra che il concetto di responsabilità penale oggettiva sia la negazione di ogni civiltà giuridica.

Pietro Volpi

Lettera 16

Dago,

conte draghi grillo 4

Se davvero qualcuno dei nostri 'politici' ha l'intenzione di far cadere il governo, sarebbe da fare i pogrom come nel passato. Inconcepibile come una classe politica possa pensare solo al proprio tornaconto in un momento come questo, dove tre grosse emergenze stanno mettendo in ginocchio il paese, dopo una effimera ripresa lo scorso anno. Anche se alla fine, con la nostra ignavia ce li meritiamo.

MP

Lettera 17

Caro Dago, soltanto qualche sprovveduto grillino può credere che Draghi abbia chiesto a Grillo la rimozione di Conte da capo politico del movimento. Cosa non verosimile per due motivi; il primo riguarda proprio Draghi, al quale l'insipienza e incapacità politica di Conte ne accresce prestigio e autorevolezza. La seconda riguarda invece Grillo che si troverebbe a cercare un sostituto di Conte, e dove, tra i grillini? Toninelli, Taverna, il tranviere Fico? O tra i percettori del reddito di cittadinanza ai quali i navigator non hanno trovato un lavoro? Conte va bene a tutti anche a Travaglio per vendere qualche copia in più...

PS vabbe' poi ci sarebbe il teletribuno Santoro.

FB

Lettera 18

Caro Dago,

Giuseppe Conte ha partecipato al convegno di AreaDem (corrente PD di Franceschini) tenuto i primi di luglio a Cortona. Per associazione di idee, mi è tornato in mente il poemetto satirico "La Cortona convertita" di Francesco Moneti, e, in particolare, la LXV ottava del Canto III in cui un missionario gesuita (che caso!) descrive i superbi e gli ambiziosi. Nel testo si fa riferimento alle "Stelle" (Cinque?), ad un "esperto giocator" (Grillo?) e ad un "gonfio pallon" (beh..., è sottinteso):

LETTA FRANCESCHINI

"Come gonfio pallon, che spesso balza

Quando è caduto, e vien gettato al piano,

O che talor verso le Stelle incalza

Di esperto giocator possente mano,

E da tal forza spinto assai s'inalza

Verso del cielo, ed il fermarsi è vano,

Perché alla terra alfin torna repente

Precipitevolissimevolmente".

Gualtiero Bianco