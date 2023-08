POSTA! - "CARO DAGO, SPERIAMO CHE VANNACCI NON SCOPRA CHE PAOLA EGONU È ANCHE BISESSUALE, OLTRE CHE DI COLORE – ARRESTATO A MARGHERA MATTEO POLITI. SI SPACCIAVA PER CHIRURGO ESTETICO MA AVEVA LA TERZA MEDIA. E UNO CON LA TERZA MEDIA NON PUÒ AVERE SENSO ESTETICO?" – "VEDO MELONI IN FOTO SU “CHI”, E NON POSSO CHE COMPLIMENTARMI CON LEI: È DIMAGRITA BENISSIMO, E ANCHE IL VISO È RADIOSO E LISCIO..."

tamberi mondiali di budapest

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Mondiali di Atletica leggera, Tamberi vince l'oro nell'alto saltando 2,36. La Rai rimedia una figuraccia saltando parte del clou della gara.

Bug

Lettera 2

Egregio sig. Dago,

a proposito dell'ultimo efferato stupro di gruppo. Invece di stare lì ad inventarsi nuove pene più o meno truculente del tipo: castrazione chimica (anche qui il buon Salvini tira un colpo al cerchio e uno alla botte), taglio in pubblico delle palle, escissione a vivo del pene, esposizione del reietto nella pubblica piazza appeso per i gioielli e altri che lascio alla libera fantasia del lettore, non si potrebbe convincere i nostri ineffabili giudici ad applicare con una certa celerità almeno quelle pene (già ridicole) che ci sono?

stupro di gruppo a palermo

Non dico loro di fare eccessivi sforzi, ma almeno dove ci sono immagini, confessioni, prove evidenti. Con i tempi dei nostri giudici, succede che invece di una innocente e inerme quindicenne porti in tribunale una mezza carampana che tutto potrà ispirare tranne che compassione e umanità.

Distinti saluti

Antonio

Lettera 3

Buondì Dago,

Se ho ben capito, Vannacci per un certo periodo ha fatto parte del personale dell’Ambasciata italiana a Mosca. Cosa avrà potuto vedere e/o capire di un grande paese uno che per status aveva anche l’autista, e faceva un lavoro, tutto fuorché stressante?

ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI

Le sue considerazioni sono oltremodo superficiali e necessiterebbero di approfondimenti: ricordano un po’ quelle trionfalistiche dei comunisti fino a trent’anni fa, durante e dopo il viaggio in URSS. Te lo dice chi come me ha trascorso anni da quelle parti, a partire dai tempi di Brezhnev...

Alb.

Lettera 4

Sul caso Vannacci. Non è che Meloni e altri stanno tacendo perché hanno capito che ci si sta infilando in un vicolo cieco? Supponiamo che Vannacci ricorra contro i provvedimenti presi contro di lui, e che si inizi una analisi parola per parola di quello che ha scritto, al di là dei giudizi politici. E se alla fine venisse reintegrato? Non avrebbe fatto meglio Crosetto, e soprattutto il suo entourage, a sgonfiare il bubbone? E questo senza voler entrare nel merito degli scritti.

Saluti,

Francesco

MEME SU ROBERTO VANNACCI BY IL GRANDE FLAGELLO

Lettera 5

Vedo Meloni in foto su “Chi”, e non posso che complimentarmi con lei: è dimagrita benissimo, e anche il viso è radioso e liscio.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Dago,

Il presidente Gravina dovrebbe polemizzare meno e fare di più per il calcio italiano. Stadi nuovi, debiti enormi delle squadre, sono solo due dei problemi che affliggono un movimento sportivo importante per l'Italia. Altro che fare l'offeso con Mancini, che gli ha fatto vincere un Europeo.

MP

Lettera 7

Chiedo se provoca più odio una fesseria di Vannacci (col suo libro), o le tante e deliranti pretese delle sigle LGBT+ (GPA libera per tutti, triptorelina ai minorenni, donne con prostata negli sport femminili, Self-ID, PrEP anti Aids gratis a chi fa sesso bareback nelle gangbang in darkroom...).

Natale Pellizzer

gabriele gravina e roberto mancini

Lettera 8

Caro Dago interessante l'articolo sui "maranza" e il loro codice vestamentario: bastava però solo far notare l'importazione in tutto e per tutto cioè vestiti origini geografiche etc di quello che fanno e succede nelle periferie francesi ormai da decenni.

Amandolfo

Lettera 9

Fa la barba a metà e, vinto un oro, si tuffa nell’acqua: è il genio che ci meritiamo.

Giuseppe Tubi

tamberi mondiali di budapest

Lettera 10

Esimio Dago,

i limiti di velocità su strade pubbliche devono essere rispettati da tutti, e ci mancherebbe. Però considero Verstappen (filmato in Francia in autostrada a 124 km/h dove il limite era 90 su un'auto praticamente da corsa come tenuta, frenata e prestazioni) certamente meno pericoloso del pensionato (rigorosamente col cappello) che va all'Iper tutti i giorni e intralcia il traffico alla metà della velocità consentita...

Gibi

Lettera 11

Oddio, speriamo che Vannacci non scopra che pare che Egonu sia anche bisessuale, oltre che di colore…

Giuseppe Tubi

Lettera 12

toto cutugno a mosca

Caro Dago, morto Toto Cutugno, Giorgia Meloni: "Un italiano vero". Ahhh... Finalmente la Premier ha potuto esprimere un concetto alla Vannacci senza timore di essere criticata o rimproverata. Piccole Don Abbondio crescono...

A.B.

Lettera 13

Dagovski,

Se “razza” è una parola oscena, come mai è di uso comune negli USA (vedi ad esempio “inter-racial”).

Aigor

Lettera 14

RAGAZZA RICOPERTA DI CIOCCOLATA E SERVITA AL BUFFET DI Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci

Caro Dago, nel buffet in hotel, una ragazza coperta di cioccolato, bufera sui social. La denuncia di un turista in vacanza a Golfo Aranci. Eh certo, col caldo di quest'estate non era più appropriata una glassa di gelatina di frutta?

J.R.

Lettera 15

Caro Dago, arrestato a Marghera Matteo Politi. Si spacciava per chirurgo estetico ma aveva la terza media. E uno con la terza media non può avere senso estetico?

Casty

Lettera 16

Caro Dago, vertice Brics, Xi: "Norme internazionali non siano dettate dal più forte". Ok. Dal più rimbambito? Sempre di Biden si tratta!

Jantra

xi jinping al vertice brics di johannesburg

Lettera 17

Caro Dago, la Cassazione ha condannato la Lega: «I richiedenti asilo non sono clandestini». Bene. E allora il titolo dell'Unità di oggi, "Strage in Grecia. 26 clandestini s'erano nascosti nel bosco. Ora sono 26 pezzi di carbone"?

XI JINPING - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY XI JINPING COME 007

E.S.