POSTA! - LA VARIANTE INGLESE IN GERMANIA GIÀ DA NOVEMBRE. SALUTI DA LONDRA! I BRITANNICI ESCONO DALL'EUROPA MA NON SENZA AVER LASCIATO UN RICORDINO – NON SAREBBE MERAVIGLIOSO SE, IN ATTESA DELL'UTILIZZO, LE FIALE DI VACCINO CON TUTTE LE CELLE FRIGORIFERE VENISSERO POSATE SUI BANCHI A ROTELLE? COSÌ ALMENO NON PIANGEREMMO PER I SOLDI BUTTATI…

MEME SUL VACCINO PFIZER

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, vaccino Pfizer in arrivo in Italia a bordo di 6 aerei. Attenti eh! A non farselo portar via dai gabbiani...

L.Abrami

Lettera 2

Caro Dago, l'Ue alla Cina: "Liberare subito la giornalista Zhang Zhan". Sennò partono i missili o mandano David Sassoli?

E.S.

Lettera 3

VARIANTE INGLESE CORONAVIRUS VIRUS COVID

Caro Dago, coronavirus, scoperta una "variante italiana" che circola da agosto. Secondo il presidente della Società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, questa mutazione "precede quella emersa in Gran Bretagna". Un modo per dire che alla fine risultiamo sempre i "migliori" in tutto quel che c'è di negativo?

J.R.

Lettera 4

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

Caro Dago, Covid, la variante inglese in Germania già da novembre. Saluti da Londra! I britannici escono dall'Europa ma non senza aver lasciato un ricordino.

Theo

Lettera 5

Caro Dago, Covid, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: "Passaporto sanitario per vaccinati? Scelta utile". Dopo l'«immunità di gregge», neanche fossimo pecore, il «passaporto sanitario», come per cani e gatti. Trattati sempre più come animali.

Martino Capicchioni

domenico arcuri

Lettera 6

Caro Dago, Covid, Il commissario Domenico Arcuri: "In arrivo martedì 469.950 dosi di vaccino". E non sarebbe meraviglioso se, in attesa dell'utilizzo, le fiale con tutte le celle frigorifere venissero posate sui banchi a rotelle? Così almeno non piangeremmo per i soldi buttati.

Cocit

ATTILIO FONTANA

Lettera 7

Dagosapiens, ti ricordi? 24 Novembre 2020, Conte: “Sul Recovery plan non siamo assolutamente in ritardo”. Ma poi? 21 Dicembre 2020: “Stop a ritardi e polemiche sul Recovery”. E quel famoso 4 Febbraio: “In Italia è tutto sotto controllo”.

Va avanti così, sparacchiando a destra e manca, a capo del suo governo-armata-brancaleone, il nostro …caro leader! Quello che ancora non ha deciso se nei capelli deve farsi la riga a destra o a sinistra. Quello che dà un colpo al cerchio e uno alla botte che intanto resta vuota.

DOSI DEL VACCINO PFIZER IN ITALIA

Quello che si tiene un Casalino come portavoce e un bibitaro come ministro degli Esteri con i quali va -gloriandosene!- a umiliarci ai piedi di un fantoccio in Libia. Quello che sa fare il miglior baciamano all' Angelona Merkel mentre lei ci frega i vaccini.

Quello che soltanto grazie al Covid resta incollato alla poltrona. Quello che per mancanza di persone di vera statura politica dovremo sorbirci anche nel 2021. Sì: ci terremo il Conte, il suo lacchè del Grande Fratello, il Giggino e tutti i loro pseudo-alleati; nonché i saccenti sorrisetti del loro alfiere para-guru del Fattaccio Quotidiano, il quale ‘sto suo premierino lo deve per forza sostenere altrimenti sarebbe il suo terzo cavallo perdente e il bronzo non basterebbe per la sua faccia. Insomma, verrebbe da chiedersi: “Gli italiani si meritano tutto questo?”. E se la risposta fosse un “Sì”, Dagosapiens?

Arcuri Conte

Vittorio BuoniDPCMeunBuonAnnoVaccinato ExInFeltrito

Lettera 8

Caro Dago, fregandosene dell'Europa, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha concluso un accordo bilaterale per la fornitura di ulteriori 30 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Ben fatto! L'Ue a 27 si conferma composta da una volpe e 26 fessi in attesa di "istruzioni".

Soset

GIUSEPPE CONTE ANGELA MERKEL

Lettera 9

Caro Dago, durante il 2020 sono stati 50 i giornalisti uccisi nel mondo. Il dato è stato diffuso da Reporter senza Frontiere, secondo cui la maggioranza delle vittime - 7 su 10 - è morta lontano da zone di guerra. Vogliono raccontarci che sono stati uccisi dal Covid?

Ranio

PIERPAOLO SILERI GIUSEPPE CONTE

Lettera 10

Caro Dago, Covid, il 30% del personale sanitario rifiuta di vaccinarsi. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, può dire quello che vuole - "Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro" - ma un medico su tre non è un gruppo di 7 amici che si sono riuniti in birreria. Qualcosa non quadra...

Piero Nuzzo

Lettera 11

Caro Dago, Giuseppe Alberto Falci per www.corriere.it: "Virginia Raggi ha un coniglio nel cilindro: Maurizio Costanzo. Uno spin doctor che potrebbe farle svoltare la campagna elettorale della primavera prossima". Come dire: se c'è bisogno di una campagna coraggiosa cercati un coniglio... Non era meglio la metafora de «l'asso nella manica»?

Vic Laffer

maurizio costanzo virginia raggi

Lettera 12

Caro Dago, slitta per il maltempo la consegna dei vaccini anti-Covid in Liguria e Piemonte. Per il maltempo o perché di fatto esistono solo sulla carta?

Nick Morsi

Lettera 13

Caro Dago, qualcuno in giro parla ancora di Unione Europea, un simulacro vuoto, dove si discute di sardine o di etichette, ma sulle cose fondamentali ognuno pensa a se. Gli esempi potrebbero essere centinaia ne elenco alcuni; in politica estera contano solo gli interessi nazionali come nel caso della Francia che ha attaccato la Libia per nascondere gli intrighi di Sarkozy con il regime, non parliamo poi dei migranti, tutto li vogliono...in casa degli altri.

angela merkel

L'ultimo esempio di "unione" è di queste ore, disconoscendo gli accordi la Germania (a parole la più europeista) si è assicurata 30 milioni di dosi di vaccino.

Poi queste faccia di c... parlano dei sovranisti, se solo si guardassero nell'acqua del wc.....

FB

Lettera 14

angela merkel incazzata

Dago, ahimè, i tedeschi non si smentiscono mai. Durante la ritirata di Russia sottraevano i pochi mezzi ancora funzionanti ai nostri soldati in ritirata, adesso si fottono le dosi di vaccino. Le avranno anche pagate, ma i patti non erano questi. Deutschalnd uber alles (e in Kulo agli altri) sembra sempre essere il loro motto. Si può sempre sperare in effetti collaterali del vaccino.

Deboss

Lettera 15

Caro Dago, un carico di 470mila dosi di vaccino anti-Covid, destinato a Piemonte e Liguria, rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve. Succede quando, per dar credito ai fanatici del Global Warming, anziché gli spazzaneve prepari crema solare, sdraio ed ombrelloni.

vincenzo spadafora foto di bacco (2)

Pat O'Brian

Lettera 16

Caro Dago, coronavirus e Turismo, Istat: "In 9 mesi perso il 51% rispetto allo stesso periodo del 2019". Sì, però abbiamo tanti migranti in più venuti espressamente per restare e pagarci le pensioni.

Lidiano Pretto

Lettera 17

Caro Dago, coronavirus, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "Entro gennaio riapertura di palestre e piscine". Sembra la logica conseguenza del "Natale sereno" che ci ha fatto passare il Governo.

Dario Tigor

ugur sahin di biontech

Lettera 18

Ciao Dago...come non rimanere di sasso quando leggi alcuni articoli e soprattutto quale futuro ci aspetta. In Italia è passato quasi inosservato il monito di Ugur Sahin, chief excutive di BioNtech, che in una conferenza stampa ha detto che il Covid rimarrà con noi per i prossimi 10 anni...oggi su Repubblica c'è un articolo su lady BioNtech, Katalin Karikó nel quale si riferisce che dall'estate torneremo alla vita normale. Quindi? Cosa dobbiamo dedurre?

SZ

Lettera 19

LUIS SUAREZ E L'ITALIANO BY OSHO

Tanto baccano, scandalo e schifio per l'esame truccato di Suarez (i permessi di soggiorno ai clandestini sulla base di dichiarazioni non verificabili e laddove verificabil, false al 90%, come minimo: e la cittadinanza a tariffa di matrimonio combinato, invece, tutto bene, grazie): e sull'esame della Azzolina al concorso di Dirigente Scolastico che c'è, il segreto di Stato?

lucia azzolina alla camera

Ricorso al Consiglio di Stato, ricorsi contro le sentenze del Tar, niente trasparenza... Senza dire, fra le altre, quella delle spese folli per i banchi con le rotelle: e andiamo avanti così, ché l'esame di Ministro è superato in volata sulla poltrona a rotelle dei "Ministri migliori del mondo." Detto, si capisce, dal miglior Presidente del Consiglio di tutta Volturara Appula.

Raider

DOMENICO ARCURI CON LA MASCHERINA CALATA SOTTO IL NASO

Lettera 20

Dago darling, di fake in fake la barca (il mondo) va. Ho sempre creduto che la grande Maria Teresa d'Austria avesse coraggiosamente fatto inoculare il primo vaccino (contro il vaiolo) della storia ai suoi tanti figli.

Ora da una ricerca su Infernet, mì accorgo che le date non tornano. Quando quel benemerito vaccino arrivò a fine Settecento, Maria Teresa era già morta (1780). Potrebbe darsi però che alla Corte di Vienna, il vaccino sperimentale fosse arrivato dalla Gb molto prima, senza fanfare (come s'usa ora chez noantri) a uno dei tanti confini dell'impero asburgico, magari in valigia diplomatica.

LUIS SUAREZ E SIMONE OLIVIERI

Oppure che fosse stato prodotto localmente sulla base di notizie provenienti dalla GB, magari via piccioni viaggiatori. P.S. A Milano si gela dal freddo, ma i migliori "esperti" dicono che é colpa del surriscaldamento globale che provoca grandi estremi e quindi la prossima estate sarà tropicale! Ossequi

Natalie Paav

Lettera 21

Dago colendissimo, il caso vaccini-Germania.

Giornali e media filosovranisti – dopo aver ambiguamente danzato per l’intera estate con il ballo del Covid Si, Covid No, Covid Mah – sono adesso indignati per il maggior numero di dosi che la Germania si è assicurata. Ma cosa ha fatto questo sgangherato Paese per essere presente al tavolo delle trattative?

PFIZER BIONTECH

Mentre il governo tedesco inondava di soldi la Biontech perché facesse il miracolo, in Italia il commissario galattico Arcuri (per conto del governo dei bonus) si concentrava sulla acquisizione di intere navi di mascherine da inverosimili ditte cinesi, con la mediazione di personaggi inconcepibili, fattisi ricchissimi nel breve volgere di qualche giorno.

Cioè: la Germania ha messo il grano per la soluzione, e poi dovrebbe avere gli stessi diritti di chi non ne ha messo proprio (leggasi Italia)?

giuseppe conte roberto speranza by osho

Stante che il vaccino anti-stupidità è in notevole ritardo, gli amici filosovranisti dovrebbero cantare il Te Deum e genuflettersi in direzione di Bruxelles, visto che se non fosse per la UE che procura i vaccini, il Conte-Speranza-Arcuri starebbe ancora baloccandosi con qualche bando a rotelle.

Saluti da Stregatto