AL POSTEGGIO SBAGLIATO NEL MOMENTO SBAGLIATO - A NAPOLI, UN UOMO SI RIFIUTA DI PAGARE UN PARCHEGGIATORE ABUSIVO E VIENE SEQUESTRATO - IL RAPITORE, UN 40ENNE ORIGINARIO DELLO SRI LANKA, PRETENDEVA 60 EURO DALLA FIDANZATA DELL'UOMO PER IL RILASCIO, MA LEI SI È RIFIUTATA E HA ALLERTATO LE FORZE DELL'ORDINE - DOPO L'ALLARME, GLI AGENTI HANNO GEOLOCALIZZATO IL CELLULARE DELLA VITTIMA E A QUEL PUNTO…

Non paga il parcheggiatore abusivo e viene sequestrato: la fidanzata, per farlo rilasciare, avrebbe quindi dovuto pagare 60 euro. Una storia assurda che arriva dal centro storico di Napoli: alla fine l'uomo è stato arrestato, e dovrà rispondere di sequestro di persona e tentata estorsione. Nessuna conseguenza per la vittima e per la donna, a parte l'evidente spavento […] Fortunatamente l'intervento di una volante, che si è trovata a transitare in zona proprio negli attimi concitati del tutto. La vicenda è accaduta l'altra mattina, quando una donna in lacrime si è avvicinata ad una pattuglia di polizia in via Carbonara, strada che collega via Foria con porta Capuana[…]

Geolocalizzando il cellulare della vittima, gli agenti hanno scoperto che si trovava in via Maria Longo: giunti sul posto, dopo una breve ricerca, lo hanno trovato con accanto un altro uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga. Inseguito e bloccato, è stato quindi arrestato. Da quanto ricostruito, e anche grazie alla denuncia della vittima, è venuto fuori che la coppia era appena salita a bordo della loro auto in sosta presso un parcheggio, quando appena ripartiti sono stati fermati da un uomo che aveva intimato loro di pagargli 60 euro per la sosta.

I due si sono ovviamente rifiutati, e così il 40enne ha fatto scendere dall'auto l'uomo e lo ha portato via, minacciando la donna di dargli 60 euro per il rilascio. […] Il 40enne, originario dello Sri Lanka, deve ora rispondere di sequestro di persona e tentata estorsione.

