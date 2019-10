POTEVA ANDARE PEGGIO – SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO PER UNA BLOGGER APPASSIONATA DI MOTO IN RUSSIA – DOPO UNA SERIE DI FOLLI ACROBAZIE, LA GUIDA SENZA MANI E LE IMPENNATE, LA RAGAZZA A 180 CHILOMETRI ALL’ORA SI È AVVICINATA PERICOLOSAMENTE AL GUARD RAIL FINENDO PER RIMANERE AGGANCIATA – LA MOTO HA CONTINUATO LA SUA CORSA DA SOLA, MENTRE LEI… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

Impennate e guida senza mani, folli e pericolose acrobazie senza il rispetto delle più elementari norme del codice stradale e del buonsenso.

Come riferisce la stampa russa, «Dasha», una giovane blogger e appassionata di moto, stava viaggiando con dei suoi amici centauri su un’autostrada a Sochi quando, a 180 chilometri all'ora, ha colpito il guard rail ed è volata in aria.

Il video dell’incidente è parecchio cliccato sui social russi. La giovane ha spiegato in seguito di aver riportato una frattura al pollice e alla spalla

