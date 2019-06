POTEVA RIPARTIRE LA GUERRA FREDDA TRA USA E RUSSIA SENZA CUBA? - E INFATTI LA NAVE RUSSA GORSHKOV ENTRE NELLE ACQUE DELL'ISOLA CARAIBICA: IL SUO ARRIVO È STATO SALUTATO DALLA MARINA CUBANA CON 21 SALVE DI CANNONE - GLI AMERICANI PENSANO CHE L'AVANA SIA UN "PONTE" PER ARRIVARE A SOSTENERE MADURO IN VENEZUELA...

Francesco Semprini per “la Stampa”

Nuovi elementi di tensione sono destinati a raffreddare i rapporti tra Stati Uniti e Russia, nonostante le prove di riavvicinamento tentati negli ultimi vertici internazionali. Ultima in ordine di tempo riguarda l’approdo di un’unità da guerra della Russia a L’Avana lunedì.

Si tratta della nave Gorshkov, fregata multiruolo all’avanguardia dotata di missili cruise e sistemi di difesa aerea. È arrivata a Cuba affiancata dal vascello Elbrus a dispiegamento logistico, dalla nave cisterna Kama e dal rimorchiatore di salvataggio Nikolai Chiker. Un ingresso, quello delle unità russe, salutato dalla marina cubana con 21 salve di cannone.

L’approdo della nave da guerra arriva a meno di un mese da quando il dipartimento del Tesoro americano ha compiuto un ulteriore giro di vite in termini di sanzioni per il sostegno dell’Avana a Nicolas Maduro. Il timore a Washington è che l’arrivo delle unità militari marittime nei Caraibi sia legato ad eventuali operazioni militari o commerciali poco chiare, al fine di voler dare linfa vitale al regime di Caracas.

La Gorshkov (nome di uno storico ammiraglio che si è distinto per il suo operato durante la Seconda Guerra Mondiale) è in servizio dal 2018 ed è la prima nave di un nuovo gruppo di fregate che andranno a sostituire i cacciatorpedinieri dell’era sovietica. Dal varo ha compiuto diverse missioni per un totale di 28 mila miglia marine percorse, dalla Cina alla Colombia facendo il suo ingresso nel Mar dei Caraibi dal Canale di Panama il 18 giugno. Le unità da guerra russe non sono ospiti infrequenti nella Baia dell’Avana. La nave di ricognizione e comunicazione Viktor Leonov era presente nel marzo 2018 dopo una visita del 2015.

L’aereo in Venezuela

A sollevare sospetti e preoccupazioni a Washington è però la coincidenza di un altro arrivo militare russo nella regione. Si tratta di un velivolo tattico atterrato in Venezuela. Un aereo delle forze armate russe, ovvero un Ilyushin 62 con numero di identificazione RA-86496. A marzo due aerei simili atterrarono a Caracas con a bordo 100 militari russi scatenando la rabbia di Washington. Il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov assicura che l’aereo si trova in Venezuela per «il mantenimento di attrezzature fornite precedentemente» al Venezuela.

«L’Unione sovietica si prendeva cura della gente comune», commentano dal Cremlino per spiegare il «pronto soccorso» delle forze militari di Mosca nella regione in cui conta alcuni alleati strategici. La convinzione, secondo alcuni osservatori, è che le grandi manovre militari lontano da casa, a cui viene dato ampio risalto, servano anche per distrarre dai problemi interni con cui Mosca ha che fare. In Russia aumentano le difficoltà economiche e cresce la nostalgia per il passato sovietico. In un sondaggio Levada, il 59% degli intervistati ha dichiarato che l’Urss si prendeva cura della gente comune. Il 46% ha lodato l’assenza di conflitti etnici, il 43% la crescita economica e la mancanza di disoccupazione. È sceso invece il numero delle persone che identificano l’Urss con le file nei negozi, la repressione politica e l’isolamento internazionale.

