Da www.liberoquotidiano.it

cristina d'avena

Cristina D'Avena aprirà i festeggiamenti per i dieci anni di Fratelli d'Italia in Piazza del Popolo a Roma. E per questo è stata presa di mira sul web. Contro di lei una valanga di critiche e insulti. La nota cantante di sigle dei cartoni animati è una degli invitati speciali della celebrazione, che durerà tre giorni, insieme al vignettista Federico Palmaroli, noto come Osho.

In queste ultime ore tantissimi fan dell'artista, ma non solo, starebbero protestando pesantemente contro la scelta della D'Avena, giudicandola praticamente inammissibile. "Cristina ha una forte simpatia per la Meloni", ha raccontato al Foglio Clarissa D'Avena, sorella e manager della cantante. Una dichiarazione che ha inasprito ancor di più gli animi. "Prima Lorella Cuccarini, poi Heather Parisi. Ora Cristina D’Avena. Ad uno ad uno crollano tutti i miei miti da bambina", ha scritto un utente.

GIORGIA MELONI

Qualcun altro poi ha scritto: "Cristina D'Avena amica dei fascisti non ce lo meritavamo". E ancora: "Canterà Giorgia che corre felice sul prato nel suo bel mondo che pare sfasciato", "La D'Avena fascista altro grande segno che il mondo sta per finire. Comunque non mi sorprendo: sono sempre quelli che sembrano gentili a dimostrarsi poi con le peggiori opinioni politiche".

cristina d'avena GIORGIA MELONI cristina davena 16 GIORGIA MELONI. cristina d'avena 3 cristina davena 1 GIORGIA MELONI ALLA CAMERA. cristina davena 4 cristina davena 15 cristina davena 2 cristina davena 11 cristina davena 3 cristina davena 8 cristina davena 9