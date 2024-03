18 mar 2024 15:29

POVERA KATE: È STATA COSTRETTA AD ANDARE A FARE LA SPESA COME I COMUNI MORTALI PUR DI DIMOSTRARE CHE SI REGGE IN PIEDI – DOPO LO SCANDALO PER AVER RITOCCATO LA FOTO CON I FIGLI, LA PRINCIPESSA DEL GALLES È STATA AVVISTATA NEL WEEKEND AL WINDSOR FARM SHOP: PARE FOSSE CON WILLIAM, MA SENZA FIGLI, ED ERA “SORRIDENTE E IN SALUTE” – TOCCHERÀ FIDARSI DEI TESTIMONI VISTO CHE, NELL’ERA DEGLI SMARTPHONE, NON C’È NEMMENO UNA FOTO – E KENSIGTON PALACE NON ESCLUDERE LA PRESENZA DELLA PRINCIPESSA ALLA MESSA DI PASQUA…