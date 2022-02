16 feb 2022 13:58

POVERA REGINA ELISABETTA: HA UNA FAMIGLIA DE MERDA - NON C'E' PACE PER LA FAMIGLIA REALE INGLESE: SCOTLAND YARD HA APERTO UN'INDAGINE SULLA “PRINCE OF WALES FOUNDATION”, LA FONDAZIONE BENEFICA CHE FA CAPO AL PRINCIPE CARLO – L’INCHIESTA NON RIGUARDA L’EREDE AL TRONO, MA HA GIÀ TRAVOLTO MICHAEL FAWCETT, IL SUO EX SEGRETARIO ACCUSATO DI AVER PROMESSO ONORIFICENZE REALI E LA CITTADINANZA BRITANNICA A UN RICCO DONATORE SAUDITA...