POVERA STELLA: GIOVANNI PADOVANI, CHE MARTEDÌ HA UCCISO A MARTELLATE L’EX COMPAGNA ALESSANDRA MATTEUZZI, A BOLOGNA, “È MOLTO PROVATO” – NELL’UDIENZA DI CONVALIDA DAVANTI AL GIP, IL 27ENNE SI È AVVALSO DELLA FAVOLTÀ DI NON RISPONDERE. IL PM HA CHIESTO LA CONVALIDA DELL’ARRESTO E IL CARCERE

Da www.leggo.it

GIOVANNI PADOVANI ALL UDIENZA DI CONVALIDA

Non una parola: Giovanni Padovani, 27enne in arresto per l'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a martellate martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida davanti al Gip Andrea Salvatore Romito.

«È molto provato»

Padovani, calciatore dilettante, era in tenuta sportiva, maglietta nera e pantaloncini corti verde fosforescenti. È difeso d'ufficio dall'avvocato Enrico Buono. «È molto provato», ha detto il difensore ai giornalisti uscendo dal tribunale. Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto convalida e carcere per omicidio aggravato dallo stalking. Fuori dall'aula era presente anche la mamma dell'indagato.

ALESSANDRA MATTEUZZI ALESSANDRA MATTEUZZI GIOVANNI PADOVANI TESTIMONIAL DI UNA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

