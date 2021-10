POVERO DONALD - PER LA PRIMA VOLTA IN 25 ANNI TRUMP ESCE DALLA LISTA DELLE 400 PERSONE PIU' RICCHE D'AMERICA PUBBLICATA DA "FORBES" - LA RIVISTA HA FATTO SAPERE CHE LA FORTUNA DELL'EX PRESIDENTE E' DI 2,5 MILIARDI DI DOLLARI, 400 MILIONI DI DOLLARI PIU' BASSA RISPETTO A QUELLA DEGLI ALTRI PAPERONI - A INTACCARE IL TESORO DI TRUMP E' STATA LA PANDEMIA: IL SUO PORTAFOGLIO INFATTI E' COMPOSTO DA PROPRIETA' RIMASTE VUOTE NELL'ULTIMO ANNO E MEZZO...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Forbes ha pubblicato la sua annuale lista in cui elenca le 400 persone più ricche d'America e, per la prima volta dal 1995, un nome si distingue per la sua assenza: Donald Trump. L'ex presidente è apparso su ogni singolo numero di Forbes 400 dal 1996, di solito nella metà superiore, ma la rivista ha riferito che la fortuna stimata di 2,5 miliardi di dollari di Trump è più bassa di 400 milioni rispetto alla soglia per entrare nella top400.

Forbes ha scritto che il patrimonio netto di Trump si è ridotto di 600 milioni di dollari dall'inizio della pandemia di coronavirus perché il suo portafoglio è composto principalmente da proprietà nelle grandi città che sono rimaste relativamente vuote nell'ultimo anno e mezzo.

La rivista ha aggiunto che Trump ha avuto un'occasione d'oro per scaricare i suoi beni all'inizio della sua presidenza e ora sta pagando il prezzo per non averlo fatto. Scrivono: «Se Trump sta cercando qualcuno da incolpare, può iniziare da se stesso».