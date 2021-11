24 nov 2021 11:52

POVERO KEVIN SPACEY: E' STATO ESCLUSO, MAZZIATO E STANGATO – BATOSTA PER L'ATTORE CHE È STATO CONDANNATO A PAGARE 31 MILIONI DI EURO PER “CONDOTTA INDECENTE” ALLA MEDIA RIGHTS CAPITAL, PRODUTTRICE DELLA POPOLARISSIMA “HOUSE OF CARDS”, IN CUI L’ATTORE VESTIVA I PANNI DI FRANK UNDERWOOD - NONOSTANTE L’ATTORE NON SIA MAI STATO CONDANNATO DA UN TRIBUNALE PER LE MOLESTIE, È STATO STRITOLATO DA HOLLYWOOD CHE LO HA CANCELLATO… - VIDEO