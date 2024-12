POVERO RE CARLO! LA FOTO UFFICIALE DEL SOVRANO È STATA SNOBBATA DA MOLTISSIME ISTITUZIONI PUBBLICHE DEL REGNO UNITO: NONOSTANTE SIA GRATIS (ANCHE SE A CARICO DEI CONTRIBUENTI), DAGLI OLTRE 67MILA DIPARTIMENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE, L’IMMAGINE DEL MONARCA È STATA RICHIESTA DA POCO PIÙ DI 20MILA UFFICI – UN MISERO 30% CHE MOLTI INTERPRETANO COME SCARSO APPREZZAMENTO VERSO IL POVERO PESCE LESSO…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

re carlo a samoa 3

A leggere i numeri forniti dall’ufficio di gabinetto del governo Starmer, la foto ufficiale e incorniciata di re Carlo III è stata snobbata da moltissime istituzioni pubbliche nel Regno Unito. Eppure è gratis e basta richiederla sul sito, sebbene a pagarla siano sempre i contribuenti, visto che il governo britannico ha stanziato 2,7 milioni di sterline (oltre 3 milioni di euro) per la sua distribuzione nel Paese (costo 131 sterline a copia). Ma l’immagine del sovrano […] non sembra esser molto apprezzata dai britannici.

il messaggio di re carlo per il giovedi santo 2

In totale, come racconta il Times, 67.152 dipartimenti e istituzioni pubbliche del Regno possono richiedere, su base volontaria, la foto del monarca e capo dello Stato scattata da Hugo Burnand l’anno scorso al castello di Windsor. Ma sinora solo in 20.565 lo hanno fatto. Ossia il 30 per cento. Nello specifico, il 33,5% in Inghilterra, il 13,7% in Scozia, il 13,8% in Galles e un misero 10,5% in Irlanda del Nord. Cifre decisamente inferiori a quelle dei ritratti ufficiali della regina Elisabetta II. Insomma, al momento sembra essere un flop.

EREDE AL TRONY - MEME BY SHILIPOTI

Non solo. Soltanto 40 ospedali del paese su 1.454 hanno richiesto la foto di re Carlo. Ossia meno del 3 per cento. Numeri impopolari confermati anche da quante università e scuole medie superiori hanno l’immagine del sovrano esposta nei loro uffici: 35, ossia il 7,4 del totale nel Regno, contro il 33% del resto delle scuole. Ma persino le parrocchie della Chiesa di Inghilterra, di cui Carlo è il capo e governatore supremo, hanno ignorato il re: perché appena il 25% dei luoghi religiosi anglicani ha fatto richiesta per la sua immagine. Cifre simili anche i comuni e altri enti locali.

il ritratto ufficiale di re carlo re carlo re carlo

