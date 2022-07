POVERO XI JINPING: È STATO ISOLATO PER DUE ANNI, E ALLA PRIMA USCITA PUBBLICA HA BECCATO UN POSITIVO AL COVID – IL DEPUTATO DI HONG KONG STEVEN HA INCONTRATO GIOVEDÌ IL LEADER CINESE NELL’EX COLONIA BRITANNICA, E SABATO È RISULTATO INFETTO AL CORONAVIRUS – I DUE HANNO PARLATO E FATTO UNA FOTO INSIEME: AVRÀ CONTAGIATO IL DITTATORE COMUNISTA?

STEVEN HO

(ANSA) - Steven Ho, deputato del principale partito pro-Pechino presente nel parlamentino di Hong Kong, ha alimentato i timori sulla salute del presidente Xi Jinping dopo essere risultato positivo al Covid-19 appena due giorni l'incontro avuto con il leader cinese, in visita nell'ex colonia britannica per i 25 anni della restituzione dei territori da parte di Londra e per l'insediamento del nuovo governatore John Lee.

xi jinping a hong kong 4

Ho, risultato sabato positivo al virus, ha riferito che i test avevano invece dato un evito negativo giovedì, quando partecipò a un meeting tra espontenti locali e Xi, la cui salute è tra le questioni più delicate della Cina. Nell'occasione furono scattate diverse foto di gruppo. "Non ho solo detto 'Ciao Presidente', ho anche detto 'grazie per il duro lavoro, presidente - ha scritto Ho sui social media -. Mi ha fatto un cenno del capo. Era molto cordiale".

L'evento, a cui hanno partecipato più di 80 persone selezionate, si è svolto in quello che è stato il primo viaggio del presidente fuori dalla Cina continentale in oltre due anni, rompendo un autoisolamento iniziato a gennaio 2020. Xi non ha trascorso la notte a Hong Kong, interessata proprio da un'ondata di circa 2.000 contagi al giorno, scegliendo invece di pernottare a Shenzhen e di ritornare il giorno successivo per le celebrazioni del primo luglio.

xi jinping a hong kong 2

Le personalità selezionate come Ho, che avrebbero dovuto incontrare Xi, hanno dovuto sottoporsi a test giornalieri e a quarantena in hotel prima degli eventi principali. Il deputato ha affermato di aver saltato la cerimonia di venerdì dopo il risultato "incerto" del tampone. Successivamente, la conferma della positività sia pure con sintomi mediamente deboli.

xi jinping xi jinping vertice brics xi jinping a hong kong xi jinping a hong kong 3 polizia hong kong xi jinping a hong kong