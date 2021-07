15 lug 2021 12:32

LA POVERTA' NON E' STATA ABOLITA: SI E' RAFFORZATA - IL 55,2% DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGE ALLA CARITAS PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA (A DIMOSTRAZIONE CHE CHI LO RICEVE NON PREFERISCE STARE SUL DIVANO MA NON HA DI COSA VIVERE) - "SE I GRUPPI PIÙ MARGINALIZZATI RISULTANO TUTELATI DAL RDC, NON SI PUÒ DIRE ALTRETTANTO PER I NUOVI PROFILI DELLA POVERTÀ: ETÀ GIOVANE, LA PRESENZA DI FIGLI MINORI, UN REDDITO SEPPUR MINIMO"